50歲林志玲曝美肌秘訣　鍾愛小番茄可比蔡依林美容覺

>

▲▼50歲林志玲曝美肌秘訣　鍾愛小番茄好比美容覺 。（圖／翻攝自FB/林志玲）

▲50歲林志玲顏值體態依然在線。（圖／翻攝自FB/林志玲，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

育有一子的台灣第一名模林志玲也跟上蔡依林早睡的話題，日前她在臉書分享自己的食補就是好吃又抗氧化的小番茄，她說：「媽媽很難實行蔡依林標準時間就寢，這時候食補就不能少」，其實番茄對美肌功效真不少，一起來了解！
 

▲結婚生子後的林志玲，近來相當活躍。

番茄是一種對肌膚非常友善的食材，不只營養豐富，還能幫助肌膚保持健康與光澤。盤點對美肌的好處，今天開始補充還不遲。

#抗氧化、延緩老化

番茄富含茄紅素（Lycopene），是一種強效的抗氧化物，能對抗自由基，減少膠原蛋白流失，有助於延緩肌膚鬆弛與細紋生成。

#防曬修護

茄紅素與β-胡蘿蔔素可提升皮膚對紫外線的抵抗力，雖不能取代防曬，但能降低曬後的紅腫與傷害，幫助肌膚修護。

#促進膚色勻亮

番茄中的維生素C可以抑制黑色素形成，幫助淡化暗沉與斑點，讓膚色更明亮均勻。

#控油與收斂毛孔

番茄含有天然酸性成分，能幫助調節油脂分泌，對於油性或容易長痘的肌膚有改善效果，也有輕微收斂毛孔的作用。

#補水保濕

番茄水分含量高，搭配鉀元素，能幫助肌膚維持水分平衡，讓皮膚保持柔嫩有彈性。

關鍵字：

美肌, 林志玲, 番茄, 食補, 抗氧化

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

