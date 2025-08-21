fb ig video ETtoday search mobile

「5種食物」睡前不要吃　小心讓你的熟睡時間變更少

▲▼「5種食物」睡前不要吃。（圖／Unsplash）

▲睡眠品質和睡前吃的東西大有關係。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

睡眠品質不佳已成為現代人通病，如果吃錯食物，那麼對睡眠則有更壞的影響，以下5款食物會縮短深度睡眠時間，睡前請避免。

▲▼「5種食物」會影響深度睡眠時間 。（圖／Unsplash）

#咖啡因含量高的食物或飲料

咖啡、茶、巧克力、能量飲料等含有咖啡因，這是一種刺激神經系統的物質，能提高警覺性並延遲困倦感。咖啡因會干擾大腦中控制睡眠的化學物質腺苷，使人保持清醒，並縮短深度睡眠的時間。

#辛辣食物

辛辣食物可能會導致消化不良、胃灼熱或反酸，這些問題會讓人在夜間感到不適，影響睡眠質量。此外，辛辣食物可能提升體溫，而人的體溫在睡眠時自然會下降，辛辣食物干擾了這一過程，從而影響入睡速度和睡眠的深度。

#高糖分食物

含糖量高的零食、甜點或含糖飲料會導致血糖快速升高，隨後又會急速下降，這種血糖波動可能會干擾身體自然的睡眠周期。高糖飲食還會影響褪黑激素的分泌，進而減少深度睡眠的時間。

▲▼「5種食物」會影響深度睡眠時間 。（圖／Unsplash）

#高脂肪食物

油炸食物或其他高脂肪的食物會延長消化時間，使得胃部在夜間工作過度，這會導致不適並影響睡眠。研究表明，經常攝取高脂肪飲食的人往往睡眠質量較差，夜間容易中斷，難以達到深層睡眠。

#酒精

雖然酒精在初期可能會讓人感到昏昏欲睡，但它會干擾睡眠周期，酒精也會導致夜間頻繁醒來，尤其是在身體開始代謝酒精時，從而讓睡眠變得不穩定和斷斷續續。

