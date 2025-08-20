楊冪全球首穿Maison Margiela高訂美出新高度！迪麗熱巴光澤感禮服成焦點

記者鮑璿安／綜合報導

大陸女星楊冪近期因主演新劇《生萬物》話題不斷，再度成為大眾關注焦點。昨（19）日於大陸舉辦的「W年度光影盛典」上，她受邀盛裝出席，以一襲 Maison Margiela 2025 秋冬高訂禮服亮相，成為全球首位演繹此系列的女星，紅毯氣場全開。





▲楊冪選擇了 Maison Margiela 2025秋冬高訂，詮釋靜謐而深邃的美感 。（圖／翻攝自微博楊冪工作室）

楊冪此次於典禮上選擇穿著 Maison Margiela 2025 秋冬高訂系列，這是品牌創意總監、比利時設計師 Glenn Martens 上任後的首個高訂作品，而她也成為這套象牙白禮服的全球首位演繹者。這件禮服以細膩薄紗與抽象刺繡點綴，營造靈動的自然意象，輕盈材質結合立體剪裁，展現出詩意般的流動層次。楊冪以低髮髻搭配 Boucheron 高級珠寶，整體造型更顯含蓄內斂，散發出清冷而脫俗的高級氣質。

▲迪麗熱巴換上 Robert Wun 2025秋冬系列禮服 。（圖／翻攝自微博迪麗熱巴工作室）



當晚的另一個話題焦點，迪麗熱巴換上來自香港的設計師品牌 Robert Wun 2025秋冬系列禮服，品牌標誌性美學的金屬感貼身長禮服，散發冷冽而奢華的光澤，將曲線勾勒得格外纖細立體，單肩處的大型立體羽葉設計，增添雕塑感與戲劇張力。配件上則以寬簷帽與金屬手套進一步點綴，既神秘又華麗。