HYBE女團KATSEYE耍辣！穿上Gap秋冬低腰牛仔褲　每套Y2K穿搭都帥出圈

記者鮑璿安／綜合報導

HYBE 新女團 KATSEYE一出道就引發討論，最近更登上Gap嶄新形象廣告企劃「Better in Denim」，以音樂、舞蹈與態度喚醒跨世代的自我風格，換上低腰剪裁與經典Long & Lean牛仔褲重磅登場，搭配復古曲風《Milkshake》配樂與編舞家Robbie Blue領軍的舞蹈設計，完美呈現丹寧穿搭的律動魅力。





▲KATSEYE以各具個性的造型演繹不同風格的牛仔單品，從低腰、緊身到寬鬆褲型都一應俱全 。（圖／品牌提供）

形象廣告中，KATSEYE以各具個性的造型演繹不同風格的牛仔單品，從低腰、緊身到寬鬆褲型都一應俱全，無論是牛仔裙、短版夾克或刷色直筒褲，皆展現極致穿搭自由。品牌也特別設計10款全新洗色，從淺藍、經典靛藍到水洗灰一應俱全，滿足多元造型需求，舞者從單人到集體逐步加入，舞動間象徵不同背景的個體彼此聚合，丹寧不只是穿著，更是共同語言與文化連結的象徵。

Gap品牌總裁Mark Breitbard指出：「與KATSEYE的合作體現了Gap跨世代的品牌精神，這群年輕女力展現的真誠與自我正是我們所推崇的價值。」KATSEYE成員也坦言：「這次合作讓我們以最真實的模樣現身，丹寧在我們身上不是穿搭，而是一場演出。」Gap「Better in Denim」系列形象廣告將在全球同步上線，涵蓋社群、YouTube與紐約時代廣場巨幕等媒體，為品牌丹寧傳奇寫下全新篇章。

同一時間，Calvin Klein 於 2025 年秋季正式推出全新丹寧系列廣告，特別邀來南韓超人氣男團 SEVENTEEN 成員金珉奎（MINGYU）演繹品牌最新造型，展現經典 90 年代丹寧的回歸與再造。珉奎以鮮明的個人魅力詮釋多套丹寧造型，無論是全身印花套裝、簡約復古單品，都散發出率性不羈的魅力。





▲南韓超人氣男團 SEVENTEEN 成員金珉奎（MINGYU）演繹Calvin Klein 最新造型 。（圖／品牌提供）