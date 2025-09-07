學蔡依林九點半睡起床超漂亮！早睡的5個驚人好處　網友超推助眠香氛

fb ig video search mobile ETtoday

學蔡依林九點半睡起床超漂亮！早睡的5個驚人好處＋網友超推ANOTHER LAND、THREE、Aesop助眠香氛

▲蔡依林九點半睡覺引話題。（圖／取自jolin_cai IG，下同）

圖文／CTWANT

在演藝圈打拼多年，蔡依林不僅以實力和舞台魅力征服無數粉絲，更以「超自律生活」聞名。她在Podcast分享因為要調時差所以就嘗試連續三天晚上十點睡覺，結果每天早上都發現自己超漂亮，因此就將作息調整到晚上九點半。這樣的早睡習慣不僅讓她保持好狀態，更是維持身心健康的秘密武器。對於經常熬夜的現代人來說，也許我們更該重新思考：提早入睡，能為生活帶來多少意想不到的好處？

晚上九點半睡覺的好處：幫助身體修復

人體在晚上10點至凌晨2點是「黃金修復期」，這段時間肝臟和皮膚會進行代謝與修復。九點半入睡，能更快進入深層睡眠，讓肌膚光澤度提升、精神更好。

晚上九點半睡覺的好處：提升免疫力

早睡能讓身體有更完整的休息與恢復，免疫系統會更穩定，少了熬夜帶來的疲倦與發炎狀態，感冒、過敏的機率也會降低。

晚上九點半睡覺的好處：穩定情緒，遠離焦慮

睡眠不足會直接影響大腦的情緒調控。固定早睡不僅能減少焦慮和易怒感，還能提升專注力和思緒清晰度。她甚至還說希望演唱會可以兩點開始唱，就可以來得及晚上九點半睡。

晚上九點半睡覺的好處：減肥與身材管理更容易

科學研究顯示熬夜會增加食慾荷爾蒙「飢餓素」分泌，導致容易吃宵夜或暴飲暴食。早睡則能幫助控制飲食，讓代謝維持在最佳狀態。

晚上九點半睡覺的好處：保持年輕狀態

高品質的睡眠能促進膠原蛋白生成，減少皺紋與肌膚暗沉。九點半睡覺，等於給自己一個天然的「美容覺」。蔡依林即使外出跟朋友聚會還是會準時叫車，為了要早點回家睡覺。

雖然知道早睡有益，但很多人還是會因為壓力、煩躁而難以入睡。這時候，香氛就能成為一個小幫手。像是薰衣草、洋甘菊、雪松等氣味，能夠放鬆神經，幫助大腦慢慢進入休息狀態。睡前點一盞香氛蠟燭，或在枕頭旁噴一點助眠噴霧，都是營造睡眠儀式感的小方法。

助眠香氛推薦：ANOTHER LAND 沉靜之夜 休憩禮盒

迅速為身體肌膚、唇部柔嫩潤澤，揉合天然精油開啟放鬆的入眠儀式，這組禮盒包含開啟勿擾枕巾噴霧50ml x1、進安靜身體乳120ml x1、白日夢護唇膏10ml x1。其中「勿擾模式枕巾噴霧」不僅是高效修護與情緒放鬆的代表作，更被五星級飯店Ritz-Carlton選用，備受高壓工作族群與旅宿客層青睞。如果你也想體驗感官療癒，不妨到ANOTHER LAND松菸形象店逛逛，體驗全新質感香氛美學。

▲ANOTHER LAND 沉靜之夜 休憩禮盒／2,250元。（圖／品牌提供）

助眠香氛推薦：THREE 精油淡香水R

以100%自然來源（依據ISO16128標準，包含水）的植物精油為基底，結合自THREE熊本・南阿蘇自家栽培之原創天竺葵精油與天然鎖香技術（Aroma Sealing），讓香氣以更穩定、細緻且持久的方式層層綻放；六款氣味分別取材「石、花、樹、果實、種子、土」六大自然元素，可單獨使用，也能依心境自由疊香，將「精油的能量，調和呼吸與心靈」的芳香平衡落實於日常儀式之中。「00磐石」以檸檬、柚子揭開乾淨的空氣感，沼澤茶樹與天竺葵鋪陳出清透木質，中後調由乳香與廣藿香收束，如礦石般極簡卻深沉，彷彿大地基石般堅定，帶來安定與守護的力量，替紛擾思緒按下歸零鍵。

▲THREE 精油淡香水R 10ml／1,500元。（圖／品牌提供）

助眠香氛推薦：Aesop 凱薩琳薰香油/碧翠絲薰香油

凱薩琳薰香油氣味清新，融合了多重溫暖氣息和柑橘芬香，有助消除疲勞。碧翠絲薰香油則是帶來溫暖與活力、散發土質和柑橘芳香的配方，鎮定精神，激發感官，碧翠絲的香味能幫助穩定情緒。想要把居家打造成Aesop的味道可以考慮這兩款。使用時在薰香座中滴入至多5滴薰香油，並根據需要經常補充。Aesop薰香油也適用於其他插電式擴香儀或香氛水氧機。

▲Aesop 凱薩琳薰香油 25ml／1,300元、Aesop 碧翠絲薰香油 25ml／1,300元。（圖／品牌提供）

助眠香氛推薦：THE BODY SHOP 靜舒心室內擴香瓶

蘊含法國普羅旺斯薰衣草精油及馬達加斯加岩蘭草精油等天然成分，榮獲英國純素協會認證。浪漫的普羅旺斯薰衣草揉合溫潤的岩蘭草香氣，營造舒適平靜的氛圍，使身心靈徹底放鬆幫助入眠。

▲THE BODY SHOP 靜舒心室內擴香瓶 125ml／1,980元。（圖／品牌提供）

早睡不只是作息調整，更是一種「身心療癒」的生活哲學。若能像蔡依林一樣從九點半睡眠開始，再搭配香氛，讓自己在香氣中進入夢鄉，相信第二天的你會更有活力！

