宜蘭隱藏版美食天堂！烏石港不僅有海鮮　早午餐、吃到飽在地人激推

文／MENU美食誌

想邊看海邊享受美食，來烏石港就對了！早餐、午餐、下午茶、晚餐應有盡有！

阿源羊肉湯

吉祥路78號

鄰近頭城車站，餐廳提供當歸羊肉、清燉羊排、沙茶羊肉等品項，冰箱裡擺放著各式小菜，推薦當歸羊肉湯、當歸羊肉麵、滷肉飯、沙茶羊肉拌麵 。

▲阿源羊肉湯。（圖／美食客Olivia Orange提供）

奶酥人

青雲路三段89號1 樓

頭城排隊名店，主要販售招牌純粹奶酥抹醬，同時也有供應現烤的純粹奶酥厚片，而且每人僅限購兩片，目前只有週末營業，商品售完為止。

▲奶酥人。（圖／資料擷取自兩隻豬的日常提供）

蘫咖啡

濱海路七段350號

有著270度大面玻璃窗的絕美海景咖啡廳，供應手沖咖啡、冰沙、氣泡飲、花果茶、特調茶飲、炸物、輕食、鬆餅，推薦蜜桃墨西多氣泡飲、薄皮比薩。

▲蘫咖啡。（圖／美食客吃貨小肥仔提供）

品誼古早味小吃

北里沙成路50號

位於頭城火車站附近，創立於民國70年，是開業40年的老字號，餐點皆為古早味小吃，推薦米粉羹、春捲、蘿蔔糕，是必吃的頭城排隊小吃！

▲品誼古早味小吃。（圖／美食客Missing _ MISA提供）

pelago百匯廚

烏石港路300號2樓

精選百道人氣料理，除了有宜蘭在地料理、東南亞風格餐點、港式燒臘、日式料理和各種現流直送的海鮮，還有全台唯一獨創的兒童廚房KID’s kitchen。

▲pelago百匯廚。（圖／美食客吃貨小肥仔提供）

黑宅Black House Cafe

三和路616巷235弄47號

矗立田野之中的黑色建築，主要提供早午餐、手沖咖啡跟下午茶，店內還有販售聯名的商品，推薦法國嗑太太吐司、黑糖堅果拿鐵、羅勒雞肉披薩餃和重量級磅蛋糕。

▲黑宅Black House Cafe。（圖／美食客小丑提供）

