無印良品秋冬保養新品！日本大受歡迎「檜木和薰衣草」洗手乳將登台

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

MUJI無印良品日前公布2025秋冬預計販售的新品，美妝類也很令人期待，像是引進在日本大人氣的精油芬香洗沐系列，還有台灣企劃的護髮、早C晚A精華液、護手霜等品項。

1.精油芬香洗沐系列



上市時間：預計2026年2月上市

僅使用從植物萃取的精油調製香氣，推出兩款不同香氛，其中一款就是在日本大受歡迎的「檜木與薰衣草」，另一個味道則是「依蘭與柑橘」。

系列提供洗髮精、潤髮乳、沐浴乳及洗手乳共4種品項，並有相對應的補充包。NT$240~490。

2.空間芬香油

上市時間：預計2026年1月上市

▲（左）空間芬香油金木犀、（右）柚子，200ml／NT$690

以「貼近生活的自然香氣」為企劃概念，推出2款期間限定香味，分別為：

1.金木犀：以溫潤柔和的桂花香氣為基調，帶來溫暖氛圍。

2.柚子：散發清爽明亮的柑橘香調，讓空間充滿自然清新的氣息。

3.台灣企劃－簡單護髮系列



上市時間：預計2025年9月上市

由台灣團隊企劃的護髮系列，針對不同髮質與階段性的需求，提供頭皮至髮尾的完整養護方案。

1.護髮精華：修護因染燙、乾燥造成的受損髮質 。

2.免沖洗護髮乳：適合容易捲曲、毛躁的粗硬髮質，讓髮絲柔順服貼。

3.護髮噴霧：改善因乾燥或靜電困擾的細軟髮質，提升髮絲蓬鬆感。

4.頭皮護理噴霧：針對有頭皮氣味及乾癢問題，帶來清爽舒適感受。

5.深層修護髮膜：集中修護受損髮絲，強化髮質修復力。

4.台灣企劃－高濃度美容液系列

上市時間：預計2025年9月上市

採台灣企劃、日本製造的製作方式進行，以「日夜分時保養」為概念，強調「早C晚A」的日常護膚方案，透過成分機能的搭配，讓日常護膚更有效率。全系列共三款，售價皆為790元。

1.晨間保養：含維他命C誘導體，幫助提亮膚色，維持肌膚活力。

2.夜間保養：A醇誘導體，改善膚質紋理。

或使用ALL IN ONE美容精華凝膠，一瓶完成多重保養需求。全系列無添加香料、無礦物油、無苯甲酸酯類防腐劑、無酒精、無色素。

5.台灣企劃－精油芬香護手霜



上市時間：預計2025年11月上市

採台灣企劃、日本製造的方式進行。以日常貼心使用為核心出發，將瓶蓋改良為單手即可開關的省力設計。

質地清爽、不黏膩，在呵護雙手的同時，搭配精油的香氣，在每次塗抹護手霜的短暫時光，也能感受療癒的精油香氣。售價NT$290。

6.台灣企劃－精油系列



上市時間：預計2025年11月上市

推出全新香氛選擇，結合在地特色與季節氛圍，為日常帶來自然的療癒體驗。

1.單方精油：推出兩款以台灣植物為靈感的新氣味：台灣衫精油與柳杉精油。售價NT$790。

2.綜合精油（季節限定）：以年節氛圍作為企畫主題，推出兩款帶有春節喜慶香調的花開馥桂與橙香桔祥。

●花開馥桂綜合精油：以桂花為基調，加上小葉花椒果、美人柑葉與香杉木的清新木質氣味，猶如節慶燈火，營造熱鬧氛圍。NT$790。

●橙香桔祥綜合精油：以柑橘交織橙花，再搭配杉木與扁柏，以木質沉穩的氣味收尾，取其諧音象徵吉祥富貴之氣。NT$790。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

