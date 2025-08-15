趙露思厚敷身體乳不讓關節暗沉　加一步驟讓吸收更有感

記者李薇／台北報導 圖／小红書

演員趙露思因演出《傳聞中的陳芊芊》人氣爆紅，後續演出多部戲劇都廣受粉絲喜愛，近期雖然爭議不斷，但其超強的帶貨力仍然讓許多人大吃一驚，可見其魅力依舊，仍然有大批擁護者，近期也盤點她的保養秘訣，工作滿檔、時間有限的她特別喜歡多功效的產品，甚至還會乳液厚敷避免關節暗沉。

＃一瓶多效全方位呵護

因為常常拍戲、拍廣告需要長時間上妝，肌膚容易暗沉、鬆弛，所以趙露思都會做好保養，為了不要瓶瓶罐罐、層層堆疊太厚重，她會挑選一次擁有多種功效的保養品，一瓶可以打造具有透明感又緊緻的膚況，省時省力。

＃敏感季就要無添加

換季的時候，趙露思容易出現敏感的肌膚狀態，會泛紅、乾癢，所以她都挑選較為溫和的化妝水跟乳液，完全沒有香精、酒精的成分，可以幫助肌膚由內而外的調理膚質、平衡水嫩，打造細緻觸感。

＃全身塗抹美白身體乳

以前不愛抹身體乳的趙露思，後來開始有了保養身體的習慣，每天睡前就會全身塗抹美白身體乳，並且在容易暗沉的關節部位，厚厚敷上一層，有時間更會包上保鮮膜，等待10到15分鐘，做深層的護理，加強身體的白皙度，避免蠟黃。

＃自製水果飲

工作忙碌的趙露思沒辦法三餐準時，那就會打一些蔬果汁來加強營養，她會把火龍果、香蕉、優格加上藍莓一起打成果昔，有時候會取代晚餐，一餐就這樣搞定，不但補充了各種維生素營養，還可以幫助消化。