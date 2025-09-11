12款水生香調帶你潛入水感世界　「寄情水」被嫌像魚腥味如今成為經典

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

你是否渴望廣闊無垠的氣息，一種如浪花拍打般喚醒全身與心靈的香味？水生香水正在捲土重來，以全新姿態在市場掀起風潮。

自1980至1990年代，Issey Miyake三宅一生的「一生之水」、Davidoff的「冷泉」，以及Armani的「寄情水」等男性香水問世以來，帶有海洋與鹽味印象的香氣，曾風靡一時，後來多轉化為家居香氛使用。

如今，在後疫情時代與人們強烈渴望逃離日常的氛圍下，水感調性再次風行。但這次，它們不僅僅只是清爽而已，更結合了花香、木質，甚至中東風格的元素，展現出截然不同的面貌。

「現在的消費者對自然與其萬物的氣味描繪有更高的接受度，尤其是小眾香水蓬勃發展之後，人們也習慣探索更獨特的香氣表現，」調香大師Alberto Morillas如此分析。

▲調香師Alberto Morillas。



水感香調的核心：Calone與Cascalone



Morillas解釋，其實真正意義上的「水感香調」，主要來自兩種合成香料：西瓜酮Calone和清涼水感香料Cascalone。這兩種分子革新了整個香水世界。

「Calone所營造的是一種『低鳴』的清新感，當你走近海岸，迎面而來的那股特有的海味，總是帶來某種情感的觸動。」他說。而Cascalone則更溫柔、少了鹹味，氣息更貼近湖泊而非海洋。

Calone早已存在多年，但直到1992年Jacques Cavallier Belletrud以它搭配花香，創造出如「水滴落在女性肌膚上」那般清透氣息的「一生之水」，這種香氣才真正被世人認識並喜愛，開啟了香水的新篇章。

當年被嫌「像魚腥味」的香水，如今成為經典



1996年，Alberto Morillas大膽運用大量Calone，創作出「寄情水」男香。這款作品後來成為男性香水史上的傳奇之一，但推出時卻曾飽受爭議。

「當年剛上市，很多人都討厭這瓶香水。有人覺得太強烈、太刺鼻，甚至說它聞起來像魚腥味。還有人問我：『你到底在想什麼？』」他笑著回憶，「但快30年後，它仍然是全球最熱賣的香水之一。」

海的氣味：全靠合成分子實現



Morillas強調：「水感香調無法由天然原料直接取得，只能透過合成。沒有合成分子，就無法創造出這種鹽味、海藻與自然混合的Calone氣息。」

不過，許多調香師也開始使用如「海茴香」等原料，創造所謂的「海洋氣息」或「海風感」協調，模擬海藻氣味，增添真實感。

「如今人們追求更新穎、力量感更強的振動感氣息。有時甚至是帶有金屬感的刺激。水生調清爽但難以駕馭，現在常會與木質或芳香調融合，創造出截然不同的餘韻和氣味結構。」

水感 × 琥珀 × 木質：新一代香水混搭風潮



這股趨勢催生出嶄新的水感琥珀調香水，例如Morillas親自創作的Mizensir Tonic Water，就融合了Calone、龍涎香與焚香；Tom Ford設計師系列「海洋烏木」則結合烏木與水生氣息，展現海洋與中東風格的混血魅力。

另一種常見變化，則是將Calone或海洋調與白花或熱帶花香融合，營造陽光、沙灘與度假感，像是蓮花、哈密瓜等清新又柔和的元素（如Maison Margiela的「沙灘漫步淡香水」）。也有品牌將其與濱海植物如松木、雪松搭配，讓香氣更貼近濕潤的海岸森林。這些進化將水感調從「夏日限定」擴展為全年適用的代表作，吸引越來越多不同偏好的香水愛好者。

12款水生調香氛推薦



若你也嚮往置身海邊、感受清風與浪花，以下是我們精選這個夏天最能療癒身心的12款水生調香氛。

L'Artisan Parfumeur阿蒂仙之香 布列塔尼的空氣淡香精

▲阿蒂仙之香 布列塔尼的空氣淡香精 100ml／NT$7,000。

在晴空萬里的海岸邊，明媚的日光映照在波光粼粼的海面上，夾雜海水鹹味的海風徐徐拂面而來輕鬆愜意，聞起來就像經歷風暴過後唇間所嚐到的海水鹹味。由Juliette Karagueuzoglou為「布列塔尼的空氣」淡香精調製香氣，以海草原精作為主要成份，帶出朦朧的海水鹹味。在調香師的巧手之下，柏樹和橙花的香氣若隱若現，最後再以深邃的琥珀香調輕撫肌膚，帶來暖陽般的溫潤擁抱。

