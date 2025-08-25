七夕優惠DREAM PLAZA滿5千送200　宏匯廣場最高省12%

fb ig video ETtoday search mobile

記者蔡惠如／綜合報導

七夕情人節將至，百貨與商場齊推限定優惠，從滿額贈抵用券、刷卡回饋，到浪漫套餐、甜點禮盒與活動體驗。SOGO台北店推出滿額送、展覽與占卜活動，DREAM PLAZA則主打最高21.3%回饋與卡友禮；宏匯廣場推出全館最高12%回饋，並整合送禮清單、餐飲與穿搭提案；京站則以「甜蜜三重奏」為主題，從餐廳套餐、住宿抽獎到點數折抵一次到位。

▲百貨七夕優惠。（圖／各業者提供）

▲忠孝館貓茶町台灣茶山脈生方塊禮盒，售價420元。（圖／各業者提供）

SOGO台北店
SOGO忠孝、復興、敦化三館於8／31前，推出指定業種單筆消費滿3,000元贈200元折價券，忠孝館有比利時「PIERRE MARCOLINI」巧克力、台灣茶甜點品牌「貓茶町」快閃，單筆消費滿2,000元，還可換占卜券；復興館祭出「The MAPLE MANIA」、「Katachi形・洋菓子」等甜點快閃，還有限定價Pierre Hermé禮盒，消費不限金額，還可抽台北市立美術館展覽雙人票。

▲百貨七夕優惠。（圖／各業者提供）

▲復興館Katachi形・洋菓子 水蜜桃日式千層捲，原價920元(1條) ，特價782元。

DREAM PLAZA、統一時代百貨台北店
DREAM PLAZA與統一時代百貨台北店，從8／21至8／31期間，推全館指定櫃位滿5,000送200元抵用券，搭配icash Pay與uniopen聯名卡回饋，最高可達21.3%。另有限量卡友禮「美樂蒂&酷洛米質感收納四件組」，單筆滿800元加點數可兌換。

▲百貨七夕優惠。（圖／各業者提供）

▲DREAM PLAZA瑪黑餐飲旗下歐陸全日餐廳Lille M「Lille M 經典早午餐」、「奶油松葉蟹燉飯」。

▲百貨七夕優惠。（圖／各業者提供）

▲Ponpie澎派七夕雙人微醺組任選2款情人節甜點即享95折。

宏匯廣場 
宏匯廣場即起至8／31推出「七夕送禮全攻略」，8／27前流行服飾專櫃改裝出清，消費滿3,000送100元，大家電單筆消費滿萬元送500元，平日累計滿2,000元再贈主題餐廳抵用券，刷玉山宏匯聯名卡滿6,000元再加贈100元，全館最高可享12%回饋。

▲百貨七夕優惠。（圖／各業者提供）

▲宏匯廣場布娜飛．布娜飛織愛雙人餐，特價1,288元，主打現烤鬆軟餅皮披薩和濃郁鹹香義大利麵燉飯，從開胃到主餐一次滿足雙人分食最甜蜜。

京站時尚廣場 
京站時尚廣場自8／11起推出「七夕甜蜜三重奏」，9／3前Q卡友單筆消費滿1,000元可參加輪盤抽獎，有機會抽中雙人住宿券或Q點；8／31前每周五六日，Q卡友單筆滿3,000元可用30點折抵300元。

▲百貨七夕優惠。（圖／各業者提供）

▲京站Woosa洋食鬆餅屋-雙人下午茶套餐：經典蜂蜜冰淇淋鬆餅+蒙布朗冰淇淋鬆餅+130元飲品2杯，推薦價670元。

