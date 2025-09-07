約跑必備速度與美感兼具運動鞋　adidas亮黃色太搶眼、ROSÉ設計款必收

▲ROSÉ親自操刀的PUMA x ROSÉ聯名系列，當然也由她親自上陣示範。



圖文／鏡週刊

球鞋的熱度從未降溫，而且更早已跳脫功能侷限，從跑道走進街頭，以科技與設計雙軌並進的方式，讓跑鞋與運動鞋不再只是運動配備，而是街頭風格的核心符號、成為潮流語言的一部分。關於運動即時尚的全新態度，在這個夏天更可以完整看見速度與美感的並行演繹，讓自己能在烈日中更自信地踏出步伐？你需要來一雙！

見到真實彼此

▲PUMA x ROSÉ 聯名系列Speedcat x ROSÉ鞋款 NT$3,680（左、中）、Speedcat Ballet x ROSÉ NT$2,780（右）。（PUMA提供）

▲服裝以黑白色為主，Oversize的輪廓展現復古運動服的時髦風貌。（PUMA提供）

身為全球代言人，ROSÉ親自操刀的PUMA x ROSÉ聯名系列完全綻放著她的個人色彩，以黑白色調為主軸的設計，在鞋款上自Speedcat鞋型做延伸，運用鞋帶打造出不同風貌；服裝部分則從Oversize輪廓展現復古運動服的時髦風貌，以及她出生年分的「97」與「ROSIE」字樣作為網布背心的視覺焦點。這個聯名系列有著PUMA的經典也有ROSÉ的浪漫，BLINKS必買啊！

▲PUMA x ROSÉ聯名系列棒球帽 NT$980。（PUMA提供）

▲PUMA x ROSÉ聯名系列流行系列ROSÉ網布休閒背心 NT$1,380。（PUMA提供）

揮汗又不尷尬

▲桂綸鎂以GREY Collection系列服飾詮釋204L One Tone配色鞋款。（New Balance提供）

New Balance推出的全新鞋款204L，靈感汲取自足球鞋的流線美感與復古跑鞋的經典比例，融合1970年代修長鞋頭輪廓與2000年代跑鞋的薄底趨勢，打造纖細清爽的低筒外型；全麂皮鞋面選材觸感細膩，One Tone配色推出棕色與米白兩款，在低調中釋放俐落氣場。金馬影后桂綸鎂穿上這兩雙鞋款，以優雅且不失率性的姿態搭配GREY Collection服裝，在台北街頭詮釋都市生活中的從容步調，光是看到照片都很想接收那樣的輕鬆自在呐！

▲204L棕色鞋款 NT$3,880。（New Balance提供）

▲204L米白色鞋款 NT$3,880。（New Balance提供）

熱血出擊尤佳

▲舒適與潮流感兼具的亮黃色Adizero Goukana鞋款 NT$5,890。（adidas Originals提供）

adidas Originals的全新鞋款Adizero Goukana，原型可追溯至2008年的傳奇競速跑鞋Adizero Adios NEFTENGA，作為精神的一種延續，Goukana採用誇張立體的鞋底設計，呼應當前流行的寬鬆穿搭比例；鞋面結合高質感麂皮、透氣網眼布料與反光銀色合成材質，層次分明。首發的亮黃配色汲取了賽車文化的熱血與動感，並重新演繹經典的光柵三條線設計元素，如果你想走低調路線又要有潮流感，這個月會有更多配色推出，是不是好令人期待呢！

▲Adizero Goukana本月會上市的新色adidas Originals。（adidas Originals提供）

不甜膩無負擔

▲PALLACUP FLAME推出奶茶系配色鞋款迎接夏日。（PALLADIUM提供）

延續復古運動風熱潮，法國經典軍靴品牌PALLADIUM春夏之際才推出PALLACUP FLAME復古薄底運動鞋，首度復刻品牌經典彎刀火焰標誌；這個夏天則再以手搖奶茶為靈感，引入人氣不敗的奶茶色為主軸，帶來低調溫柔的焦糖奶茶、可甜可鹽的珍珠奶茶與濃郁質感的黑糖粉粿等3款全新奶茶系配色，將法式街頭氣息與甜感潮流巧妙融合，讓你我可以一腳踏入甜而不膩又時髦的炎炎夏日喔！

▲黑糖粉粿色融合奶茶的溫潤色澤與黑糖粉粿的濃郁質感，呈現低調卻鮮明的街頭魅力。NT$2,580。（PALLADIUM提供）

▲低調溫柔、質感細膩的焦糖奶茶色。NT$2,580。（PALLADIUM提供）

