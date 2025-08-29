fb ig video ETtoday search mobile

新光三越台南小北門店試營運千人等進場　民眾排14小時搶泡泡瑪特

▲新光三越台南小北門店試營運首日。（圖／業者提供）

▲新光三越台南小北門店試營運首日，開店前就有不少人潮等進場。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越最新百貨「台南小北門店」今（8／29）對外試營運，上午11點開門前店外就湧千餘名民眾等首批進場，而店內泡泡瑪特祭出限量哭娃與Labubu系列，也吸引年輕消費者從昨晚8點就前往排隊，至上午開門前也無懼南台艷陽排出百人長龍。新光三越表示預估試營運首日約可吸引5萬人次進場。

▲新光三越台南小北門店試營運首日。（圖／業者提供）

乘載台南北區民眾記憶的東帝士百貨在2001年歇業，南山人壽接手並改建為南山台南廣場，新光三越2023年底宣布將進駐，成為旗下第三間台南百貨公司，看準大台南觀光與新移入人口創高，以年輕潮流、餐飲酒吧等元素吸引在地年輕人，不但請來泡泡瑪特、寶可夢、LOPIA、全台首間京都魁力屋拉麵之外，也邀請曾獲亞洲五十大酒吧的T.C.R.C與台虎精釀聯名的giddy、金色三麥SPORTS NATION運動餐酒吧強化特色。

▲新光三越台南小北門店試營運首日。（圖／業者提供）

今百貨正式對外試營運，上午11點開門前就吸引不少民眾準備入場，近中午左右LOPIA超市整理券也狂發快1500張，約下午1點寶可夢今日整理券已經發放完畢。業者表示首日來客數超乎預期，即便是上班日都排滿人潮，預計今日至晚間十點將有5萬多人次湧入。

▲新光三越台南小北門店試營運首日。（圖／業者提供）

▲有民眾在開幕前一天晚上8點就來排泡泡瑪特，開門前已有百人長龍。（圖／業者提供）

▲新光三越台南小北門店試營運首日。（圖／業者提供）

館內人氣品牌，包括日系超市LOPIA、寶可夢中心、泡泡瑪特，與獨家首發餐廳等不斷湧入排隊人潮，首三日限定滿額贈LOPIA祈福米也掀起搶領，限量500份開店半小時內隨即兌畢。人潮熱度不僅帶動館內買氣，更宣告北區百貨新核心正式成形。

關鍵字：

台南, 新光三越, 百貨, 小北門, 試營運

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

