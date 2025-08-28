別到月末才把剩下的錢存起來！一領到薪水就做輕鬆養成健康理財力

文／安德魯．哈藍 圖／大是文化、達志示意圖

一領到薪水就該做的事

2005年，我與一對擔任教職的夫婦湯姆和茱莉共進晚餐時，談到存錢的話題。

他們希望知道自己應該為退休生活存多少錢。公立學校的教師可以靠退休金過活，但他們和我一樣是私立學校的教師，必須自己籌措退休生活費用。

我提出一個最低金額，這個數字是他們目前每個月存款的2倍。茱莉認為可以達成，但是湯姆認為根本辦不到。於是，我請他們做以下兩件事：

1. 連續3個月寫下把錢花在哪裡，包括飲食、貸款、汽車油錢，以及健康保險等。

2. 3個月後，算出每個月的生活成本是多少。

後來，我們再次共進晚餐時，這對夫婦告訴我，過去3個月的紀錄讓他們大感震驚。茱莉很驚訝自己竟然花這麼多錢在外食、衣服及咖啡這些事物上。湯姆則訝異自己和朋友打高爾夫球時，竟然花那麼多錢喝啤酒。

在這3個月裡，他們每天晚上從皮夾中掏出各種收據，寫下每一筆花費，於是意識到自己是多麼浪費而為之驚醒。就如同湯姆所說：「我知道在每天結束時必須寫下買了什麼，這是一種負責任、衡量自己消費的方式，因此開銷開始減少。」

理財有效率的家庭知道他們每個月的生活成本，而記錄所有的花費，這通常會導致兩件事情。首先，了解每個月的開銷，便能夠掌握可用於投資的金額。另外，大多數的人會對自己的消費行為負責，於是減少浪費。

接下來，要確實掌握每個月的平均收入。將每個月收入扣除平均生活費之後，就能知道每個月可用於投資的金額。不要到月底才將這筆錢用於投資，相反的，應該一領到錢就將資金自動轉帳到已選定的投資項目中。如果不這樣做，月底便沒有錢去落實預定的理財計畫（只要晚上多吃外食就會超支）。

我的妻子在結婚之前，總是到了月底或年底時，才將剩下來的錢拿去投資。在她改變做法，一領到薪水便將錢自動轉帳到投資帳戶之後，她發現投資金額是以前的兩倍。

我的朋友湯姆與茱莉也有同樣的體認。1年後，他們的投資金額成長1倍。2年後，他們已經擁有原始投入金額的3倍。兩人的說法一模一樣：「以前不知道錢都跑到哪裡去了。現在，我們不覺得生活和3年前有什麼不同，但是投資帳戶裡的金額不會騙人，足足多了3倍。」

一陣子之後，你可能不需要記下每一筆花費，便自然養成健康的消費模式，於是自動轉到投資帳戶的錢將不斷增加。

另一個訣竅是，一般來說，薪水應該會隨著時間而有所增加。如果今年薪水增加1,000美元，那麼至少要將一半放進你的投資帳戶，而剩下的錢則可以放入另一個獨立帳戶，以備不時之需。如此一來，你的加薪將具有雙倍效用。

背車貸、卡債，精通投資也白搭



在決定存下多少錢做投資之前，必須釐清一件非常重要的事：你是否仍在付信用卡利息？

如果是的話，存錢投資就完全沒有意義。信用卡年利率多半高達18％至24％。

無法在每個月的繳款日付清帳單，代表信用卡公司正在從你的財務大動脈中不斷吸血。

你不必多聰明，也知道一邊付年利率18％的信用卡利息，一邊進行報酬率10％的投資，是多麼不合邏輯，這好像穿著衣服泡在浴缸裡一樣。

要還清年利率高達18％的信用卡債，等於必須進行稅後報酬率18％的投資。而且，沒有一種方法可以保證你能夠獲得這麼高的報酬。如果有理財顧問、廣告或投資機構聲稱，保證可以達到18％的年報酬率，那麼請想想伯納．馬多夫（Bernard Madoff，譯注：股市自營商，以類似老鼠會的形式製造史上最大的騙局，數十年間詐騙金額高達650億美元），快跑為妙。

除了信用卡公司之外，沒有人可以賺到這麼高的報酬率。但是，他們是從你那裡賺到18％至21％，而不是幫你賺錢。

理財顧問的話術與伎倆

朋友或家人想要開立投資帳戶時，通常會問我能不能陪著一起去。出發之前，我會扼要說明市場概況、運作模式，以及指數化投資的優點。我會告訴對方，每個針對主動型基金投資所做的研究報告都有同樣的結論：要讓自己在股市裡有最好的機會，關鍵就是低成本的指數型基金。

