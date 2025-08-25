36度高溫必備「清涼小物」有感降價　手搖族最愛提提杯、冰晶風扇必收

▲高溫必備清涼小物。（圖／品牌提供）

HANDS季節好物像是小熊刨冰機、製冷風扇、保冷杯全台門市追量，現已再上架。全台手搖飲品店家一致好評，店家服務人員也愛用的伴佳家提提杯，全新漸層色限量上市，手搖飲的冰塊一整天下來，還是塊狀的超神奇保冷效果，依舊成為夏日熱銷冠軍！趕快來看還有哪些值得買。

台隆必買降溫小物：FUNY 高速靜音渦輪循環扇

新一代循環扇設計，專利七葉風扇更加聚風，循環冷流風道設計。六段定速風力調節，高速靜音100檔風速隨心暢涼，冷流風道設計，轉化成涼爽冰感風，網路社群好評熱銷。

▲FUNY 高速靜音渦輪循環扇 特價／1,190元。（圖／品牌提供）

台隆必買降溫小物：WONDER旺德 造型小熊雪花刨冰機

因為刨出的美味剉冰可以用小熊造型配件，輕輕按壓即可製成小熊冰磚。超高CP值入手價，週週售出500台的超人氣復古刨冰機，手搖簡易操作，可依個人喜愛飲品口味，冷凍後製成美味刨冰。

▲WONDER旺德 造型小熊雪花刨冰機 特價／499元。（圖／品牌提供）

台隆必買降溫小物：Biore-3度C涼感濕巾(無香)20片

大尺寸涼感濕巾適用於全身，無香性男女適用，豐沛的水感濕巾，擦拭後，瞬間潔淨汗水及身體異味。-3°C的涼感體驗，添加沁涼薄荷，使用後長效清爽！

▲Biore-3度C涼感濕巾（無香）20片 特價／139元。（圖／品牌提供）

台隆必買降溫小物：德國Buderus 三麗鷗聯名款陶瓷冰霸杯 710ml

每款三麗鷗造型冰霸杯都有專屬的盒裝，自用送禮滿滿儀式感。內膽陶瓷塗層不易卡垢，便利清潔持久耐用。底部設計吻合汽車杯架，雙層真空設計，保冷、保溫長達24小時。

▲德國Buderus 三麗鷗聯名款陶瓷冰霸杯 710ml 特價／680元。（圖／品牌提供）

台隆必買降溫小物：FUNY冰晶渦輪手持風扇

新一代製冷手持風扇，透明冰晶外觀，視覺上瞬間清涼降溫。100檔加速設計搭配五段風量，每秒7米強風，沁涼超有感。超導冰磁技術三秒瞬冷，豔陽下再也不擔心手持風扇吹出暖風。

▲FUNY 冰晶渦輪手持風扇 特價／890元。（圖／品牌提供）

台隆必買降溫小物：伴佳家 陶瓷雙飲提提杯－新色上市

全台手搖飲店最常見的環保提提杯，900ml大容量手提超便利。全新漸層色調美麗上市，粉藍漸層色熱銷中，陶瓷內膽不易附著飲品異味，大受網路好評，美型且易清潔，保冷持久耐用。

▲伴佳家 陶瓷雙飲提提杯-新色上市 特價／790元。（圖／品牌提供）

