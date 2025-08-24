fb ig video ETtoday search mobile

星巴克8／26「大杯以上買一送一」　慶DREAM PLAZA開幕滿月

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

因應統一集團旗下最新百貨DREAM PLAZA開幕滿月，星巴克也在8／26當天推出買一送一優惠，其DREAM PLAZA內的星巴克最新旗艦店仍天天門庭若市，人潮洶湧，星巴克也在滿月後首日推出好友分享優惠，但請注意DREAM PLAZA旗艦店內並沒有提供此項回饋。

信義計劃區最新百貨DREAM PLAZA在7／25正式對外開幕，在內的星巴克旗艦店也同天揭幕，吸引許多星迷前往朝聖，而星巴克在滿月後第一天8／26，推出限定一天「星巴克典藏 DREAM PLAZA 台北 開幕滿月慶 好友分享日」優惠，活動當天從上午11店至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請看文後列表。

近期Nespresso與福里安花神咖啡館台北分店推出限定聯名，即起至8／31止，於福里安花神咖啡館新光三越A9台北分店、Nespresso 新光三越A11信義店、忠孝SOGO、板橋大遠百精品店拍照打卡分享聯名活動，即可於指定精品店兌換該
店限定「花神聯名拉花拿鐵」或「花神公爵特調」；至福里安花神咖啡館台北分店選購任一套餐，可隨餐加贈「Nespresso福里安花神聯名款膠囊咖啡」。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、京站、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、萬里、龍門、101典藏、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

