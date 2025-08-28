fb ig video ETtoday search mobile

別到月末才把剩下的錢存起來！一領到薪水就做輕鬆養成健康理財力

>

文／安德魯．哈藍　圖／大是文化、達志示意圖

一領到薪水就該做的事

2005年，我與一對擔任教職的夫婦湯姆和茱莉共進晚餐時，談到存錢的話題。

他們希望知道自己應該為退休生活存多少錢。公立學校的教師可以靠退休金過活，但他們和我一樣是私立學校的教師，必須自己籌措退休生活費用。

我提出一個最低金額，這個數字是他們目前每個月存款的2倍。茱莉認為可以達成，但是湯姆認為根本辦不到。於是，我請他們做以下兩件事：

1. 連續3個月寫下把錢花在哪裡，包括飲食、貸款、汽車油錢，以及健康保險等。
2. 3個月後，算出每個月的生活成本是多少。

後來，我們再次共進晚餐時，這對夫婦告訴我，過去3個月的紀錄讓他們大感震驚。茱莉很驚訝自己竟然花這麼多錢在外食、衣服及咖啡這些事物上。湯姆則訝異自己和朋友打高爾夫球時，竟然花那麼多錢喝啤酒。

在這3個月裡，他們每天晚上從皮夾中掏出各種收據，寫下每一筆花費，於是意識到自己是多麼浪費而為之驚醒。就如同湯姆所說：「我知道在每天結束時必須寫下買了什麼，這是一種負責任、衡量自己消費的方式，因此開銷開始減少。」

理財有效率的家庭知道他們每個月的生活成本，而記錄所有的花費，這通常會導致兩件事情。首先，了解每個月的開銷，便能夠掌握可用於投資的金額。另外，大多數的人會對自己的消費行為負責，於是減少浪費。

接下來，要確實掌握每個月的平均收入。將每個月收入扣除平均生活費之後，就能知道每個月可用於投資的金額。不要到月底才將這筆錢用於投資，相反的，應該一領到錢就將資金自動轉帳到已選定的投資項目中。如果不這樣做，月底便沒有錢去落實預定的理財計畫（只要晚上多吃外食就會超支）。

我的妻子在結婚之前，總是到了月底或年底時，才將剩下來的錢拿去投資。在她改變做法，一領到薪水便將錢自動轉帳到投資帳戶之後，她發現投資金額是以前的兩倍。

我的朋友湯姆與茱莉也有同樣的體認。1年後，他們的投資金額成長1倍。2年後，他們已經擁有原始投入金額的3倍。兩人的說法一模一樣：「以前不知道錢都跑到哪裡去了。現在，我們不覺得生活和3年前有什麼不同，但是投資帳戶裡的金額不會騙人，足足多了3倍。」

一陣子之後，你可能不需要記下每一筆花費，便自然養成健康的消費模式，於是自動轉到投資帳戶的錢將不斷增加。

另一個訣竅是，一般來說，薪水應該會隨著時間而有所增加。如果今年薪水增加1,000美元，那麼至少要將一半放進你的投資帳戶，而剩下的錢則可以放入另一個獨立帳戶，以備不時之需。如此一來，你的加薪將具有雙倍效用。

退休,老人,,,圖／達志示意圖

背車貸、卡債，精通投資也白搭

在決定存下多少錢做投資之前，必須釐清一件非常重要的事：你是否仍在付信用卡利息？

如果是的話，存錢投資就完全沒有意義。信用卡年利率多半高達18％至24％。

無法在每個月的繳款日付清帳單，代表信用卡公司正在從你的財務大動脈中不斷吸血。

你不必多聰明，也知道一邊付年利率18％的信用卡利息，一邊進行報酬率10％的投資，是多麼不合邏輯，這好像穿著衣服泡在浴缸裡一樣。

要還清年利率高達18％的信用卡債，等於必須進行稅後報酬率18％的投資。而且，沒有一種方法可以保證你能夠獲得這麼高的報酬。如果有理財顧問、廣告或投資機構聲稱，保證可以達到18％的年報酬率，那麼請想想伯納．馬多夫（Bernard Madoff，譯注：股市自營商，以類似老鼠會的形式製造史上最大的騙局，數十年間詐騙金額高達650億美元），快跑為妙。

除了信用卡公司之外，沒有人可以賺到這麼高的報酬率。但是，他們是從你那裡賺到18％至21％，而不是幫你賺錢。

理財,金錢,投資,,。（圖／達志示意圖）

理財顧問的話術與伎倆

朋友或家人想要開立投資帳戶時，通常會問我能不能陪著一起去。出發之前，我會扼要說明市場概況、運作模式，以及指數化投資的優點。我會告訴對方，每個針對主動型基金投資所做的研究報告都有同樣的結論：要讓自己在股市裡有最好的機會，關鍵就是低成本的指數型基金。

當我們走進一家銀行或金融服務公司時，總會被安排坐在豪華的絨布椅上，而對面就是打算向我們推銷主動型基金的理財顧問。當我的朋友提出指數型基金的優點時，理財顧問立刻予以反駁。

以下是他們的說詞。當然，理財顧問要確保錢可以流進他們和公司的口袋。你對於這些說詞有心理準備，就更有機會站穩立場。不要忘記，要投資的人是你而不是他們。

當股市下跌時，指數型基金是危險的。主動型基金經理人不會把所有的蛋都放在股市裡。但是，股市指數是百分之百連結到股市報酬率。

理財顧問用這種說法來引發客戶的恐懼，指出主動型基金經理人有能力在市場下跌之前，迅速賣掉股票，如此一來，當股市崩盤時便能夠保住投資人的基金資產。然後，當市場看似「比較安全」時（或是其他類似說法），基金經理人會再買進股票，讓投資人在股市回春時獲利。

