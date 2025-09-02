LE LABO城市香水入門怎麼買？2025完整18支淡香精介紹　選香就看這篇

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

來自紐約的高質感香氛品牌LE LABO，除了常態香水，還有行家最愛的「城市系列City Exclusive Collection」，而多達18個城市的淡香精到底從何入手？一起看下去

關於LE LABO城市限定系列香水



LE LABO的城市限定系列City Exclusive Collection，最初是為了向店鋪所在的城市致敬打造，所以只在該城市販售，其他地方都買不到（也就是不能在網路訂購、不能電話下單）， 例如Vanille 44專屬巴黎、GAIAC 10則是東京限定，因此許多香水迷為了蒐集這些城市香氛，必須千里迢迢飛往各個城市購買。

後來LE LABO終於佛心決定，每年開放一個月讓城市限定系列出現在全球的LE LABO門市及銷售地點。近年來都是9月1日至9月30日，香水控可得把握一年一次的入手機會！

城市限定香水怎麼買？



1.全年365天在該城市的專門店



城市限定系列香水在「他們所屬的城市專門店」是全年供應的，現在一共有18個城市。另外。50ml和100ml、500ml香水空瓶可以在全球選定的香水實驗室以零售價八折的價格重新裝滿相同的香水。

2.每年8／1起先買體驗組與針管香



每年都會推出包含五個香味的城市限定系列體驗組。另外還有18款全系列的1.5ml體驗裝可購買。

像2025年在台灣，8／1～9／30可以在「台北松菸形象店、台北大稻埕形象店、台中勤美誠品綠園道、台南五福商店」購買城市限定系列體驗組，內含1.5ml香水五款，香味為：金木犀19（京都）、癒創木10（東京）、青櫞37（柏林）、末藥55（上海）、香草44（巴黎）。

另外在「台北松菸形象店、台北大稻埕形象店、台中勤美誠品綠園道、台南五福商店」還可以購買全系列18款的1.5ml體驗針管香。

3.每年9月限定一個月買正容量城市香



可在自己國家的指定LE LABO形象店購買全球的城市限定系列香水15ml、50ml、 100ml。

像2025年在台灣，9／1～9／30期間可以買的有：

1.在指定形象店（台北松菸、台北大稻埕、台中誠品勤美、台南五福商店）提供全系列18款50和100ml香水和精選8款15ml香水。

2.精選7款*50ml／100ml於指定百貨店提供：誠品南西、信義A11、漢神巨蛋。

3.精選7款*50ml於指定百貨店提供：新竹SOGO。

精選7款為：金木犀19（京都）、癒創木10（東京）、末藥55（上海）、香檸28（首爾）、橡苔30（阿姆斯特丹）、青櫞37（柏林）、菸草28（邁阿密）。

完整18個城市香水介紹

LE LABO的城市限定系列City Exclusive Collection到2025年為止一共有18支，分別是：

2025年：京都限定 OSMANTHUS 19金木犀19



金木犀就是桂花。初冬時節，大多數植物已經休眠，而園藝人員則在耐心等待桂花的盛開，一不留神，就會錯過其短暫的花期：桂花花形淡雅精巧，獨特而迷人的芬芳讓它深受喜愛。在桂花帶給我們再次盛開的驚喜之前，LE LABO獻上金木犀19。

首先撲鼻而來的是線香和薰衣草的芬芳，緊隨而來的桂花細膩而令人振奮，伴隨深邃厚實的木質和樹脂香氣。這是純粹的京都寫照，傳統町屋掩映在現代建築和霓虹燈之中，電子遊樂場毗鄰古代天皇的花園，一切渾然天成。

這一首俳句，向永恆之都致敬。

2024年：墨西哥城Coriandre 39芫荽39

「芫荽」史上爭議最大的草本植物，有些人會用詩意的詞藻描述這種細長捲曲的綠葉。有些人則會大不以為然。但LE LABO相信芫荽39會為大家帶來驚喜。

噴一下，立刻散發出檸檬和芫荽的辛香，接著清新水潤的香調慢慢地透出來。草綠花香清新怡人，久久不散，最後沉澱成令人沉醉的麝香基調。

這是一種感官體驗，寧靜中芳華綻放。想像一下在墨西哥查普爾特佩克享受森林浴，身周小鳥鳴囀，更顯環境清幽寧靜。或想像在La Condesa咖啡廳休憩，餐廳熱鬧卻溫馨，樹蔭清涼愜意，龍舌蘭酒味濃烈。

