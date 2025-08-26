日本女生不愛動也能瘦　5個小秘訣學起來

▲日本女性因為飲食文化，多半都有纖細的身材。（圖／unsplash、pakutaso，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人都曾經去日本旅遊，是否注意到街上大部分的日本女生，都有穠纖合度的身材呢？其實不僅是年輕人，包括街上的母親或是熟女們，都能有苗條優雅的身材，其實不少原因是歸功在日本文化中的飲食習慣，或許你也能從中看出端倪，並應用在日後讓你更健康的生活中。

▲許多簡單飲食的方式，也值得保養身體借鏡。

重視早餐

早餐在日本人心中是不可或缺的，傳統的日本媽媽會在早上煮味噌汁、烤魚並搭配白飯等，為家人準備營養豐富的早餐，在日劇與卡通裡，也時常看到一家人坐下吃早餐的畫面，擁有吃早餐的習慣，不但能讓一整天元氣滿滿，更能提前開啟身體代謝。

▲日本家庭注重早餐。

料理方式

相對於其他的異國料理，傳統日本菜色的料理方式，多半是燉煮、燒烤等方式，搭配漬物等方式，強調食物的原味，以及細緻與單純的味道，所以不會有過多的調味，自然也不會吃進太多油脂、鹽分與加工物品。

▲日本料理重視食物原味，不會有太複雜的料理方式。

餐飲搭配

一般的日式定食都只會強調一份主菜，另搭配一盤盤小菜或是醃漬物，主食多半是白飯，雖然熱量不低，但也能提供適時的飽足感，重點是簡單的搭配，加上少量多樣的菜色，讓整體感覺豐富卻比一大份主食熱量要低。

▲以一份主菜搭配小盤配菜。

飲茶文化

日本人有經常喝茶的習慣，綠茶是生活中最常喝的茶類，且綠茶都以無糖方式品嚐，不但能補充水分，而且還能抗氧化，加上沒有熱量，也幫助皮膚跟身材能更好。

▲常喝茶讓皮膚與健康都更升級。

適量甜點

許多女孩喜歡吃甜點，當然日本人也不例外，但眼尖的人可能會發現，日本的甜點份量偏向精緻小巧，且女性其實也會下意識地控制甜點的攝取量，此外再搭配熱茶享用，飽足感就會更快浮現。