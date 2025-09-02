舒華快閃信義人氣超高！勸敗SKECHERS德訓鞋「拍廣告整天穿也不累」

fb ig video ETtoday search mobile

記者鮑璿安／台北報導

人氣女團I-DLE成員舒華（SHUHUA），今2日驚喜現身台北信義新光三越A11廣場，為「SKECHERS x SHUHUA 我的舒式主場」限時快閃店揭幕。這是她成為SKECHERS品牌代言人後首次實體合作，現場吸引破500位粉絲守候，人潮爆滿，舒華一身甜美的粉色背心搭配褲裙現身，不斷與粉絲比心十分親民。

▲▼ 葉舒華 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 葉舒華 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼ 葉舒華 。（圖／記者徐文彬攝）

▲葉舒華為「SKECHERS x SHUHUA 我的舒式主場」限時快閃店揭幕 。（圖／記者徐文彬攝）

舒華親自導覽展區，分享她最愛的四款鞋履：復古德訓鞋HOTSHOT、都會樂福鞋VAR-CITY、未來科技風UNO RYZE，以及經典厚底老爹鞋D’LITES。她直言德訓鞋是百搭首選，「吃飯、散步都能穿」，更強調「我沒有要亂推薦，真的很舒服好穿」。她也提到在拍攝廣告時整天著用，身為扁平足也覺得相當輕鬆，並鼓勵粉絲「不要猶豫，一定不要後悔」。舒華也分享生活近況，最近嘗試音樂節目主持，希望未來能挑戰演出更多角色，最後向粉絲喊話：「謝謝你們來看我，希望大家都喜歡今天的快閃店。」

本次「SKECHERS x SHUHUA 我的舒式主場」自9月1日至15日限時登場，融合音樂律動、潮流穿搭與互動體驗，成為台北最新潮流聚點。以「音樂」作為概念，將印有「SKECHERS」與「SHUHUA」的黑膠唱盤投入巨型音箱裝置，點亮象徵舒適與潮流結合的主視覺。還推出三大專屬福利，包括限量手寫小卡組、HOTSHOT造型冰棒與穿搭指南，舒華同款鞋履一次報到，話題十足。

同場加映

▲▼ NB 。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲New Balance 最新推出 204L 鞋款受到韓星張員瑛演繹，外型猶如平替版Miu Miu聯名鞋一登場就引爆話題 。（圖／翻攝IG）

▲▼Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲▼Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲▼Dr. Martens 。（圖／品牌提供）

▲桂綸鎂演繹New Balance 話題款式 204L 鞋款，靈感融合70年代細長鞋型 。（圖／品牌提供）

New Balance 話題款式 204L 鞋款，靈感融合70年代細長鞋型，與2000年代跑鞋的輕盈薄底設計，鞋身輪廓纖細清爽，成功駕馭復古與現代風格的完美平衡。全麂皮鞋面觸感細膩，搭配One Tone配色，提供低調沉穩的棕色與經典白兩色選擇，鞋帶特別採用雙色設計，點亮整體穿搭。而此次NB GREY形象系列，特別邀請金馬影后桂綸鎂演繹秋冬新作，她身穿TDS機能防風外套與MET24褶裙，搭配204L輕盈步行在台北街頭，展現自在率性的時尚態度。

關鍵字：

I-DLE, SHUHUA, SKECHERS, 台北, 潮流

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這偶不會QQ】李多慧喪屍舞太僵硬轉頭向林襄求救

ET Fashion

