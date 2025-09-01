Hilton旗下設計旅館一周入住開箱！步行就能逛遍舊金山市中心

文、圖／Ean

若你喜歡城市旅行，並對建築與設計有一定敏感度，舊金山會是座讓人走在路上不自覺頻頻駐足的城市。這趟旅程，我選擇入住位於Market Street 上、由Hilton集團旗下Curio Collection經營的【Timbri Hotel San Francisco】，一待就是整整七晚。

這間飯店所在的建築SERIF

是舊金山近年話題新案，結合設計旅宿、餐廳、咖啡廳、住宅與藝文空間。我從這裡出發，散步就能抵達聯合廣場、SoMa區、市政廳，甚至要搭乘觀光客最愛的叮叮車，也只需步行數分鐘就可到達總站。不論是交通、購物、美術館參觀或咖啡廳巡禮，這裡的地理位置可說是市中心中最便利的落點之一。

▲Timbri Hotel就坐落於SERIF建築之中，結合設計感與便利性，門口綠意低調迎賓。

▲走進Timbri Hotel，大廳曲線設計展現SERIF建築的空間美學，融入當代感與藝文氛圍。

▲屋頂花園望出去，享受綠意與都市交錯的片刻寧靜。

▲搭乘經典叮叮車出發！從飯店只需步行幾分鐘即可抵達總站，旅人視角從這裡展開城市探索。

▲從飯店出發散步即可抵達聯合廣場商圈，購物、美食、咖啡廳巡禮都在日常半徑之中。

細節俐落、設計有感的房型空間

這次入住的是Double Queen房型，面積約為260平方英尺（約7.3坪），配置兩張大床。雖然不算寬敞，但機能與舒適度兼具，窗戶採雙層玻璃設計，能有效將城市喧囂阻隔在外。浴室則設有步入式淋浴間，並提供厚實浴袍與品質不錯的備品。

房內設備齊全，包括蒸氣掛燙機、保險箱、咖啡機、迷你吧與50吋電視。整體風格低調現代，設計簡約卻不失細節，住起來輕鬆自在。

▲Double Queen房型機能舒適，窗邊自然光灑落，讓旅途更添一份靜謐。

▲就算是深夜回房，也能自在泡杯熱茶或咖啡，療癒身心，延續一天的美好節奏。

▲早晨從柔光中醒來，坐在窗前發呆，是旅途中最簡單卻奢侈的時刻。

我也特別欣賞飯店在藝術上的用心。客房牆面掛有當地藝術家的畫作，一樓大廳櫃檯旁則設置了藝術裝置，那些作品其實是將建築開發期間自地底挖出的材料交由在地藝術家重新創作，可說是對這片土地的承先啟後。而一樓的SPOKE Cafe也搖身一變成為微型藝廊，不定期展出在地創作者作品，不同時間入住都可能欣賞到不同主題的小型策展。

▲一樓大廳牆面藝術裝置，是開發過程中挖掘出的素材，被賦予了新的生命。

▲SPOKE Cafe兼具藝廊功能，不定期展出本地創作者作品，讓人喝咖啡時也能享受藝術。

▲寬敞舒適的交誼廳結合大型藝術畫作，是旅人放鬆、等待或閱讀的理想角落

早餐的日常儀式：在地精品咖啡與簡單飽足

作為Hilton集團飯店，Timbri對會員提供相當實用的福利。即便是最初階的Hilton Honors會員，每天都能在一樓的SPOKE Cafe享有每房$15美金的消費額度（每日歸零，不可累積）。

我每天早晨都會固定來這裡報到，點杯咖啡，配上一份三明治或可頌，簡單卻實在。SPOKE Cafe所使用的咖啡豆來自舊金山本地精品品牌Equator Coffees，這個品牌以永續採購、公平貿易與支持女性農民為理念，烘豆品質屢獲國際獎項。能在飯店裡輕鬆喝到這樣水準的在地好咖啡，不用特地出門尋找，對旅人來說，是個值得記上的加分項。

▲明亮簡潔的吧台區，每日早晨都能在此用會員福利輕鬆兌換一杯好咖啡與簡單早餐。

▲咖啡館內用區採自然光與大量綠意設計，是我最喜歡的角落之一，剛好適合靜靜迎接一天開始。

▲SPOKE Cafe使用在地精品品牌Equator Coffees的咖啡。

完整而不過度的健身空間，剛好能讓人回到自己

身為一名習慣在旅行中維持運動習慣的旅人，健身房絕對是我評估飯店時的隱性標準之一。Timbri的健身空間讓我感到滿意，設備新穎、動線流暢，包含跑步機、有氧器材與自由重量訓練區域，空間明亮且整潔。