2023年：上海MYRRHE 55末藥55

末藥（沒藥）是一種樹脂，在西方宗教上具有神聖意涵，曾經被認為比黃金更有價值。在中國傳統醫藥中，末藥被用作「活血劑」。因此2023年推出的上海城市限定香水MYRRHE 55帶來讓我們怦然心動、血液運行加速的感覺，也就不讓人意外了！

顧名思義，末藥是這款香水的核心香味，是一種帶有濃郁甘草香氣的梵香氣味。還有苿莉和廣藿香一起魅惑眾人，與沉香、龍涎香和麝香相輔相成。MYRRHE 55在低調中顯優雅，融合傳統與創新，正如上海這座城市給人的印象。而MYRRHE 55是目前LE LABO使用最多香材（一共55樣）的香水，同時也是LE LABO第一款「柑苔調香水」。

2021年：柏林CEDRAT 37青櫞37

CEDRAT 37青櫞37是枸櫞（一種最古早原始的柑橘品種）和生薑的微妙平衡，清新、酸感與令人上癮的糖漬香甜。基底當然是最感性的Le Labo品牌特色，木質、麝香，以及沒在客氣的龍涎香。如果要用城市來形容這個氣味，那便是柏林了。它享受歡樂、罪孽深重，同時恣意地擁有開闊明亮的自由。

2020年：首爾CITRON 28香檸28

香檸28最初在剛被調配出來的時候的名字是波希米亞香櫞。LE LABO想要一支真實純粹的檸檬香水，但它又不能只直接呈現檸檬的香氣，必須與其他經典熟悉的柑橘香氣有互動與搭配。因此當中使用了檸檬、生薑、茉莉，剩下的則用雪松及麝香補足，完成這支有著波希米亞精神的柑橘香氣。也呼應首爾這個既有悠長豐富的文化歷史，同時具有前衛、突破性當代精神的城市。

2019年：香港BIGARADE 18酸橙18

明亮強烈而且非常簡單，以世上最好的佛手柑、橙花花瓣，調和最好的麝香和人工龍涎香，最後加入一兩滴木質香氣。經典的柑橘香調與黑暗溫暖的木質香氣在拔河，一款嚴謹但舒服、經典又當代、明亮也持久的香氣。LE LABO把這款香氛獻給香港，這古今中外兼容並蓄、承載著滿滿回憶的芬芳港灣：混合白花和柑橘的經典，和那所有的新奇與壯麗。

2019年：邁阿密TABAC 28菸草28

沒錯，2019年推出了兩款城市香水，除了香港，還有邁阿密。TABAC 28以散發深幽底蘊的菸草原精，調和深沉飽滿的沉香、令人耳目一新的雪松，揉合出緩慢燒灼的柔順感受。癒創木和蘭姆酒香氣，鑲嵌圓融的綠荳蔻，增添醉人溫暖氣息。整體香調洋溢著活力，撩撥感官，深沉飽滿，甚至頹廢！

東京GAIAC 10癒創木10

癒創木是一款強硬又清翠的木質調，雖不若雪松乾爽，但氣味細緻、馥郁又穩定。LE LABO的癒創木10淡香精，以四種麝香香氣包圍著癒創木，透露些許淡淡的雪松及乳香（薰香）氣息。

巴黎VANILLE 44香草44

聞起來不只是香草，表現出來的會是細緻的琥珀、乳香、木質與一點性感。像是帕什米納山羊絨的毛衣，所散發出淡淡的波本香草味。

阿姆斯特丹MOUSSE DE CHENE 30橡苔30

以合成的水晶苔和廣藿香萃取結合成的苔蘚與廣藿香，搭配肉桂、西班牙紅椒、月桂葉與粉紅胡椒的辛香感，帶來清新香料氣息，創造出永恆的優雅。驚喜，濃郁令人著迷，是一種新式柑苔調，傳統與革新並存，就如同想起阿姆斯特丹時的感受。

洛杉磯MUSC 25 麝香25

麝香25是純白色的、如天使一般、非常麝香、略帶醛香。如此燦爛閃耀著光芒，縱然外表如天堂般的白淨，但在中心又如惡魔般的陰沉，喚醒內心的性感與墮落。以岩蘭草、龍涎香、麝香與人工靈貓香來象徵。

紐約TUBEREUSE 40 晚香玉40

內含了大量的晚香玉原精，然而一開始令人印象深刻的是一波波的柑橘香氣襲來，佛手柑、柑橘與橙花，帶來彷如「古龍水」一般的驚喜效果。讓人感受到的第一抹香氣只是純粹好聞，逐漸，晚香玉40淡香精會慢慢演繹出賦予它獨特個性與舒適感受的木質花香調核心香氣。晚香玉至此終於現身，雪松與檀木的木質香氣隨著橡苔、麝香與黃葵籽原精，宛如散發光芒的無盡生命力。只要是紐約，就會有晚香玉40。

