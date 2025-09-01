許光漢帥穿UNIQLO升格最新品牌大使！女友視角大片＋同款單品一次看

記者鮑璿安／綜合報導

男神許光漢退伍後魅力依舊不減，立刻就展開滿滿的工作行程寵粉，而他更驚喜登上UNIQLO 來台15 周年的第一波形象大片，馬上引爆話題！這次他化身品牌大使，演繹秋冬重溯經典系列，簡單單品也能穿出滿滿氛圍感，許太太們要把帥照收好收滿啊。





▲許光漢登上UNIQLO 來台15 周年的第一波形象大片，擔任品牌大使 。（圖／品牌提供）

在最新形象大片中，許光漢以極簡卻充滿質感的造型示範多種 LifeWear 穿搭，宛如居家男孩般的視角簡直太心動。首先他選穿 AIRism 棉質寬版圓領 T 恤，搭配 UNIQLO : C 系列打褶直筒牛仔長褲。這套裝扮輪廓俐落，展現自在率性的日常感，同時保有清爽舒適的機能性。

▲（依序） 男女適穿 AIRism棉質寬版圓領T恤(五分袖) NT$590；男裝 打褶直筒長褲(牛仔) NT$1,490 預計9月05日於指定店舖販售；男裝 寬版直筒牛仔褲 NT$1,290。（圖／品牌提供）

另一套造型則換上 JW ANDERSON 聯名的牛津條紋襯衫，搭配經典的寬版直筒牛仔褲，整體色調和諧，ONE TONE 打造出簡約又優雅的氣場。許光漢在鏡頭前舉手投足間流露時髦魅力，也彰顯品牌「經典不斷進化」的理念。隨著 UNIQLO : C 系列、Uniqlo U 系列和 JW ANDERSON 聯名新品同步登場，再加上升級的 HEATTECH 與 PUFFTECH 機能單品，秋冬衣櫃已經準備被他洗版啦！

許光漢日前終於結束一年的替代役生涯，退伍當天的穿搭也引發話題，當時許光漢身穿 WISDOM 2025春夏系列黑色Oversized上衣搭配同色短褲，簡約卻不單調，以極簡穿搭風格展現俐落率性。他背上的包款也藏有玄機，是 WISDOM 與台灣機能品牌 SEALSON 合作推出的聯名背包，不僅外型酷帥有型，更具備高機能收納空間，完美詮釋都會男子的通勤日常。

▲許光漢退伍走出營區 。（圖／記者高堂堯攝）