每天運動完，總能暫時平衡旅途中因美式高熱量飲食而略感罪惡的情緒，同時又能帶著活力繼續探索這座城市。

▲健身房入口牆上的塗鴉攝影，彷彿象徵著動能與突破，一眼就讓人印象深刻，很點題！

▲旅途中的鍛鍊，是為了把節奏留給自己。

▲器材齊全的新穎訓練空間，讓人能在旅途中依然專注投入日常訓練。

▲在陌生城市中維持運動習慣，是給自己的穩定儀式感。

Rise Over Run：將城市風景變成餐桌背景

Timbri 頂樓設有餐廳與酒吧Rise Over Run，白天是視野遼闊的早午餐空間，夜晚則轉換成氛圍迷人的rooftop bar。設計融合金屬、玻璃與木質材質，內外皆設有座位，從高處俯瞰市景，城市節奏與美感盡收眼底。

▲在陽光灑落的午間坐下，享受城市節奏緩下來的片刻。

▲花草圍繞的露天座位區，搭配沁涼檸檬水，在Rise Over Run迎接城市裡的慢活時光。

▲從頂樓望出去，舊金山的高樓剪影，不論白天或夜晚，每一刻都像是明信片。

我選擇在日落時分來用餐。點了炸雞、牛排與漢堡，整體風味濃厚、口味不錯，是典型的「適合配酒」型餐點。現場還有燃燒的火爐搭配夕陽與漸層的藍調天色，成為這趟舊金山旅程中最令人放鬆的夜晚之一。

▲夜幕低垂、城市點燈，天台座位區的火爐與吊燈勾勒出一幅最有氣氛的舊金山夜景。

▲在天台邊緣回望這座城市，夕陽為建築染上金黃，眼前風景與身後氛圍都一樣迷人。

▲夕陽斜照下的調酒色澤迷人，火焰與冰塊交織的畫面，完美詮釋黃昏時分的微醺魔法。

▲炸雞熱騰騰上桌，外酥內嫩，搭配三種醬汁與微甜酒精飲品，味覺大滿足。

▲漢堡、薯條與炸物上桌，在綠意包圍的角落開動了！

▲玻璃帷幕圍塑出的「都市溫室」，結合暖光與綠意，在城市夜色中營造出輕鬆又時髦的聚會氛圍

SERIF建築：城市新地標的文化實驗場

Timbri所在的SERIF建案，是舊金山近年最具話題性的複合式建築之一，由紐約建築事務所Handel Architects操刀設計。建築體量呈熨斗型轉角，立面採穿孔窗排列，透過幾何節奏與材質變化，勾勒出極具韻律感的現代語彙。這樣的設計不僅致敬歷史街區，也實踐城市混合用途的新生活提案，無怪乎近年能連獲國際大獎肯定。而最讓旅客有感的，莫過於是住在Timbri，從電梯口走出去，就能輕鬆銜接舊金山的公共交通、美術館與日常街景。這不只是一家飯店，更像是一個讓旅人與城市產生對話的空間。

▲建築本身既是地標，也是一種態度，讓生活、藝術與旅行自然交會於此。

▲銜接街區與飯店的轉換空間，以設計語彙與自然植栽緩緩轉場，營造獨有節奏。

▲城市劇場的日常片段，就在飯店旁的路邊上演。

▲一張Muni一日票，輕鬆搭上舊金山電車、公車，從飯店出發，把城市當成自己的後花園。

舊金山旅人路上的美好據點

在Timbri Hotel San Francisco連續住了七晚，這間飯店沒有太多華麗驚喜的瞬間，但它以恰到好處的空間尺度、友善機能與設計細節，讓人逐漸熟悉、進而喜歡。

若下一次來到舊金山，想找一間地點方便、設計有感、生活節奏自然的旅宿，不妨把Timbri加入你的選單。尤其如果你也喜歡一邊旅行、一邊觀察城市如何透過建築與設計說故事，這裡，會是很不錯的起點。

▲散步到藍瓶咖啡創始店買了杯手沖，信步走在這座城市裡，每個轉角都是生活的色彩與旅行的節拍。

▲早晨散步到附近一間氣氛很棒的咖啡館，坐下來啜一口熱咖啡，讓一天的節奏緩緩展開。

▲從屋頂花園遠望，黃昏將光影灑在舊金山的建築肌理上。此行拍下的風景、遇見的人與生活節奏，也都在這片金色餘暉裡，靜靜沉澱。

/ Info. /

Timbri Hotel San Francisco, Curio Collection by Hilton

官網｜臉書

地址：33 Turk Street, San Francisco, CA, United States, California