達拉斯ALDEHYDE 44 醛香44

醛香44，只在達拉斯有（就是德州）。這個香氣與過量的醛花香比肩而坐，帶出獨特的乾淨感受，令人驚嘆。細緻的花香，由水仙、茉莉及晚香玉（都是原精）編織而成。以麝香為基底，搭配上淺淺的香草香，結果令人感到激賞又獨特。

倫敦POIVRE 23 胡椒23

poivre是法文的胡椒。LE LABO使用了波本胡椒（胡椒界的勞斯萊斯），因為胡椒是香料之王，廣泛使用於香水界。它非常溫暖、極致香料氣息、絕對東方香調，倫敦專屬。

芝加哥BAIE ROSE 26粉紅胡椒26

香氣背後的故事是音樂，特別是爵士樂。尖銳刺鼻的胡椒味呼應爵士樂的高音，溫順的背後代表音樂裡相對簡單平和的段落。以粉紅胡椒為主體，利用丁香的溫暖強化，還有格拉斯玫瑰原精、雪松與醛香不停閃爍，最後轉為麝香與龍涎香醚，是純粹的細緻、充滿個性而令人回味。

莫斯科BENJOIN 19安息香19

安息香19描繪了俄國文豪托爾斯泰《安娜卡列妮娜》書中、當安娜在莫斯科火車站初遇渥倫斯基的瞬間，天旋地轉（或天崩地裂），世界再也不會一樣。這就是安息香19，獻給所有熱情的靈魂，圍繞著安息香交纏相扣著乳香、琥珀、雪松與麝香，傳遞深沉強烈的感官體驗和叛逆精神，持久到令人覺得不可思議。

舊金山LIMETTE 37萊姆37

請不要期望LE LABO的舊金山限定款會是夏日涼爽的霧氣或是直接將金門大橋裝進瓶中。萊姆37模擬著從費爾摩大街LE LABO專門店，經過山丘一路到海灣的感受。一開始是清新明亮的佛手柑，接著低迴潛入茉莉、橙葉和丁香的溫暖懷抱，沉浸在岩蘭草、東加豆以及麝香的甜美溫香…萊姆37是嗅覺的雲霄飛車，既給人潔淨清新的活力印象，但也不吝於聞起來很特別。

杜拜CUIR 28皮革28

杜拜的限定款，調合了皮革，木質與動物味，給了一個相當強烈，幽暗及有記憶點的特質。天然的香草原精、帶著辛香、動物及煙燻感，結合了皮革的香氣，寫下東方調而令人愛不釋手的終章。

入門怎麼買

隨著LE LABO 2017年再度引進台灣，每年九月我們也能買到城市限定系列，以下整理出幾個大家最常問的問題，新手不妨參考看看。

1.最受歡迎的香氣 ？

送人不出錯的就是東京癒創木10。

2.近期詢問度最高？

大家最想嘗試的是邁阿密菸草28。

3.入門可以怎麼挑？

可以從一次就能擁有五種味道的體驗組開始，並且挑選不同香調，像是：花香調的紐約晚香玉40、木質調的東京癒創木10、辛香調的倫敦胡椒23、煙燻調的邁阿密菸草28、柑橘調的舊金山萊姆37。

4.想送給男生？

建議東京癒創木10、阿姆斯特丹橡苔30、邁阿密菸草28、舊金山萊姆37、洛杉磯麝香25。

5.想送給女生？

建議東京癒創木10、紐約晚香玉40、芝加哥粉紅胡椒26、首爾香檸28、巴黎香草44。

6.以美洲為標地來挑選？

LE LABO的城市限定系列中目前有6個美國城市，分別為：邁阿密菸草28、洛杉磯麝香25、達拉斯醛香44、紐約晚香玉40、芝加哥粉紅胡椒26、舊金山萊姆37。

7.喜歡檀香33的人？

也可以嘗試阿姆斯特丹橡苔30。

同場加映：2022年沒出新味道，巧妙推出香氛車票

LE LABO城市限定系列香雖然2022年沒有推出新味道，不過卻有限定小卡做成車票的樣子。只要購買該城市香水，就會在上頭打個洞，很有「到此一遊」的感覺。

▲2022年城市限定香的針管香水與體驗組一樣是於8月1日至9月30日於專門店限量發售。

