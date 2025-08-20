Peter Wu重回20歲演繹秋冬青春叛逆　法式極簡色彩、超台茄芷袋驚喜加持

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安／綜合報導

旅法台灣設計師吳昕威 peter wu的自創同名品牌以極簡手法吸引一批愛好者追隨，2025 秋冬系列以「我們的二十歲」為靈感，將青春記憶轉化成一場時尚敘事。透過服裝的細節與輪廓，重新定義成長過程中那份叛逆與自在，吳昕威為致敬家鄉台灣的在地文化，也驚喜在形象照中呈現熟悉的古早金獅牌茄芷袋，產生兩地風格交融的奇妙碰撞。

▲旅法台灣設計師吳昕威 peter wu同名品牌，2025 秋冬系列以「我們的二十歲」為靈感 。（圖／品牌提供）

系列一大亮點是大膽的用色，過去在peter wu品牌語言中少有的鮮艷色調一一被喚醒，鮮豔的蔓越莓紅與亮橘色出現在寬鬆連帽上衣與針織毛帽上，充滿視覺張力，象徵青春不再隱匿，而是勇敢展現自我。與此形成對比的，則是深沉的藏青與黑色長版大衣，以厚實的羊毛材質打造，簡約卻充滿力量感。從色彩層次到布料選擇，設計師都在營造「青春中的對比」，一面是鮮明熱烈的勇氣，一面是內斂沉穩的自信。

整體輪廓延續街頭自由感，寬鬆牛仔褲以水洗質感呈現輕鬆氛圍，搭配復古運動鞋，散發隨興卻耐看的態度；格紋圍巾與針織帽的出現，則呼應青春時期常見的層次搭配，卻在剪裁比例與材質上更顯洗練。段染羊毛針織衫用細膩的漸層色彩，宛如青春時的心境轉折，既叛逆又帶點浪漫。

本季將制服語彙與街頭元素結合，條紋襯衫與窄版領帶被隨性地與飛行夾克、軍裝外套混搭，帶出一種「不按牌理出牌」的態度，甚至有成套西裝搭配彩色針織毛帽與球鞋的造型，將正式與隨性拉至極致對比，形成極具張力的畫面，在規則與自由間徘徊，卻始終保有自我。

▲Polène本季正式推出全新包款——Neyu，以身體延伸的線條為靈感 。（圖／品牌提供）

同樣是受到大批極簡愛好者喜愛的皮革品牌Polène 本季正式推出全新包款——Neyu，以身體延伸的線條為靈感，透過垂墜皮革與立體褶皺勾勒出自由流動的輪廓，不僅是包袋，更彷彿成為穿戴者的第二層肌膚。Neyu 包袋誕生於西班牙皮革工藝重鎮 Ubrique，由 Polène 自家工坊製作，嚴選頂級納帕皮革，藉由軟化處理呈現細膩光澤與豐潤質感。其造型從肩線優雅垂落至腰際，兼具立體與柔和，恰如其名「Neyu」源自日文「Shinayaka」（しなやか），意指「動作優美」，發音也呼應英文「near you」，傳遞出包袋與使用者之間如影隨形的貼身連結。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

