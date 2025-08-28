新光三越台南小北門店8／29試營運　LOPIA、寶可夢限定分道館快來踩點

fb ig video ETtoday search mobile

▲新光三越台南小北門店8／29試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越台南小北門店8／29試營運，主打年輕族群。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越最新「台南小北門店」8／29正式對外試營運，有超過200家品牌進駐，其中60間為獨家或首發，鎖定南台灣市場年輕與家庭客群。日本超市LOPIA首進台南、還有南部首間Pokémon Center POP UP Store、泡泡瑪特等，並推出結合藝術與科技的AI PASS卡會員制。此外還有酒吧、餐酒與戶外活動的「夜經濟」。

▲新光三越台南小北門店8／29試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越台南小北門店8／29試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

新光三越台南小北門店即將登場，其內部規劃以潮流、年輕為概念，區隔出與台南其他百貨不同風格，以獨家品牌、潮流精神與生活美食、夜間酒吧為主打，吸引喜歡文青風之外，還有流行態度與生活社交需求的年輕客層。

▲新光三越台南小北門店8／29試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

▲新光三越台南小北門店8／29試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

▲全台首間日本京都魁力屋拉麵。

在美食之都的小北門店，餐飲仍是集客主軸之一，共計超過30家特色飲食品牌進駐，包括首度南下展店的韓式炸雞 Bonchon Chicken，日式甜點 108 MATCHA SARO 現烤抹茶銅鑼燒與大判燒，義大利品牌 VENCHI 提供獨家冰淇淋口味等。另有來自台北的「花井」日式食堂，以居酒屋氛圍切入南台市場。這些品牌的共通點，是過去需北上或出國才能吃到，如今集中進駐台南北區，凸顯百貨對「美食首都」的在地定位。

▲新光三越台南小北門店8／29試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

日本知名超市LOPIA也首度進駐台南，佔地182坪的門市，劃分精肉、熟食、鮮魚、果菜與冷凍五大專區，除提供多樣肉品的強項主題之外，還有炸物、壽司、日式便當等即食料理，將日常採買與餐飲結合。試營運期間也推出專屬活動，包括會員限定禮與台南居民兌換品都將登場。

▲新光三越台南小北門店8／29試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

為區隔傳統百貨，台南小北門店也提出「夜間新日常」概念。館內引入全台知名酒吧 T.C.R.C與臺虎的giddy、金色三麥運動酒吧SPORTS NATION進駐，最晚營業至晚上1點，搭配戶外 FUNCY 潮流廣場，舉辦音樂派對、主題市集與藝術展覽，讓百貨不只白天消費，也成為夜晚聚會與社交的新據點。  

▲新光三越台南小北門店8／29試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

館內公共空間也融入藝術策展，包括Art Wall 展出藝術家陳楷榮《潮爆物件》與吳欣珮《Love Me Again》，讓消費場域同時具備文化氛圍，消費者可透過AI技術，將照片上傳APP打造專屬數位身分的「AI PASS 卡」，持卡人可享限量禮品、品牌聯名體驗與消費優惠。

▲新光三越台南小北門店8／29試營運。（圖／記者蔡惠如攝）

 
 
 
 