前調：橙花精油

中調：海草原精

後調：龍涎香

Jo Malone London英倫海岸系列 鼠尾草與海鹽限量版香水

▲Jo Malone London英倫海岸系列 鼠尾草與海鹽限量版香水 30ml／NT$2,950、100ml／NT$5,850。

Jo Malone London經典系列的鼠尾草與海鹽香水，是品牌最受歡迎的木質香！香氣以黃葵籽帶出細緻的大地氣息，中調海鹽散發清新透澈的礦物調，宛如陽光灑落在濕潤沙灘上的光影跳動，最後由鼠尾草的大地草本氣息溫柔收尾。香氣如同晴朗夏日午後的海濱時光，清爽、活潑又令人心曠神怡。是一款特別適合台灣夏日氣候的「魔法級香氛」，在悶熱的夏日噴上，可以瞬間轉換氛圍，帶來無與倫比的清爽。

初調：黃葵籽

中調：海鹽

基調：鼠尾草

Issey Miyake三宅一生 一生之鹽淡香精

▲三宅一生 一生之鹽淡香精 100ml／NT$4,050。

這款全新香水以海洋與土地的交會為設計靈感，展現出鹽分氣息與木質調交融的嶄新層次，從海浪拍打岩岸的清新鹽香，延伸至大地深處的溫暖木質氣息，濃烈卻不失平衡。前調以海藻與橡木苔交織出濕潤的苔蘚香氣，呈現強烈而清新的海洋波動感。中段則展現海洋與陸地交會瞬間的嗅覺轉折，鹽分在此昇華，帶出潮濕鹽香的感受，喚醒嗅覺深處的情感回應。隨著香氣逐步發展，鹽香轉化為沉穩溫潤的木質香調，岩蘭草與雪松共同構築香氣主體，並在薰香、乾燥琥珀與薰香的層層堆疊下，展現出溫暖而濃烈的尾韻。

Santa Maira Novella麥地奇詠泉

▲Santa Maira Novella麥地奇詠泉 50ml／NT$6,200 ; 100ml／NT$9,200。

來自麥地奇別墅的「Acqua麥地奇詠泉」捕捉了水的生命力與自然之美。優雅水生與花香調交織出令人驚嘆的和諧。以明亮梨子為開場，輕盈地喚起愉悅感受。隨著香氣蔓延，再以小蒼蘭與蓮花交織的優雅氣息，帶來馥郁花香層次，最後以細膩麝香悄然包覆這段香氛旅程，注入一股輕柔、明亮的和諧感，帶來令人難忘的清新魅力。將水的靈動、花的優雅與麝香的溫柔完美結合，重現花園噴泉上波光粼粼的閃耀光景。

前調：梨子

中調：小蒼蘭、蓮花

基調：麝香

Miller Harris伊島聖果淡香精

▲Miller Harris伊島聖果淡香精 50ml／NT$4,500；100ml／NT$6,000。

以無花果作為唯一靈感，精巧平衡木質感、柑橘和海洋氣息的繁複香調，帶入無花果果實、海鹽、希臘藏紅花和橡木的香氣，細膩勾勒出希臘伊茲拉島獨有的藝術底蘊，是獻給這座地中海小島的抒情禮讚。捕捉到這座希臘波西米亞天堂伊茲拉島的靈魂、野性美感和慢活步調，並以香氣歌詠令人心蕩神馳、激發藝術家無窮靈感的小島。

前調：佛手柑、希臘藏紅花、小荳蔻、生薑、檸檬、希臘茴香酒香調

中調：無花果、晚香玉、海鹽、鼠尾草、海洋香調

後調：橡木、檀香、龍涎香、麝香

Acqua di Parma帕納里加州桂淡香水-夏日露臺限量版

▲Acqua di Parma帕納里加州桂淡香水夏日露臺限量版 100ml／NT$6900。

藍色地中海系列中的帕納里加州桂淡香水自推出以來，已成為Acqua di Parma最暢銷的香氛，其靈感源自地中海小島帕納里亞（Panarea）︰這個懸浮在時間中的火山島，以其野性且迷人的原始景觀而聞名。主要香氣由桃金孃的溫暖芳香呈現，與羅勒、檸檬和卡拉布里亞佛手柑的柑橘香氣相互結合；海風的香氣中，茉莉和玫瑰的氣味相互輝映；乳香和杜松、雪松和琥珀的結合基調強烈地閃耀著。

