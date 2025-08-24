細節讓空間瞬間縮水？6個錯誤做法讓房間看起來更小

▲幾個細節會放大縮小房間視覺。（圖／pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

明明坪數不大，卻還想讓家裡看起來寬敞？這時候設計細節就顯得關鍵。許多人在裝潢或佈置時，常不自覺踩進一些「縮小空間」的陷阱，像是牆面顏色的處理、窗簾高度的選擇，甚至是一張地毯的大小，都會在視覺上拉低天花板或切割空間。美國生活網站《House Beautiful》提醒，這些看似無傷大雅的小錯誤，其實才是讓房子顯得壓迫、侷促的主因。只要稍微調整，就能讓同樣的房間瞬間放大、明亮起來，住起來也更舒適。

刷「重點牆」

過去流行刷一面重點牆，但這容易把視覺集中在房間的一處區域，反而讓整體空間看起來狹窄。設計師 Kelly Neely 提醒，這種做法可能讓房間顯得更小。

壁板或門框使用跳tone顏色

如果房間天花板比較低，牆面與壁板（或門框）顏色對比太強，容易把視覺往下拉，讓人忍不住感覺空間又更低又更窄。設計師建議，以一種色調塗滿牆面、壁板、天花板，甚至整面包覆壁紙，視覺上更協調寬敞，就連深色調也能達到這種效果。

窗簾裝得太矮

不少人習慣將窗簾安裝在窗框上方，其實這會讓天花板顯得更低。設計師 Cyndy Cantley 建議將窗簾桿裝得靠近天花板，哪怕窗很小，也立刻讓人感受到空間垂直向上的延展感。若想營造更柔和華麗的感覺，不妨整面牆都掛上窗簾。

全用活動家具

獨立家具雖方便搬動，但容易切割空間，讓房間視覺變得支離破碎。設計師建議優先考慮內建家具，它能靠牆設計、收納更多，也讓空間流暢、簡潔不壓迫

沒有善用鏡子

有適當的大鏡子其實有加分的，放置大鏡子在窗對面那面牆，透過自然光反射將會有很大的不同，若沒有鏡子加強，空間深度也被大幅縮小。一面穿天的大鏡子能將光線反射進房間，也同步放大空間感。

地毯尺寸選得太小

挑太小的地毯會讓家具與地面之間彷彿散落、不成一體，反而讓房間看起來支離破碎、緊湊。理想的做法是讓所有家具腳都踩在同一張地毯上，這樣整個場域更和諧，視覺也更延伸。