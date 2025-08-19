玻璃杯洗完霧霧的？「4招」教你洗完乾淨如新

▲清洗玻璃杯有技巧。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

玻璃杯若長期使用，常會因茶垢、咖啡漬或水漬而變得霧霧的，看起來不夠透亮，甚至影響飲用的觀感。想讓玻璃杯恢復光澤，其實只要掌握幾個小技巧，就能輕鬆洗亮。

▲（圖／Canva）

#使用溫水搭配中性洗碗精

用柔軟的海綿或專用清潔布清洗，避免使用鋼刷或粗糙材質，以免在玻璃表面留下刮痕。清洗時可以特別注意杯口與杯底交界處，這些地方最容易累積污漬卻常被忽略。

#小蘇打粉、白醋、檸檬片去除茶垢與咖啡漬

在杯內倒入少量小蘇打粉，加一點水調成糊狀後輕輕擦拭，或是加入白醋、檸檬片浸泡10至15分鐘，再用清水沖洗。小蘇打具有溫和去汙力，檸檬和醋則能分解水垢與油漬，讓杯子重新亮起來。

#熱水沖洗去除水痕

水漬問題也是玻璃杯容易失去光澤的主因，如果家中水質偏硬，洗完後容易殘留水痕，建議最後一步用熱水沖洗，並立即用乾淨的棉布或紙巾擦乾，避免自然風乾留下斑點。若想讓玻璃杯更亮，可在最後沖洗時加入少許白醋，再快速擦拭乾淨。

#每次使用後應盡快清洗

使用即刻清洗能避免茶垢、咖啡漬長時間附著；若長期不用玻璃杯，最好將其擦乾後倒放或蓋上乾淨布，避免灰塵與濕氣影響。