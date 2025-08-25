fb ig video ETtoday search mobile

蔡依林穿Valentino訂製星光禮服超仙！性感皮革戰袍再展女王氣場

記者鮑璿安／綜合報導

「亞洲流行天后」蔡依林近日出席騰訊音樂娛樂盛典TMEA成為全場焦點，她當晚更以嶄新的造型現身，展現專屬於她的百變魅力。從帥氣的紅色皮革戰袍，到高貴浪漫的 Valentino 特製黑色禮服，每個風格都讓粉絲眼前一亮。

▲蔡依林 。（圖／翻攝自微博蔡依林工作室）

▲▼蔡依林 。（圖／翻攝自微博蔡依林工作室）

▲▼蔡依林 。（圖／翻攝自微博蔡依林工作室）

▲蔡依林此次以Valentino創意總監Alessandro Michele為她打造的全新訂製服現身。（圖／翻攝自微博蔡依林工作室）

蔡依林此次以Valentino創意總監Alessandro Michele為她打造的全新訂製服現身，禮服以繁星點點的亮片與花卉刺繡為主題，散發宛如夜空般的夢幻氣質。胸口微露、裙身高開衩的設計，巧妙勾勒出性感身材，卻又保留優雅的高級質感。蔡依林以黑色緞帶編髮搭配垂墜珍珠耳環，舉手投足間盡顯高貴浪漫。

▲▼蔡依林 。（圖／翻攝自微博蔡依林工作室）

▲▼蔡依林 。（圖／翻攝自微博蔡依林工作室）

▲▼蔡依林 。（圖／翻攝自微博蔡依林工作室）

▲蔡依林身穿紅色短版皮革上衣，搭配高腰皮革熱褲 。（圖／翻攝自微博蔡依林工作室）

緊接著的紅色皮革造型，可說是蔡依林作為舞台女王的最佳詮釋，她身穿紅色短版皮革上衣，搭配高腰皮革熱褲，腰間以金屬扣環與鉚釘設計點綴，營造出搖滾與性感兼具的視覺效果。再配上過膝長靴將氣場拉滿，這套造型宛如女戰士般，散發叛逆又無畏的能量。

蔡依林, Valentino, 音樂盛典, 造型, 騰訊

