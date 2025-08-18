fb ig video ETtoday search mobile

MBTI過時了？韓年輕人迷上「Teto、Egen」人格　隱藏專屬特點揭曉

記者鮑璿安／綜合報導

繼 MBTI 後，社群平台再度迎來新的人格話題──「Teto・Egen」，這套由南韓年輕世代帶火的分類方式，不再以複雜的問卷或十六型人格為基準，而是以更直覺的「能量氣場」切入，簡化為兩種核心特質，讓人能迅速對照並表達自己的狀態。

▲繼 MBTI 後，社群平台再度迎來新的人格話題──「Teto・Egen」 。（圖／翻攝自Jennie IG）

所謂 Teto，代表決斷力與主動性，通常展現出掌控場面、帶領氛圍的特質，行事乾脆俐落，適合在需要快速決策或強調效率的情境下發揮。相對的，Egen 則象徵細膩與共感，更重視情感與人際間的連結，常在團體裡扮演安定氛圍與照顧情緒的角色。有趣的是，Teto・Egen 並非固定的人格標籤，而是更貼近「當下狀態」的描述。今天可能感覺自己是果敢的 Teto，明天則因情境轉換而展現出柔和的 Egen。這種流動性正好呼應了 Z 世代對自我認同的多元思考，也解釋了它為何能迅速走紅。

進一步延伸，還有人將這套分類拆解成四種氣場型態──純 Teto、純 Egen、以 Egen 為主的 Teto，以及由 Teto 主導的 Egen，或是「Teto 女」、「Egen 女」、「Teto 男」、「Egen 男」，這樣的分法更能反映人類性格的層次與複雜度，不是非黑即白，而是呈現一種光譜式的能量表現。在流行文化裡，Teto 與 Egen 甚至開始影響穿搭與妝容的靈感。偏向 Teto 的人，往往選擇剪裁俐落、線條感強烈的服裝，妝感也更強烈、帶點攻擊性；而傾向 Egen 的人，則多半喜歡輕盈、柔軟的材質與自然妝容，凸顯溫柔親和的特質。

人格分類, 穿搭, Teto, Egen

