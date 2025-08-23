fb ig video ETtoday search mobile

LIFE經典／誠品南西推「風格老屋地圖」散策指引　台北老宅原來這麼美

▲誠品生活南西近日推出《台灣老屋。新浪潮》地圖。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

走在中山到大稻埕一帶，街角巷弄間的老房子，正悄悄換上新的樣子。誠品生活南西近日推出《台灣老屋。新浪潮》地圖，帶領民眾走訪多處重新被賦予生命的百年建築，讓在地居民與外國旅人都能按圖索驥，感受台北老屋的文化氣息。

台北市中山區近日被英國旅遊雜誌《Time Out》選為全球最酷40個街區之一，隨著心中山線形公園南段煥新開幕，吸引更多人探訪。誠品生活南西也即日起推出《台灣老屋。新浪潮》中英雙語觀光地圖，邀請英國插畫家Tom Parker繪製，並結合耕耘老屋研究10年的「老屋顏」攝影，共同推薦北市西區多處重新被賦予新生命的老宅。

這份地圖串聯西區幾處特色老宅，讓人能在城市散步中認識不同樣貌。像是曾獲台北老屋新生大獎的AKA Café，保留了老宅邸的綠蔭庭院，實木傢俱與挑高設計，彷彿把日治時期的生活場景帶回當下；百年製茶工廠「有記名茶」則以Wangtea Lab的實驗性茶飲空間延伸傳統，將焙茶器具化作燈座，並推出融合氣泡口感的Draft系列飲品，把百年茶香轉譯成新世代的日常。

地圖也涵蓋了大稻埕的代表建築，例如2016年被登錄為歷史建築的葉晋發商號，紅磚洋式立面街屋保留閩南式二進空間，以博物館形式展現米穀文化。鄰近的OrigInn Space則是以歷史建物改建的旅宿，房內皆配置黑膠唱盤，並搭配台式磨石子浴缸與北歐老件家具，還曾被《紐約時報》36 Hours專欄報導。

在赤峰街，「志文裝訂行・赤空間」則把鉛字牆、老洋樓花瓶柱與鐵窗花完整保留，讓人看見台灣書籍與印刷業的黃金年代。誠品生活南西本身也延續舊建築記憶，外觀保有1977年今日百貨的圓柱轉角與尖型窗戶造型，四樓設計融入磨石子與木窗格元素，餐廳座位區則保留戲院時期的馬賽克磁磚。

《台灣老屋。新浪潮》地圖目前可於台北當代藝術館、捷運台北車站與西門站、台北101/世貿站，以及桃園機場捷運A1遊客中心免費索取，贈完為止，也提供線上閱覽，有興趣可造訪業者官網。

台北老屋, 西區建築, 文化導覽, 古蹟探訪, 老宅文化

