「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用

▲「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 。（示意圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

有些男生在愛情中，並不是越溫柔體貼就能讓他死心塌地，反而你越無微不至，他越不懂珍惜，甚至還會將你的付出視為理所當然。尤其以下三大星座男，就被網友歸類為「越對他好，他越不當一回事」的代表類型。他們容易對太黏、太熱情的伴侶失去興趣，卻對那些若即若離、讓人捉摸不定的對象動心不已。

Top 3：雙子座 

雙子座的男生喜歡刺激與變化，一段關係若是太過安穩或毫無懸念，反而讓他們覺得乏味。他們不是不懂得珍惜，而是太容易被新鮮事吸引，久了便把你的好視為日常，甚至忘了你默默做的一切。偏偏當你一冷下來，他又會被你重新吸引，開始重新在意你的存在。

Top 2：射手座

射手男天生熱愛自由奔放的生活節奏，對他太好、太關心，反而會讓他覺得有壓力，好像被困住了。尤其是那種天天報備、事事體貼的伴侶，反而讓他開始想逃。他們對那些有自己生活節奏、時而高冷的人，反而興趣更濃厚，覺得對方有神祕感，想追也追不完。

Top 1：天蠍座

天蠍男本身就是情感深沉的類型，但他們不容易被「對他好」這件事打動。如果沒有讓他從靈魂到價值觀產生共鳴，再多的溫柔也只會被他冷處理，他們通常會對冷靜、有底線、不輕易妥協的對象特別上心，因為那代表對方不是誰都能靠近，越難追越想征服。

愛情, 星座, 運勢, 雙子座, 天蠍座, 射手座

