小黃人Mark Gonzales聯名百事可樂潮T！飛天小女警Kipling夢幻包一次看

記者鮑璿安／綜合報導

街頭滑板教父 Mark Gonzales 同名品牌與經典百事可樂（PEPSI）首度攜手，推出一系列充滿夏日活力的限定商品；同時，比利時包袋品牌 Kipling 也宣布攜手經典動畫《飛天小女警》，將花花、泡泡、毛毛與反派魔人啾啾化身潮流包款與吊飾，雙重聯名話題讓人為之瘋狂。





▲Mark Gonzales X 百事可樂系列以 Gonz 標誌性小天使（Angel）和 Shmoo 塗鴉為視覺核心。（圖／品牌提供）

Mark Gonzales X 百事可樂系列以 Gonz 標誌性小天使（Angel）和 Shmoo 塗鴉為視覺核心，巧妙融合百事經典紅藍白配色，推出 8 款印花短袖、短版 Ringer T 恤、細肩帶背心、運動短褲套裝，以及帆布袋、棒球帽與沙灘毛巾等夏日必備單品。更特別的是，台灣獨家加碼「小天使限定 T 恤」，限量發售引發收藏熱潮。





▲Kipling X 飛天小女警則將動畫角色的性格魅力注入包款設計。（圖／品牌提供）

Kipling X 飛天小女警則將動畫角色的性格魅力注入包款設計，花花化身粉色「SEOUL 首爾包」與造型斜背包，兼具收納與甜美；泡泡則以天空藍「DEFEA MINI 手提肩背包」與斜背包，呈現可愛療癒氛圍；毛毛則以綠黑配色詮釋酷感牛角包與斜背包，成為街頭女孩首選。除了三位小女警，魔人啾啾也萌化登場，化身紫色斗篷小猴吊飾，為包袋增添趣味亮點。整個系列共九款包袋、五款吊飾與拉鍊扣，即日起於全台指定櫃點及官方通路販售，邀請女孩們展現 Girls Power。