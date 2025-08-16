fb ig video ETtoday search mobile

營養師：「黑色食物」營養價值超乎想像　防癌、抗老有一套

▲▼營養師教吃黑色食物。（圖／Unsplash）

▲黑葡萄富含多酚，建議連皮帶籽一起吃最健康。（Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

彩虹食物含有豐富植化素，適量補充對健康好處多多，其中黑色食物雖然看起來不討喜，但對於防癌和抗老都有一套，此外對於改善眼睛疲勞也很有幫助，營養師高敏敏列出黑色食物一覽表，你愛吃的是哪一樣呢？

▲▼營養師教吃黑色食物。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（翻攝自FB/高敏敏營養師）

#85%黑巧克力（613kcal）

可可多酚預防心血管疾病、降低膽固醇。

#黑芝麻（599kcal）

豐富鈣質可預防骨質疏鬆、不飽和脂肪酸降低膽固醇。

#黑金剛花生（553kcal）

含8種人體所需氨基酸，可提高免疫力、消除疲勞。

#黑豆（385 kcal）

含有Omega-3脂肪酸，幫助降低壞膽固醇、類黃酮可抗癌消炎。

#黑糯米（357 kcal）

豐富的花青素可抗癌消炎、改善眼睛疲勞。

#龍眼乾（276 kcal）

內含多酚、類黃酮可抗癌消炎，維生素C、鐵質則可預防貧血。

#紫菜（268 kcal）

豐富維生素A維持眼睛視力、含鐵、鈣、磷，可預防貧血。

#黑棗（230 kcal）

豐富膳食纖維能幫助排便順暢、多酚可抗癌消炎。

#黑葡萄（63 kcal）

富含多酚，幫助增強免疫力、抗老化，建議連皮帶籽一起吃最好。

#黑李（57kcal）

豐富花青素，能幫助增強免疫力、抗老化。

#黑麥汁（52kcal）

含有GABA可以調節情緒、提高睡眠品質、酚類化合物維持心血管健康。

#香菇（39 kcal）

多醣體提高免疫力、改善過敏、預防心血管疾病。

#黑木耳（38 kcal）

多醣體提高免疫力、改善過敏、預防心血管疾病。

#海參（29 kcal）

牛磺酸可降低膽固醇、降血壓、預防脂肪肝。

#海帶（19 kcal）

含褐藻素、碘、維生素B12，幫助調節血糖及血脂。

#黑咖啡（0kcal）

富含多酚，幫助增強免疫力、抗老化，建議咖啡因每日攝取量應低於300～400毫克。

▲▼營養師教吃黑色食物。（圖／Unsplash）

▲黑咖啡適量飲用能增加免疫力。

營養師高敏敏也解釋，其實蔬果會有不同顏色是因為有植化素，也就是植物為了防禦而演化出來的天然物質，而不同顏色的蔬果的植化素有不同的健康好處。像是黑色食物多含有花青素，對於增強免疫力、抗發炎、改善眼睛疲勞有優異的幫助，也提醒大家在煮飯的時候可以注重色彩搭配，各種顏色都來一點，就可全方面照顧健康。



 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面