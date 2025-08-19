營養師曝吃水梨健康好處　提醒腸胃不好者勿空腹食用

▲水梨香甜可口，清爽多汁幫助補充水分。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

清爽多汁的水梨讓人想一口接一口，那麼吃水梨對健康有什麼益處？或是一天又可以吃多少呢？哪個品種聽聽營養師高敏敏教你怎麼吃。

營養師高敏敏分享，水梨建議一天吃2份，最多不超過4份，而一份大約是飯碗的八分滿的量，但也提醒腸胃較敏感的朋友需要設量攝取，因為空腹吃水梨容易引起不適。

#水梨的營養好處

1.利尿消水腫

水梨內含礦物質鉀，可排出過多的鈉，有利尿、消除水腫的功效。

2.養顏美容

內含高含量維生素C，能幫助抗氧化，同時有助於肌膚的美白保濕。

3.軟化便便

水梨中的山梨糖醇可軟化便便，幫助排便順暢。

4.補水解渴

水梨的含水量高達90%，可說是天然果汁，幫助清涼解渴。

5.促進代謝

內含天門冬胺酸，有助合成蛋白質，進一步促進代謝。

6.降血壓/血脂

內含礦物質鉀，有助於調整血壓，果膠則有利調節膽固醇。

#水梨品種營養比一比（以每100g為單位來看）

新興梨

表皮果點較粗，吃起來清脆，帶一點酸，是市面上最常見的高接梨品種。

熱量：44 kcal

總碳水化合物：11.9 g

膳食纖維：1.4 g

水分：87.5 g

維生素C：2.9 mg

鉀：145 mg

新世紀梨

表皮果點細小，吃起來皮薄細緻，甜度適中。

熱量：42 kcal

總碳水化合物：10.7 g

膳食纖維：1.8 g

水分：88.3 g

維生素C：4.2 mg

鉀：115 mg

大雪梨（又稱雪梨/總統梨）

表皮光滑、體積大顆漂亮，經常拿來送禮，吃起來甜美多汁、略帶酸味。

熱量：42 kcal

總碳水化合物：11.1 g

膳食纖維：1.1 g

水分：88.1 g

維生素C：4.7 mg

鉀：147 mg

#梨山蜜梨（又稱福壽梨）

外皮粗糙，皮薄籽小，吃起來肉質細緻、糖度偏高，帶有淡淡蜂蜜味。

熱量：47 kcal

總碳水化合物：12.7 g

膳食纖維：1.6 g

水分：86.6 g

維生素C：2.9 mg

鉀：123 mg