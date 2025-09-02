安格斯12星座一周運勢9／1-9／7　牡羊荷包縮水、金牛心上人出現

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



順著金星、水星的先後挪移，這周牡羊的桃花和聚會運很旺，單身者在朋友聚餐、運動場合或團體活動中，特別容易遇到熱情主動的人；有伴者則要小心太過強勢，懂得讓步能讓感情更順暢。生活上行程滿檔，常覺得時間不夠用，當心累積壓力，此時各式吃喝玩樂的娛樂消費、聚餐花費也會明顯增加，月底會感覺荷包縮水。

金牛 4.21～5.20



這周金牛座感情氛圍十分溫馨，單身牛心上人即將出現在眼前，對方給你一種踏實感；有伴者則會特別重視家的舒適感，可能和另一半討論佈置、添購家電，甚至一起下廚，讓感情升溫；但人際上記得守住自己的節奏，不必因人情壓力勉強答應。此時需小心朋友邀約的投資或合資計畫，看似美好卻潛藏風險。

雙子 5.21～6.20



天王星和金星的相互加持，雙子這周魅力在於言談。單身者可因聊天話題契合而與心上人或有緣分的對象拉近距離，機智的反應將提升你的存在感；有伴者則要避免忙於家務或工作時冷落另一半，可以透過多說幾句關心的話來修補。不過此時長期獎金或計畫可能出現延後或不如預期，別急著花未到手的錢。

巨蟹 6.21～7.21



風和日麗的好天氣將讓巨蟹座這周一改御宅的習性，近期會想安排短程旅行或外出透透氣，讓自己從瑣事中解放，但當心金錢上交通或旅遊等較大支出，增加荷包負擔。此時感情上顯得小小紛亂，單身蟹容易被「懂得照顧人」的對象吸引，但也可能出現誤判。有伴者則容易因金錢支出產生爭執，需要冷靜討論。

獅子 7.22～8.22



金星還停留在命宮，人群中的獅子光芒四射。單身者容易遇到對你有好感的人，但未必會是你中意的對象；有伴者則要注意「自我意識過強」恐讓另一半感到壓力。這段時間的你會很想打理外貌或添購新衣，展現個人風格，雖然顏值提升，但也要注意開銷，避免金錢上失去平衡，投資或合作機會多，但不要急著點頭，細節才是關鍵。

處女 8.23～9.22



這周感情能量偏低調，單身的處女可能對某個同事或朋友產生好感，但暫時選擇把心意藏在心裡，觀察大於行動；有伴者的互動則比較務實，可能會花時間一起討論家計、作息或未來計劃，而非浪漫約會。此時你的壓力來自工作和細節，容易心累，需要適度放鬆。財務方面，與合作或合約相關的事項要謹慎，避免草率承諾。

天秤 9.23～10.22



太陽與金星的相位為天秤的感情帶來了極佳的能量，這周社交場合是你感情的舞台，單身天秤可透過朋友介紹，或在聚會中遇到聊得來的新對象；有伴者則不要只顧著交朋友，忽略了情人的存在。這周的你容易把自己耗到沒電，記得留點時間休養。健康或人情相關支出可能增加，例如看診、聚餐或小禮物等，可別讓荷包失守。

天蠍 10.23～11.22



金星停留在天蠍座事業宮，除了工作上的「人和」，感情氛圍也與職場、人脈緊密連結。單身天蠍在工作場合、會議或社交活動中，容易遇見欣賞你專業的人，甚至可能因一次討論或合作機會而延伸出好感；有伴的天蠍則要注意別把工作壓力帶回家，加班或訊息干擾容易削弱兩人相處的品質。社交活動偏多，記得在行程間留點休息，否則容易疲累多勞。

射手 11.23～12.21



受惠於日水合相的利多，射手本周職場表現受矚目，而這份能見度也延伸到感情領域。單身射手魅力翻轉，你的樂觀直爽會讓你成為桃花磁鐵一枚，緣分從四面八方靠近；有伴的射手，近期忙碌的工作節奏容易讓另一半覺得被忽略，記得趁著休息空檔經營感情。最近居家相關的支出有明顯增加的趨勢，荷包壓力上升，需要好好理財喔！

摩羯 12.22～1.19



這周摩羯在感情上會特別渴望真誠與深度交流，不再滿足於曖昧訊息或膚淺話題，單身者容易對那些外表低調、卻談得來、能在聊天時觸動你內心的人產生興趣，有伴者則可能對另一半提出更嚴肅的討論，像是財務規劃或未來承諾，互動比以往來得直白，務必要耐心溝通。財務上，任何對象的合約、借貸或投資細節都要謹慎，別因為有認識而放水。

水瓶 1.20～2.18



金星落入了情感宮位，這周對水瓶座而言，感情是焦點，單身的水瓶在社交場合或合作場合，可能遇到聊得來、價值觀契合的人，從討論工作或興趣開始逐漸拉近距離；有伴者則因彼此活動多，互動熱絡，但在金錢安排或未來計劃上容易意見分歧。此時財務上需檢討長期收入與支出，注意別過度依賴短期收益。

雙魚 2.19～3.20



這周雙魚感情方面的能量變得低調，單身雙魚可從簡單聊天或幫忙開始慢慢累積好感，避免急燥；有伴者則要留意自己的健康與作息，疲累或心情不穩都很可能成為兩人摩擦的導火線。這周的你較容易在生活上因瑣事分心，需要安排時間真正放鬆。此時金錢上有不少小額支出多，特別是人情或工作相關的額外花費，可能讓你月底算帳時有點驚訝。

