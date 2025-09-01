星巴克2026年曆Bearista小熊登封　搭配咖啡組合現省百元

▲星巴克最新年曆開賣，有Bearista 小熊融入造型設計，帶點可愛大人味。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／台北報導

星巴克每年固定推出的年曆系列，今年將 Bearista 小熊融入造型設計，封面採用特殊壓印工藝，將STARBUCKS字母與熱杯融入設計，小熊扣環與女神一同呈現在固定帶中，透露出一點可愛的大人味，今年每本年曆還搭配一個 Bearista 小熊造型包，以盲盒形式隨機提供四種顏色，讓使用者也能有令人玩味的小驚喜，售價 990 元於 9／1 正式開賣。

年曆設計採用特殊壓印工藝，呈現STARBUCKS字樣與熱杯圖案，點綴女神 Logo 與 Bearista 小熊輪廓的金屬扣飾，擁有低調質感。年曆尺寸為長13公分、寬2公分、高21.5公分，適合隨身攜帶。內附12張好友分享券，等於每個月都有機會找個理由和朋友喝杯咖啡。

隨附的小熊造型包則是今年的全新元素。小熊手握星巴克熱杯，背面印有「TAIWAN」字樣，尺寸為長6.7公分、寬6.1公分、高9.5公分，並附有32公分長的可拆式掛繩，方便吊掛於包包或隨身攜帶，掛在包上當吊飾，還是放小東西隨身帶著，都能增添一點療癒感。

除了全台星巴克門市外，LINE禮物與外送平台還提供限定優惠，消費者在LINE禮物購買「年曆小熊造型包組＋大杯那堤」，特價1,026元，現省104元；foodpanda、foodomo外送平台則提供「搭配大杯美式」特價999元或「搭配大杯那堤」特價1,024元，均比原價便宜106元。針對星禮程會員，9／1至9／2購買任一款年曆組合，每組可額外獲得20顆星星獎勵。

▲CASETiFY 近期與三麗鷗合作推出 Sun-Kissed 家族系列。（圖／各業者提供）

CASETiFY 近期與三麗鷗合作推出 Sun-Kissed 家族系列，把「曬黑的 HELLO KITTY」與酷洛米、美樂蒂、大耳狗、布丁狗、帕恰狗一同帶進熱帶沙灘場景，以日曬後的古銅色調與扶桑花等海島元素為重點，全部都是古銅色小麥肌登場啦！超級可愛的一定要蒐藏，記得販售時間為 8／27 上午 11 點至 9／2 只限一周。

你看過曬成小麥色的大耳狗嗎？三麗鷗 Sun-Kissed 系列延續近來的「曬黑」風潮：熟悉的角色換上一抹日曬色，背景鋪陳陽光、海浪與夏威夷風印花，營造出像明信片般的度假氛圍，讓使用者能留住夏末的歡樂氣息，以「日曬後的健康氛圍」讓熟悉的卡通角色多了一種玩心十足的反差感。

業者表示，系列商品線涵蓋多款 3C 配件，包括手機殼、AirPods／AirPods Pro 保護殼、iPad 與 MacBook 保護殼，並延伸到 MagSafe 相容的磁吸配件，並同時規劃超限量的「特別套組」，一次收齊多款熱門配件，預計 8／27 上午 11 點開賣至 9／2 止，僅限七天。