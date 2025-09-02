3CE正式登台必收單品一次看　惹我蜜粉推出超萌SNOOPY聯名太欠收

▲最新彩妝、保養聯名。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

美妝迷的心願清單一次大爆發！不只有韓國潮流彩妝指標3CE正式登台，還有保養品牌未來美也宣布攜手療癒系角色KINGJUN推出超萌贈品活動、INNISFREE與小熊維尼聯名系列甜蜜開賣，陪伴學生族群20年的惹我蜜粉也換上SNOOPY新裝。彩妝、保養、聯名周邊一次大集結，荷包絕對難守！

3CE正式登台！白桃慕斯光感妝全套來襲

來自首爾的3CE，已於8／27正式進駐蝦皮官方旗艦館！開幕主打3D打亮腮紅盤與輕絨擁吻絨霧唇膏，前者能一次擁有打亮＋腮紅雙重效果，讓兩頰自然透出微醺光澤；後者則是以羊絨般觸感、持久顯色不顯唇紋，乾燥玫瑰與皮革暖棕等色系直接收服少女心。更重要的是，這波彩妝強調「清冷低飽和」的新美學趨勢，完美對應台灣女孩最愛的日常妝感。

▲3CE 3D打亮腮紅盤／670元。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

▲3CE 輕絨擁吻絨霧唇膏／610元。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

除了基本彩妝，3CE更推出疊疊不休磁力彩盤，能自由拼疊眼影、腮紅、修容，打造出低飽和水粉色系的清冷妝感，從「玫瑰木」的溫柔氣質到「摩卡慕斯」的時尚感，每一盤都是氛圍系女孩必收！粉體細膩、好暈染的質地設計，也讓新手能輕鬆駕馭，無論是上課、上班還是約會都能自然帶出韓劇女主角的柔美氣場。

▲疊疊不休磁力眼影盤／730元、疊疊不休磁力腮紅盤／600元、疊疊不休磁力修容盤／600元。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）



為慶祝台灣旗艦館開幕，3CE還特別祭出9／1～9／12限時優惠活動，全館單品全面83折起、買兩件就送白桃慕斯光刷具組，指定組合還能加碼獲得粉色網格化妝包。不只優惠吸引人，這次更是品牌第一次在台灣推出限定週邊，讓粉絲不需要飛韓國也能體驗最潮韓妝氛圍，熱度可說是絕對爆表。

▲9／1～9／12推出多項開幕優惠活動，想入手3CE的女孩千萬別錯過這個好機會。（圖／品牌提供）

未來美× KINGJUN：聯名贈品超萌必搶

保養品牌未來美MIRAE這次找來人氣角色KINGJUN合作，將「毛毛雲朵」和「病毒花」化身成娃娃吊飾、野餐墊與保溫杯等限量贈品，只要消費滿額或購買指定組合就能把療癒小物帶回家，收藏控怎麼可能不心動？特別是吊飾採用絨毛材質，搭配可愛笑臉，無論掛在包包或鑰匙上都超吸睛，讓日常保養多了一點可愛陪伴感。

▲全館消費滿1,200元就送KINGJUN聯名娃娃吊飾，療癒紫毛＋招牌笑臉，每個細節都讓人一秒融化。（圖／品牌提供）

另外像是野餐墊跟保溫杯這些超可愛的聯名小物可以怎麼免費帶回家呢？小編大推這款早C晚A超值囤貨組，除了能囤齊明星美白與A醇精華，就有加贈棋盤格設計的野餐墊；而PDRN外泌體精華大容量組則是附贈KINGJUN霓光綠保溫杯。從實力派保養到聯名萌物一次到位，不只照顧膚況，更讓生活隨時充滿療癒小確幸。

▲早C晚A超值囤貨5件組加贈KINGJUN獨家聯名野餐墊／4,180元。（圖／品牌提供）

▲PDRN外泌體精華大容量囤貨組加贈KINGJUN獨家聯名保溫杯／5,580元。（圖／品牌提供）

INNISFREE × 小熊維尼：夏日防護療癒升級

INNISFREE今年攜手經典角色「小熊維尼」推出限定系列，把防曬、蜜粉、火山泥面膜等熱賣商品包裝成滿滿童趣插畫，不只外型超療癒，更強調實力派功效！像是維他命C亮白潤色防曬霜，一抹就能打造蜜桃光澤肌；綠茶玻尿酸保濕防曬精華則以高效保濕成分讓肌膚在艷陽下依舊水潤。這回不只是單純可愛加分，而是把日常防護升級成一場帶著維尼陪伴的幸福儀式。

▲《小熊維尼❤INNISFREE聯名系列》共推出七款夏日必備的明星商品，全系列將於9／1正式上市，同步於全台INNISFREE門市、官方網站、官方線上通路及寶雅、康是美限量販售。（圖／品牌提供）



惹我 × SNOOPY：20年經典蜜粉換新裝

平均每分鐘就能賣出一顆的惹我清爽吸油蜜粉，換上了SNOOPY限定新衣，推出紅色「Fine厭世版」和黃色「Cool酷版」，用繽紛表情展現Z世代的自我態度。除了粉質細膩、抗菌配方、控油效果外，還能當乾洗髮救援塌瀏海，本來就已經很實用，這次又有了SNOOPY加持，注定再度掀起搶購潮！

▲neuve惹我清爽吸油蜜粉3.5g／175元。（圖／品牌提供）

