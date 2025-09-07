fb ig video search mobile ETtoday

韓國爆紅果凍鞋有超美鑽扣　亮片全都能DIY裝飾

這雙來自韓國品牌Heavenly Jelly的果凍鞋近期十分火紅，網狀芭蕾舞鞋外型搭配DIY裝飾，完全命中編輯的審美！

果凍涼鞋在許多人眼中還是存在著俗氣的印象，認為它不過就是雨天不得已的選擇，但今年夏天，果凍鞋已成為女生們沒下雨也想穿的時髦單品！Bottega Veneta、Chloé、Jimmy Choo……都推出了新款果凍涼鞋，證明這項單品獲得時尚圈認可，加上Lisa、宋慧喬等明星的私服穿搭，讓時髦女生們躍躍欲試。

韓國爆紅果凍鞋Heavenly Jelly

而這雙果凍鞋便憑著極美的造型在韓國掀起話題！韓國果凍鞋品牌Heavenly Jelly 2025推出了網狀芭蕾舞果凍鞋系列，將風靡整個時尚圈的網鞋，轉化為防水的果凍鞋，總共推出透明、黑、紅色，和帶有細閃的金、銀色，尖頭輪廓很修飾腳型，原先乾淨素雅的模樣、輕盈柔軟的質地，便已是相當值得投資的單品。

不過品牌利用孔洞設計，推出了種類繁多的裝飾鞋扣，讓這雙果凍鞋多了專屬的DIY樂趣，遍佈整雙鞋的洞洞都能夠發揮創意自由裝飾，亮片、珠繡、珍珠、流蘇、花朵等素材鞋扣，還會不定時更新、帶來限定款，華麗夢幻的結合，到底哪個女孩能抵抗這種魅力！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

目前Heavenly Jelly在韓國首爾景福宮與漢南洞各有一家門市，除了網狀芭蕾舞鞋款，還有品牌經典的方格孔洞、光滑的尖頭鞋款，心動的女孩們下回到首爾別忘了排進逛街行程！

延伸閱讀：

● 韓妞新歡小眾品牌as”on有什麼好買？價格親民又時髦Winter、Karina、Liz…偶像都在穿

● 金泰希來台機場帽登熱搜！超小眾韓牌aeyio遮不住韓國第一美貌，卻很顯臉小

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 果凍鞋

