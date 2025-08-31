高顏值機能跑鞋4雙推薦！ON、ASICS上榜　新手到進階跑者都愛穿

▲高顏值機能跑鞋推薦（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

別再說跑鞋都長一樣了，時髦人連腳下都要有態度！從通勤小步到馬拉松長征，一雙好看又好跑的鞋早就是城市行走的基本配備。現在的跑鞋不只拼速度，更講究緩震、支撐、顏值全到位，這波推薦絕對讓你忍不住默默打開購物車！

跑鞋推薦：ON Cloudsurfer Max跑鞋

ON昂跑全新登場的Cloudsurfer Max，是品牌目前最高緩震等級的長距離跑鞋，一穿上彷彿踩進雲朵軟糖堆。延續 Cloudeclipse的高緩震血統，無論你是馬拉松選手、久站上班族，還是「間歇性熱血跑者」，它都能給你滿滿支撐和貼心呵護。

▲ON Cloudsurfer Max是品牌目前最高緩震等級的長距離跑鞋。（圖／品牌提供）

除象牙白／鮭魚粉配色外，9月起陸續於指定門市推出黑／月蝕黑、煤灰／鵝黃、純白三款配色，以滿足跑者多元的日常情境穿搭。

▲ON Cloudsurfer Max跑鞋／6,280元。（圖／品牌提供）

跑鞋推薦：UNDER ARMOUR Halo Racer 慢跑鞋

UNDER ARMOUR打造時尚高端HALO系列，針對不同場景，從速度訓練、中距離跑步到多功能訓練，滿足跑者與訓練者的多元需求，融合時尚潮流與運動科技，啟動雙腳滿載能量！穿搭玩家Cara穿上全新UA Halo Racer ：「鞋款在底部結合莫蘭迪色的粉橘漸層非常百搭，女孩們一定會喜歡！」

▲全新UA Halo Racer莫蘭迪色配色。（圖／品牌提供）

這雙Halo Race獨特螺旋結構靈感源自UA的雙拱形Logo，搭載全腳掌HOVR+中底、夠彈GO勁，提供持續能量回饋與優異緩震效果；TPU推進板賦予步伐高效推進與爆發力，搭配步態導引板，確保平衡與穩定腳感。軟硬度達到「黃金甜蜜點」，兼顧緩震與回彈，特別適合日常訓練與中距離跑步。

▲UNDER ARMOUR Halo Racer 慢跑鞋／5,580元。（圖／品牌提供）



跑鞋推薦：ASICS METASPEED RAY跑鞋

馬拉松賽季進入備賽期，ASICS推出極輕量碳板跑鞋METASPEED RAY，命名靈感源自「光速（Ray）」，巧妙融合日文「Rei（零）」的意象，象徵毫秒之爭的極速突破。全鞋僅重129公克（男鞋US9），輕量化碳板加上FFLEAP中底材質創造Dynamic Drop動力結構，於落地瞬間迅速形變，增強每一步推進效率。鞋面採用輕量卻具穩定包覆力的Matryx編織技術，有效支撐高速衝刺時的足部張力；搭配ASICS Grip大底，強化多地形抓地性能，助力跑者穩掌每一步節奏。

▲ASICS METASPEED RAY跑鞋／9,280 元。（圖／品牌提供）



跑鞋推薦：New Balance Fresh Foam X 1080v14跑鞋

Fresh Foam X 1080v14作為New Balance跑鞋中最受歡迎的旗艦鞋款，使用了Fresh Foam X中底核心科技，以更輕盈、更柔軟的泡沫中底材質，實現全方位緩震與靈活腳感，減緩衝擊壓力，同時提升步伐流暢性，穩定支撐、輕鬆跑更遠。搭配工程編織鞋面，提供包覆支撐與透氣性，大幅提升整體穿著舒適度。

▲New Balance Fresh Foam X 1080v14跑鞋／4,680元。（圖／品牌提供）



