夫妻長久經營的秘訣！先懂「彼此是不同個體」觀念才能喚醒幸福

朝夕相處兩不厭？那是偶像劇戲碼

第二人生的開始，是重新整理人際關係的好時機。這時，我們可以斷捨離那些出於義務而維持的交往，將時間花在讓自己感到快樂、有共鳴的人身上，人生將會更加充實、有意義。

夫妻關係也一樣，需要重新檢視。即使到了退休年紀，終於可以做回真正的自己、過自己想過的生活，現實中卻常常不如預期。像是想來一場拉麵巡禮，卻可能被另一半（有時甚至是孩子）阻止：「對身體不好。」

原本打算留作老本的存款，想拿來享樂一下，第一個跳出來說不行的，多半也是身邊的另一半。

當然，有時對方是出於關心而提出建議，我們也應該學會傾聽。但如果因此壓抑自我、事事退讓，忍耐過完下半輩子，那未必是對自己真正負責的選擇。

退休後的夫妻生活，還有一點必須注意——過去因為忙碌或育兒被忽略的話不投機或個性不合，現在可能會一點一滴的浮上檯面。

如果不是一起工作的夫妻，退休前彼此相處時間其實很有限，就算有互動，也多半是圍繞在孩子或家庭瑣事，真正的兩個人關係，反而從退休後才開始。

然而，當老公離開職場、子女也各自獨立，兩人真正進入只剩彼此的狀態，才會發現：原來我們並不那麼談得來、合得來。

例如好不容易安排了久違的法式晚餐約會，卻話不投機，全程冷場；或者一起去旅行，也覺得拘謹壓抑、毫無輕鬆感。出現這種情況，往往與年輕選擇另一半時的心態有關。

很多人在年輕選擇結婚對象時，是以「經過包裝的自己」在做選擇。例如男性會挑選看起來很會持家的女性，甚至出於現實考量：和這個人結婚，有助於自己升遷或發展。

至於女性，早期流行「三高」（高學歷、高身高、高收入）這種結婚理想型，後來又流行「三低」（低姿態、低依賴、低風險），也有不少人因此受這些條件框架給綁住，錯過真正適合自己的人。更別說那些因為父母壓力、社會期待而倉促結婚的人。

能夠以「這輩子非他不可！」的熱情步入婚姻，並把這份熱情維持到老年的夫妻，其實少之又少。即使是夫妻，本質上也仍是兩個獨立個體，不可能事事都能互相理解、完全契合。

如果覺得每天朝夕相處太累，不妨在白天各自規畫活動、保有適當距離，並事先訂好生活上的互不干涉規則，彼此都能更自在。

當夫妻還有共同任務（像是養育孩子）時，容易產生「我們是一體的」錯覺；但當這些任務結束後，能否彼此承認「我們本來就是兩個不同的人」，才是真正幸福的關鍵。

偷懶不是什麼可恥的事

許多夫妻打拚了大半輩子，好不容易從工作崗位退休，或卸下養兒育女的重擔。照理來說，正應該是輕鬆自在的時候，卻常常因為生活中的雞毛蒜皮，或者干涉彼此的行動自由而吵得不可開交。試想人生苦短，難道不能各退一步換來日常生活的海闊天空？既然已經卸下重擔，何不隨心所欲的享受接下來的人生呢。

當夫妻雙方都能將隨心所欲當成一種共識，自然懂得尊重對方，而非事事干涉或抱怨。更何況對大腦來說，愉悅與躍躍欲試的心情是最好的興奮劑，有助於維持腦部功能或預防失智提早來臨。

同時，很重要的是，不要勉強自己做討厭的事。忍耐和強迫，會成為身心的負擔。當想休息、不想做時，勇敢告訴對方，適度偷懶沒關係。當對方這樣說時，也請不要生氣，而是理解接受。

之前提過，夫妻間要把彼此想要的生活方式提出來，並形成規則。但規則並非義務，即使偶爾沒遵守，也不要因此責怪對方。

除此之外，控制飲食也要適可而止。中年後，人們常把鹽分、糖分、脂肪視為三大敵人，認為應該嚴格控制。的確，攝取過多可能導致高血壓、糖尿病、血脂異常，並加速動脈硬化，增加中風、心肌梗塞的風險，中年之前適度控制有其必要。

不過，到了七、八十歲的高齡階段，就該停止對自己或對方說「要少吃一點」。因為臟器功能隨年齡下降，缺乏這些營養反而可能帶來意想不到的負面影響。而「想吃」的慾望，也可能是身體告訴你某種營養不足的訊號。

推活，值得妳瘋狂！

人們常說：「世上沒有醜女人，只有懶女人。」當一個人不再在意外表時，往往是身心慢慢鬆弛、悄悄老去的起點。對許多女性而言，進入人生下半場後，穿搭與化妝不只是外在的裝飾，更是一種自我照顧的表現。外表看起來有精神、年輕，不僅能帶來內在的自信，也會讓身體感受到活力與健康。

當然，給自己找一些打扮出場的機會也很重要。畫上喜歡的妝容，穿上最喜歡的衣服，再搭配用心挑選的小物與飾品，光是這樣的準備過程，就能讓心情興奮雀躍，身心都充滿青春能量。

在各種值得精心打扮出門的場合中，最推薦「推活（推し活，Oshikatsu）」，即支持與應援自己喜愛的偶像、演員，甚至是虛擬角色等活動。

根據調查顯示，在50歲以上的女性中，將近半數都有參與推活的經驗。每年在「推し」（Oshi）身上花費的平均金額，甚至超過10萬日圓，可見投入程度之高。如果妳也找到那個讓妳心動、甘願投入時間與心力支持的推し，那麼，何不精心打扮一番，穿上連老公看了都忍不住驚豔的造型，自信滿滿的走出家門呢？

當然，建議可以善用你們夫妻事先約定好的自由預算，讓這份快樂來得更沒有壓力，也更自在輕盈。

