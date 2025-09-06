TASAKI珍珠首飾有個性　葉片變K金小方塊

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴TASAKI M/G SQUARE LEAF系列耳環104,000元，項鍊98,400元，戒指133,000元。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

設計師Melanie Georgacopoulos 擅長將天馬行空的創意融入設計中，為珍珠注入嶄新生命，她再次與TASAKI 攜手，推出全新 M/G TASAKI SQUARE LEAF 與 DISC PEARL 系列，以前衛語彙重新演繹經典珍珠，探索珠寶的更多可能性，款款都是日常易於搭配之作。

▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI M/G SQUARE LEAF 18K金淡水珍珠手環，186,000元。

▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI M/G SQUARE LEAF 18K金淡水珍珠胸針，69,100元。

SQUARE LEAF系列將俐落方形金屬設計比喻為飄落的葉片，TASAKI透過不同尺寸的珍珠與俐落方正的金色細節激盪出剛柔並濟的風格，全新設計包括開口戒、手環與胸針，提供豐富的穿搭選擇；DISC PEARL系列延續品牌的實驗性風格，以圓盤與珍珠交織出的立體結構，打造如懸浮般的視覺效果。選用柔和 SAKURAGOLD™ 金色材質與拋光工藝，搭配鑽石與南洋白珍珠，讓整體輪廓更具層次與動感。

▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲模特兒戴TASAKI M/G DISC PEARL系列耳環372,000元，項鍊293,000元，戒指399,000元。

▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲TASAKI M/G DISC PEARL系列18K櫻花金鑲南洋白珠11mm鑽石戒指，332,000元。

MIKIMOTO則攜手品牌全球代言人宋威龍演繹秋季優雅形象，身穿棕色秋裝的他搭配鑲有日本Akoya珍珠的M Signature及V Code 系列18K金鍊墜，更為耀眼迷人，當中以品牌代表字母M為設計主軸的M Signature系列新添鑽石手環、鑽戒與耳骨夾，個性設計男女皆宜。

▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲宋威龍以棕色大衣，搭配MIKIMOTO鑲有日本Akoya珍珠的M Signature 與V Code系列18K金項鍊。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

▲▼ Tasaki,MIKIMOTO 。（圖／公關照）

▲MIKIMOTO M Signature 18K粉紅金鑽石手環，753,000元。