今年夏天更攜手法國新銳藝術家Ben Arpea合作，以藍白條紋及極具風格的插畫推出帕納里加州桂淡香水-夏日露臺限量版。

KORRES KYMA海風輕語淡香水

▲KORRES KYMA海風輕語淡香水 50ml／NT$1,980。

一款承載愛琴海自由靈魂的香氛，靈感來自希臘盛夏早晨，彷彿展開一段乘著清新海風的島嶼旅程。乘船啟航，海風鹹潤、浪花飛濺，四周被無垠湛藍包圍；帶著悠閒島嶼生活的節奏，邀你從日常抽離，進入一場感官的流動與釋放。香氣從清新柑橘出發，穿越沁涼海域，最終沉入溫暖木質尾韻，構築一場嗅覺上的航行旅程。

前調：青檸、柑橘、香橙

中調：海洋氣息、水感調、胡椒

後調：雪松、香根草、肉豆蔻

NISHANE德奇洛的慾望 Deziro

▲NISHANE Deziro 德奇洛的慾望 50ml／NT$8,080。

由調香師Alberto Morillas所打造，是對海洋迷人吸引力的嗅覺探索，象徵著慾望的浩瀚和永無止境的本質。 海洋香調的清新與薄荷的清涼完美融合，喚起如海浪突然襲來的清爽感受。紙莎草與岩蘭草，帶來了煙燻而神祕感，召喚著心靈內未知的領域。八角茴香和檀香帶來溫暖而甜蜜的擁抱，讓人想起陽光灑落在飽經海蝕的沙子上，而展現的耀眼光芒。黃葵內酯與細膩的胡蘿蔔籽交織在一起，展現了肉慾與深邃之間的微妙互動，呼應著大自然無拘無束的原始渴望及本質。

前調：義大利橘子、海洋諧香調、Ambrox Super

中調：八角茴香、胡蘿蔔籽、紙莎草、薄荷、天竺葵

後調：黃葵內酯、海地岩蘭草、澳洲檀香

CREED皇者之風

▲CREED 皇者之風 Millesime Imperial 50ml／NT$8,180；100ml／NT$11,800。

是為阿拉伯沙特國王量身打造的香水。1995年為慶祝CREED周年，作為歐洲皇室御用香而上市。主調融合了木香、麝香與海洋調，加上清爽柑橘香，還有些微的粉感，香氣豐富且層次多變，美國嘻哈天王Jay-z也使用這支香氣。立於沙塵滿天的沙漠之中，海風夾帶而來的水氣並沒有想像中的那般解渴、那般清新水潤，反而鹹得令人口乾舌燥，更迫切期待甘霖的到來。隨著時間的流逝，清脆的柑橘香緩和了扶搖直上的暑氣，木香也稀釋了一部分的濃烈，彷彿一開始的酷熱都只是海市蜃樓，除了在肌膚留下那隱約且低調的香氣，沒有任何跡象能證明那狂暴的熱浪曾經來過。

前調：香檸檬、黑醋栗、紫羅蘭葉

中調：鳶尾根、海洋香調

後調：雪松、麝香、印度檀香

Chanel 香奈兒之水系列 巴黎- 比亞里茲

▲Chanel 香奈兒之水系列 巴黎- 比亞里茲 50ml／NT$4,050；125ml／NT$5,830。

「巴黎- 比亞里茲」是LES EAUX香奈兒淡香水系列中最具海洋氣息的作品。「我想在肌膚上營造出每種香調都彷若沉浸在水中的感覺。」奧利維耶波巨如是說道，但這樣的設計絕不會沖淡香氛的表達。他以葡萄柚與柑橘為前調注入一股盎然活力，在海洋調的烘托下，引出清新淡雅的鈴蘭；接著香根草宛若高漲的海浪沖擊而上，融合白麝香的醇厚延綿，襯托出令人更加心曠神怡的極致感官享受，彷彿在炎炎夏日跳入沁涼的海水時的刺激感，或像是深吸入一口清新空氣的暢快感受。

DOLCE & GABBANA 淺藍男／女性淡香水

▲DOLCE & GABBANA 淺藍男性淡香水 50ml／NT$2,980；100ml／NT$3,900 ；DOLCE & GABBANA 淺藍女性淡香水 50ml／NT$3,500；100ml／NT$4,600。

全新25週年的新版的淺藍男性淡香水，在成分上用了更高品質的西西里檸檬香精來提昇亮度，讓清新感持續更久，基調則注入新一代麝香，像是以綠色化學技術開發的HELVETOLIDE®合成麝香，來達到更佳的貼膚感與持久度，細緻的果香尾韻也更符合現代人的輕盈節奏；淺藍女香則是以西西里柑橘、佛手柑的清新，冷杉與杜松交織出來如海水的鹽味涼意，微微辛辣的迷迭香，還有在炎熱天氣能讓人感到純淨不膩的麝香與橡苔，如海風般悠長。