當我們走進一家銀行或金融服務公司時，總會被安排坐在豪華的絨布椅上，而對面就是打算向我們推銷主動型基金的理財顧問。當我的朋友提出指數型基金的優點時，理財顧問立刻予以反駁。

以下是他們的說詞。當然，理財顧問要確保錢可以流進他們和公司的口袋。你對於這些說詞有心理準備，就更有機會站穩立場。不要忘記，要投資的人是你而不是他們。

當股市下跌時，指數型基金是危險的。主動型基金經理人不會把所有的蛋都放在股市裡。但是，股市指數是百分之百連結到股市報酬率。

理財顧問用這種說法來引發客戶的恐懼，指出主動型基金經理人有能力在市場下跌之前，迅速賣掉股票，如此一來，當股市崩盤時便能夠保住投資人的基金資產。然後，當市場看似「比較安全」時（或是其他類似說法），基金經理人會再買進股票，讓投資人在股市回春時獲利。

理論上，這一切都很美好。但是，基金經理人根本無法算準市場變化的時點，並且所有的隱藏費用仍然繼續產生。請教一下理財顧問：「最近哪一年股市跌得最慘？」他應該會說2008年。再問他在2008年裡，是否大多數的主動型基金都打敗大盤？這就可以捉住他的把柄。

2009年，《華爾街日報》有一篇關於標準普爾500指數的報導，清楚的指出一個事實：在股市跌得最慘的2008年，絕大多數的主動型基金都輸給大盤。顯然，主動型基金經理人無法在股市滅頂前，及時浮出水面。

而且，就一個投資組合而言，股市指數只不過占其中一部分而已。當理財顧問拿出他要推銷的主動型基金，與某一檔股市指數型基金做一番比較時，不要被他們騙了。就如同第五章的內容，聰明的投資人會以債券型基金，來調節與平衡自己的投資組合。

我聽過一大堆理財顧問說過以下類似的話：

你無法以指數型基金打敗股市，指數型基金只能夠給你平均報酬率。我們有優秀的團隊可以為你選擇最好的基金，你為什麼只給自己一般的報酬率呢？

這總是讓我發笑。如果主動型基金沒有什麼費用成本，例如12B1費、管理費、稅金、銷售佣金、理財顧問銷售費，而且沒有操作成本，那麼他們所言正確。基本上，整體股市指數型基金的報酬率非常接近平均值。長期來看，約有半數的主動型基金能打敗股市指數，另外半數則會被股市指數所打敗。但是，若要讓這種現象成真，必須活在以下的夢幻世界裡：

1. 理財顧問必須是免費服務，沒有所謂的銷售佣金或推銷獎金。好心的仙子會幫他付房屋貸款、飲食和度假費用，以及其他的消費支出。

2. 基金公司不需要賺錢。普徠仕（T. Rowe Price）、富達（Fidelity）、百能投資（Putnam Investment）、高盛（Goldman Sachs），以及其他營利性的財富管理業者，都必須變成慈善基金會。

3. 研究人員免費工作。不只是基金公司免費服務以造福世界，旗下的研究人員也是利他主義者，不需要仰賴薪酬度日，可以基於人道關懷免費奉獻時間和心力。

4. 負責為基金買賣股票的經理人也是免費工作。他們受到公司感召，因此免費為基金交易股票與債券。

5. 基金公司可以免費交易股票。大型證券經紀商會吸收基金公司的交易成本。當基金公司交易股票時，證券經紀商基於認同基金公司的崇高使命，幫忙支付每一筆交易佣金。

6. 政府免除你的繳稅義務。由於基金公司造福全世界，因此所有的政府都對主動型基金的應稅銷售總額視而不見。

如果上述的夢幻情境都能發生，一檔整體股市指數型基金的績效，就只是很接近「一般」的平均值而已。

但是，在現實世界裡，那些說整體指數型基金只能給你一般回報的理財顧問，在經過驗證之後，其實都只是說謊但鼻子不會變長的小木偶，或是有「地球是平的」情結的老水手。不過，厲害的銷售員不會就此放棄。接下來，你可能會聽到類似的話語：我可以讓你看看有不少主動型基金都打敗大盤。我們只為你買最好的基金。

這就像是從事後來看，我們很容易就可以得知，在過去的15年裡，有哪些人贏得英國高爾夫球公開賽，並說：「看，這是過去15年贏得英國公開賽的選手。有了這些資料，我可以挑出未來15年的冠軍。我打包票，會用你的錢做出最好的選擇。」但研究證明，過去表現良好的基金很少能夠維持高績效。

