fb ig video ETtoday search mobile

細節讓空間瞬間縮水？6個錯誤做法讓房間看起來更小

>

▲▼「6個技巧」讓房間立刻整潔。（圖／Unsplash）

▲幾個細節會放大縮小房間視覺。（圖／pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

明明坪數不大，卻還想讓家裡看起來寬敞？這時候設計細節就顯得關鍵。許多人在裝潢或佈置時，常不自覺踩進一些「縮小空間」的陷阱，像是牆面顏色的處理、窗簾高度的選擇，甚至是一張地毯的大小，都會在視覺上拉低天花板或切割空間。美國生活網站《House Beautiful》提醒，這些看似無傷大雅的小錯誤，其實才是讓房子顯得壓迫、侷促的主因。只要稍微調整，就能讓同樣的房間瞬間放大、明亮起來，住起來也更舒適。

▲▼房子，房間，風水，收納，整潔，寬敞，整齊。（圖／pexels）

刷「重點牆」 
過去流行刷一面重點牆，但這容易把視覺集中在房間的一處區域，反而讓整體空間看起來狹窄。設計師 Kelly Neely 提醒，這種做法可能讓房間顯得更小。

壁板或門框使用跳tone顏色 
如果房間天花板比較低，牆面與壁板（或門框）顏色對比太強，容易把視覺往下拉，讓人忍不住感覺空間又更低又更窄。設計師建議，以一種色調塗滿牆面、壁板、天花板，甚至整面包覆壁紙，視覺上更協調寬敞，就連深色調也能達到這種效果。

▲住家,床,房間,飯店。（示意圖／Pixabay）

窗簾裝得太矮 
不少人習慣將窗簾安裝在窗框上方，其實這會讓天花板顯得更低。設計師 Cyndy Cantley 建議將窗簾桿裝得靠近天花板，哪怕窗很小，也立刻讓人感受到空間垂直向上的延展感。若想營造更柔和華麗的感覺，不妨整面牆都掛上窗簾。

全用活動家具 
獨立家具雖方便搬動，但容易切割空間，讓房間視覺變得支離破碎。設計師建議優先考慮內建家具，它能靠牆設計、收納更多，也讓空間流暢、簡潔不壓迫

▲鏡子,仙人掌,香包,人造花,床頭,針線。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

沒有善用鏡子
有適當的大鏡子其實有加分的，放置大鏡子在窗對面那面牆，透過自然光反射將會有很大的不同，若沒有鏡子加強，空間深度也被大幅縮小。一面穿天的大鏡子能將光線反射進房間，也同步放大空間感。

地毯尺寸選得太小 
挑太小的地毯會讓家具與地面之間彷彿散落、不成一體，反而讓房間看起來支離破碎、緊湊。理想的做法是讓所有家具腳都踩在同一張地毯上，這樣整個場域更和諧，視覺也更延伸。

▲▼客廳,落地窗,地毯,沙發。（圖／pixabay）

關鍵字：

裝潢, 小空間, 家居, 設計, 技巧

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【橋斷16人墜】黃河特大橋斷裂瞬間　居民嚇醒：以為地震來了！

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

先看到兔子還是鴨子？測試你私底下真實的一面

超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

超愛無理取鬧的三大星座！TOP 1太愛自我幻想　導致誤會別人

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

你也是內耗型人格？「5大特徵」最容易累的不是身體而是心！

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　13款限定飲品現賺一杯 Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找 梅西「名錶三人組」出巡　389萬「錶王」萬年曆綠得優雅 成年人的友情比戀愛還難經營？「5個關鍵心法」擁有高質量真誠友誼 第一次見面不再尷尬　心理學揭「一招讓距離瞬間拉近」 本週必關注重點球鞋！美製NB 993新配色、周杰倫聯名Air Max 95細節曝光 總是覺得衣櫃不夠用　避開9個錯誤「空間立刻多出來」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面