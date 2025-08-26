fb ig video ETtoday search mobile

10款七夕精品禮物清單！MK巧克力包、Gucci心型項鍊　預算2萬內能入手

10款七夕精品禮物！預算千元~2萬初：Dior、Gucci、Bally、MK…高顏值皮件飾品通通有

▲七夕精品級禮物清單。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

七夕快到了，還在苦惱送什麼禮物？別擔心，這次精選一波高顏值有質感又不會讓荷包哭泣的精品級禮物清單！從千元小巧思到兩萬出頭的心動逸品，不管是準備送給心上人、送給自己，還是想偷偷暗示，讓禮物一出手，愛意與品味同步加分！

七夕情人節禮物推薦：Dior Lucky Lady Dior Freesia 粉色卡夾

Dior Lucky系列將經典Cannage籐格紋透過精緻絎縫工藝，巧妙融入小皮件中，結合愛心圖騰設計，細膩傳遞愛意，收到直接灑花轉圈。

10款七夕精品禮物！預算千元~2萬初：Dior、Gucci、Bally、MK…高顏值皮件飾品通通有

▲Dior Lucky Lady Dior Freesia 粉色Cannage籐格紋卡夾／14,000元。（圖／品牌提供）

七夕情人節禮物推薦：Gucci 心型銀項鍊、銀戒指

Gucci Diamante系列銀飾完整呈現節日的浪漫氛圍，包括鏈條手環、手鐲、戒指與吊墜項鍊。全新設計以經典菱格紋為靈感，呼應鑽石切面的力量與光澤感，展現別具一格的現代美學。

10款七夕精品禮物！預算千元~2萬初：Dior、Gucci、Bally、MK…高顏值皮件飾品通通有

▲Gucci 心型銀項鍊／14,900元，Blind for love銀戒指／14,000元。（圖／品牌提供）

七夕情人節禮物推薦： Bally LOCK ME 短夾 

每逢情人節Bally首推經典中的暢銷系列「Lock Me」，特別是這款短夾，價格一萬多就入手，搭配一眼傾心的鑰匙孔鎖扣不是徒有外表，兩段式的開關結構確保鎖住隨身物品的安全，也牢牢鎖住送禮的甜蜜心意。

10款七夕精品禮物！預算千元~2萬初：Dior、Gucci、Bally、MK…高顏值皮件飾品通通有

七夕情人節禮物推薦：MICHAEL KORS紅色小型鍊帶包、心形包款掛飾

MICHAEL KORS特別為Tribeca Bag煥發秋冬新貌，以恰似巧克力般的精緻外型，許天下有情人一個甜蜜佳節！TribecaBag以雋永風格與精湛工藝為特色，標誌性的絎縫格紋令人聯想巧克力的外型，而有「巧克力包」的甜蜜暱稱。搭配心形包款掛飾，如同兩顆心始終相依，絕對是宣告愛意、吐露衷情的最佳贈禮！

10款七夕精品禮物！預算千元~2萬初：Dior、Gucci、Bally、MK…高顏值皮件飾品通通有

▲MICHAEL KORS Tribeca紅色小型鍊帶包／15,000元，心形包款掛飾／1,700元。（圖／品牌提供）

七夕情人節禮物推薦：DIESEL CHARM-D肩背包、手鍊

DIESEL這顆CHARM-D肩背包小巧俐落，搭配金屬吊飾剛剛好辣一點，甜而不膩、酷得剛好；同系列手鍊則是低調中的時髦暗號，戴上就是專屬你的時尚情話。

10款七夕精品禮物！預算千元~2萬初：Dior、Gucci、Bally、MK…高顏值皮件飾品通通有

▲DIESEL CHARM-D 中型肩背包／21,500元，DIESEL手鍊／3,480元。（圖／品牌提供）

七夕情人節禮物推薦：A.P.C.日本藍丹寧 NINON 小托特包

七夕特別推薦A.P.C.簡約托特設計包款，延續法式極簡的核心精神，線條純粹與材質細膩的設計哲學，讓輕盈俐落的帆布托特包，在日常中輕鬆呼應穿搭。

10款七夕精品禮物！預算千元~2萬初：Dior、Gucci、Bally、MK…高顏值皮件飾品通通有

▲A.P.C.日本藍丹寧 NINON 小托特包／8,800元。（圖／品牌提供）

七夕情人節禮物推薦：Marimekko Unikko髮箍

Marimekko今年以經典Unikko游霓可印花，染上柔美的櫻花粉與飽和的濃郁紫，搭配上優雅滿分的髮箍設計，絕對讓另一半收到心歡喜。

10款七夕精品禮物！預算千元~2萬初：Dior、Gucci、Bally、MK…高顏值皮件飾品通通有

▲Marimekko珊瑚紅Unikko游霓可印花淡紫髮箍／2,890元。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

