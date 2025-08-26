遇到困境時用「雲淡風清」態度轉念　現在的煩惱會是以後笑著說起的回憶

fb ig video ETtoday search mobile

文／人物誌

人生不如意的事常常都有，無論我們多麼努力規劃生活、經營關係、守護夢想，困境總會在某個時刻悄然來臨。也許是一份工作的不如預期，也許是家庭的壓力、人際的裂痕，又或者是一場突如其來的疾病或挫敗。

面對這些挑戰，我們難免痛苦、失落。許多人在困境中反覆問自己：「為什麼是我？」這些時刻，我們感覺世界變得沉重，連呼吸都帶著壓力，但這個時候，我們可以試著用「雲淡風清」的態度來轉念。

▲感到痛苦、失落時，試著用「雲淡風清」的態度來轉念。（圖／《不如海邊吹吹風》劇照，下同）

想像未來的自己，會怎麼看現在的痛

試著停下來，深呼吸，然後問問自己：「五年後的我，回頭看這段經歷，會是什麼感覺？」

你會發現，大多數曾經覺得撐不過去的時光，如今都已淡然。那些曾讓我們夜不能寐的煩惱，現在也許只是一個經驗談，甚至可以輕描淡寫地提起。這就是「雲淡風輕」的感覺。

會有這樣的想法，是大學時租屋處的天花板漏水了長達一年，生活上的不便讓人心力交瘁。我與室友常常一邊收拾狼狽的水跡，一邊苦笑著問：「為什麼是我們遇到這種事？」但有一天突然轉念想著，這或許是我們畢業後，會笑著聊起的一段時光。

那時候就覺得雲淡風輕好像是這個感覺。往後遇到困境時，都會想著：時間拉長後，便能輕描淡寫地談起曾有的難題，困境好像就沒那麼難了。

心態轉個彎，困境就沒那麼難

我們無法選擇人生中會遇到什麼樣的問題，但我們可以選擇面對問題的態度。在困境中練習轉念，也是一種成熟。例如：將「為什麼這麼倒楣？」轉換成「這件事能教我什麼」、將「我撐不下去了」轉換成「我再多撐一天看看」、將「這是災難」轉換成「這是經歷的一部分」。

這些小小的想法改變，或許無法立刻解決困境，但能夠在情緒上為我們打開一扇窗，讓陽光有機會灑進來。

雲淡風清是一種釋然

困境不是盡頭，而是過程。當我們願意用雲淡風輕的角度去看待這一切，就會發現，生活的確有很多不如意，但也有無數次，我們曾以為撐不過去的，最後不也過來了。

就像暴雨過後的天空，雲朵散開，微風拂面，那種輕盈、自在的感覺，不是因為什麼都沒發生過，而是因為我們曾經經歷，並且選擇釋懷。

「雲淡風輕」不是逃避現實，而是一種內在的穩定力量。當你選擇用平和的眼光看待眼前的難題，那些苦難就會逐漸變得可控。

困境或許讓人疲憊，但它也鍛造我們更堅韌的心。不要害怕低潮，因為它終將過去。而你要相信，未來某個晴朗的午後，你會笑著看著這一段，心中如風輕雲淡。

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