理論上，這一切都很美好。但是，基金經理人根本無法算準市場變化的時點，並且所有的隱藏費用仍然繼續產生。請教一下理財顧問：「最近哪一年股市跌得最慘？」他應該會說2008年。再問他在2008年裡，是否大多數的主動型基金都打敗大盤？這就可以捉住他的把柄。

2009年，《華爾街日報》有一篇關於標準普爾500指數的報導，清楚的指出一個事實：在股市跌得最慘的2008年，絕大多數的主動型基金都輸給大盤。顯然，主動型基金經理人無法在股市滅頂前，及時浮出水面。

而且，就一個投資組合而言，股市指數只不過占其中一部分而已。當理財顧問拿出他要推銷的主動型基金，與某一檔股市指數型基金做一番比較時，不要被他們騙了。就如同第五章的內容，聰明的投資人會以債券型基金，來調節與平衡自己的投資組合。

我聽過一大堆理財顧問說過以下類似的話：

你無法以指數型基金打敗股市，指數型基金只能夠給你平均報酬率。我們有優秀的團隊可以為你選擇最好的基金，你為什麼只給自己一般的報酬率呢？

這總是讓我發笑。如果主動型基金沒有什麼費用成本，例如12B1費、管理費、稅金、銷售佣金、理財顧問銷售費，而且沒有操作成本，那麼他們所言正確。基本上，整體股市指數型基金的報酬率非常接近平均值。長期來看，約有半數的主動型基金能打敗股市指數，另外半數則會被股市指數所打敗。但是，若要讓這種現象成真，必須活在以下的夢幻世界裡：

1. 理財顧問必須是免費服務，沒有所謂的銷售佣金或推銷獎金。好心的仙子會幫他付房屋貸款、飲食和度假費用，以及其他的消費支出。

2. 基金公司不需要賺錢。普徠仕（T. Rowe Price）、富達（Fidelity）、百能投資（Putnam Investment）、高盛（Goldman Sachs），以及其他營利性的財富管理業者，都必須變成慈善基金會。

3. 研究人員免費工作。不只是基金公司免費服務以造福世界，旗下的研究人員也是利他主義者，不需要仰賴薪酬度日，可以基於人道關懷免費奉獻時間和心力。

4. 負責為基金買賣股票的經理人也是免費工作。他們受到公司感召，因此免費為基金交易股票與債券。

5. 基金公司可以免費交易股票。大型證券經紀商會吸收基金公司的交易成本。當基金公司交易股票時，證券經紀商基於認同基金公司的崇高使命，幫忙支付每一筆交易佣金。

6. 政府免除你的繳稅義務。由於基金公司造福全世界，因此所有的政府都對主動型基金的應稅銷售總額視而不見。

如果上述的夢幻情境都能發生，一檔整體股市指數型基金的績效，就只是很接近「一般」的平均值而已。

但是，在現實世界裡，那些說整體指數型基金只能給你一般回報的理財顧問，在經過驗證之後，其實都只是說謊但鼻子不會變長的小木偶，或是有「地球是平的」情結的老水手。不過，厲害的銷售員不會就此放棄。接下來，你可能會聽到類似的話語：我可以讓你看看有不少主動型基金都打敗大盤。我們只為你買最好的基金。

這就像是從事後來看，我們很容易就可以得知，在過去的15年裡，有哪些人贏得英國高爾夫球公開賽，並說：「看，這是過去15年贏得英國公開賽的選手。有了這些資料，我可以挑出未來15年的冠軍。我打包票，會用你的錢做出最好的選擇。」但研究證明，過去表現良好的基金很少能夠維持高績效。

【書籍推薦】

大是文化,安德魯．哈藍,投資,賺錢,理財,薪水。（圖／達志示意圖）

書名：《我用死薪水輕鬆理財賺千萬》

作者：安德魯．哈藍（Andrew Hallam）

簡介：《華爾街日報》推崇的素人投資家。

出版社：大是文化

關鍵字：

大是文化, 安德魯．哈藍, 投資, 賺錢, 理財, 薪水

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【便便為什麼在前面？】3歲女兒關心爸爸大便狀況XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

情商低「超不會哄人」星座Top 3！第一名愛講大道理讓伴侶更抓狂

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

「幫夫運最強」星座Top 3！第一名懂事又貼心　讓人想立刻求婚

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

最會挑撥離間的三大星座！TOP 1對細節掌握到位　煽動衝突更逼真

UNIQLO : C秋冬搶先推薦！990元T字芭蕾鞋、凱特布蘭琪同款話題襯衫必收 「工作一定要做滿一年」觀念早過時　6個絕對該忽略的職場建議 德國海軍潛艇外殼變錶殼　Sinn潛水錶強悍登場 研究：當「邊緣人」其實更快樂　好朋友幾個就夠了 星巴克今限定一天「大杯以上買一送一」　85度Ｃ推七夕套餐百元有找 54歲金憓秀瘦身不瘦胸減肥方法！飲食首重「蛋白質」養出S級逆天身材 無印良品推「移動收納系列」家具　客廳秒變書房或遊戲間

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面