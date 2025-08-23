35歲是人生轉折點　5個壞習慣不改會拖累下半場

▲35歲後需要抽離幾種習慣，才有可能更上層樓。（圖／pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

35歲是一個「至中」的年紀，也是需要思考邁入下一個人生階段的時候，此時的自己已經累積了數年的社會資歷，也看過許多形形色色的人，跟20多歲相比，「夢想」與「實際」的拿捏已經更加準確，在35歲也是定型人生下半場的時候，要起跑還有餘力，5個壞習慣不要保留，戒掉之後才能持續往上，創造人生巔峰。

習慣性加班

在工作上偶爾加班無可厚非，但如果一直是習慣性加班，長期下來只有弊沒有利，會這樣不外乎是2個原因，「工作太多」或是「時間管理不善」，通常而言都是後者，在工作中沒有無法專心在一件事情上，並儘速完成的能力，或是妥善的規劃、安排事務，都代表無法提升效率，競爭力也會因此降低。

而若是「工作太多」的話，更表示你對於自己的負荷程度並不清楚，亦或你不懂拒絕，現在許多工作都是緊緊相扣的，自己攬著所有工作，反而容易因為你延遲而受責難，應該要加強你與上司的溝通，或是學會拒絕的方法。

重複度日

時間在邁入30歲之後越來越珍貴，回想一下，是否日復一日都在過著同樣的生活，當有人問你「最近在忙什麼？」你總是不知道如何回覆，每天早上都很累，晚上卻閒晃到很晚才睡，如果有以上的情況，最好提醒自己該改變了，無論是嘗試些新的事物，或是開始運動、旅行、培養興趣都可以，不要一天一天繼續蹉跎光陰。

重要的事拖拖拉拉

對於困難與重要的事，總是會有情緒上的逃避，「好煩」、「不想面對」之類的心情，都拖到最後才勉强自己面對，已經到了應該理解「再怎麼逃避也是要做」的情況，培養出先解決棘手事情的能力，才有可能面對更多事情。

成天滑手機

現代社會中，手機確實是重要的訊息來源，但除了工作需求之外，整天拿手機查看有沒有人發訊息給你，代表你成天就只想用小事、小刺激打發時間，漫無目的的用手機在虛擬世界閒逛，會浪費比大量寶貴的時間，將大部分的重心放回現實世界，你會發現清醒的人生比你想像中要好。

衝動性的花費

花大筆金錢、暴飲暴食讓你覺得紓壓，其實開心只有一瞬間，在之後會有一波波湧入的懊悔感，若這是你會遇到的情況，你就該自覺放下浪費金錢的消遣，好好重整自己的財務狀況，妥善分配理財，在未來你會感謝自己，還好你有這樣做。