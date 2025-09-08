8款夏季清新香水推薦！Aesop、BYREDO耐聞不刺鼻　偽體香不突兀

文／美人圈

炎熱夏季最需要的是一抹清新舒爽的香氣，既能驅散悶熱感，也能讓日常多一點輕盈自在，更重要的是流汗也不會讓香氣變得突兀！這次精選8款適合在悶熱夏季使用的清新香水，從柑橘水感到花果木質，包含Aesop最新「引香水」、BYREDO、YSL，通通是最適合夏季的清新、清爽香氣，極致貼膚的偽體香，耐聞不刺鼻！

2025夏季清新香水推薦

Aesop 蒼穹之上．引香水

Aesop首款辛香琥珀調香氛「引香水」登場，是最清新的琥珀調！調香師Céline Barel將琥珀香調化作整片星空，帶著佛手柑柑橘氣息的小荳蔻，則像是劃破夜空的一道流星，閃耀而短暫卻令人難忘。隨後，乳香、勞丹脂與香草莢堆疊的「寓言家協調香調」（調香師首創），為琥珀香調增添了透氣感，不再厚重，反而像是夜空下徐徐流動的微風。這款香水的靈感是「放慢腳步，凝望星空」，既有溫熱的能量，也保留清澈的空白，很適合夏夜裡靜心、沉思的時刻。

▲Aesop 蒼穹之上．引香水，50ml／NT$5,600。（圖／BEAUTY美人圈）

前調｜佛手柑、小荳蔻、欖香脂

中調｜莎草心、乳香、勞丹脂

後調｜小荳蔻、肉桂、香草莢、琥珀

BYREDO 莫哈維之影淡香精

靈感源於沙漠中倔強綻放的「幽靈花」，象徵在極端環境中依舊能散發出美麗氣息。前調的黃葵籽與水梨帶來空靈水感，就像炎夏午後一口清甜的冰水。中段的紫羅蘭加入一點微妙粉感，溫柔卻不甜膩，搭配檀木與琥珀收尾，營造出靜謐神秘的氛圍。它的存在感不會過分張揚，而是若有似無的陪伴，讓人想起夏夜裡的微風，舒服、耐聞又極具質感，不分性別都能駕馭。

▲BYREDO 莫哈維之影淡香精，50ml／NT$6,280；100ml／NT$9,170。（圖／BYREDO）

前調｜黃葵籽、牙買加水果

中調｜紫羅蘭、檀木、木蘭

基調｜麝香、琥珀、雪松

YSL 自由不羈裸膚之水

這是YSL自由不羈系列中最「輕盈」的一款，以「花」和「水」為核心，並首度採用無酒精專利配方，讓香氣更清透、溫和。前調的卡拉布里亞青橘與佛手柑，像是剝開果皮時散出的多汁香氣，瞬間提神。中調的橙花與清新薰衣草交織，展現夏日陽光下的清爽能量。裸膚之水的靈感是自由呼吸的夏日肌膚，能噴在身體或髮絲上，帶來一種清晨沐浴後的潔淨感，特別適合怕酒精成分或追求自然清新的香氛愛好者。

▲YSL自由不羈裸膚之水，50ml／NT$4,950；90ml／NT$6,600。（圖／YSL、BEAUTY美人圈）

前味｜卡拉布里亞柑橘、檸檬

中味｜摩洛哥橙花

基調｜薰衣草

Acqua di Parma 早安淡香精

源自Acqua di Parma最熱賣的「居家系列」早安香氛，因深受喜愛而推出香水版本。檸檬、綠薄荷與迷迭香的組合，就像是推開窗戶吸入晨間第一口新鮮空氣。苦橙葉與羅勒帶出一點獨特的青澀感，避免過於單薄，而後由雪松葉、琥珀與白麝香收尾，溫暖卻不失清爽。這瓶香水的靈感是「晨光中的第一杯綠拿鐵」，喚醒身心，也給予一整天的活力，很適合夏日白天出門前使用。

▲Acqua di Parma 早安淡香精，50ml／NT$6,800；100ml／NT$9,800。（圖／Acqua di Parma）

前調｜共同蒸餾羅勒及苦橙葉、檸檬、綠薄荷、迷迭香

中調｜薰衣草醇、柑橘葉

基調｜雪松葉、琥珀、白麝香

Maison Margiela 無盡夏日淡香水

Maison Margiela年度新作「無盡夏日」香氛以阿瑪菲海岸的盛夏午後為靈感，結合陽光、海岸與氣泡酒的意象。前調是活潑的柑橘與創新的氣泡香調，靈感來自義大利Aperitivo，像是冰涼氣泡水在舌尖跳動。中段融合苦橙與薑根，散發辛香的張力，再以岩蘭草收斂，讓整體氛圍既開闊又透亮。這款香氛代表「永不結束的夏日假期」，像午後躺在陽台看著海，空氣中有陽光與笑聲，是讓人不自覺微笑的快樂香氣。

▲Maison Margiela 無盡夏日淡香水，30ml／NT$2,800；100ml／NT$3,560。（圖／Maison Margiela）

前調｜氣泡香調、苦橙、胡椒

中調｜伯爵茶、小荳蔻、肉豆蔻

後調｜岩蘭草、柔絨木麝香、祕魯樹脂

D'ORSAY L.B. 淡香精（愛到底）

D'ORSAY將香氣比擬為一封情書，因此每一罐香水都是以兩個字母縮寫命名，曖昧又保有無盡的想像空間。L.B. 淡香精是一款以禁忌愛戀為靈感的橙花香，前調的柑橘與鳶尾，是戀人初次相視時的羞澀；中調的橙花逐漸綻放，象徵情感的成熟與濃烈；尾韻的降龍涎香醚與喀什米爾木，則是隱約的肉慾與深情，像午夜幽會時的低語。這款既清新舒服，又帶著微妙性感的香氣在日本受到熱烈喜愛，很適合夏季夜晚，既純淨又耐人尋味。

▲D'ORSAY L.B. 淡香精，10ml／NT$1,650；50ml／NT$4,800。（圖／10X）

前調｜佛手柑、檸檬、鳶尾醛

中調｜橙花、橙花精油

基調｜降龍涎香醚、苔蘚、喀什米爾木

Santa Maria Novella Cinquanta 京都旅程香水

擁有超過800年歷史的義大利百年香氛品牌Santa Maria Novella，以「城市對香」為靈感推出兩款新香水。這款「京都旅程」前調的佛手柑與葡萄柚，帶來陽光般的清新果香；橙花、綠茶與玫瑰的組合，像午後在京都茶室小憩，優雅又從容；最後以琥珀與木質調收尾，帶出日落時分的寧靜氛圍。這瓶香水就像是「一場夏日黃昏的旅行」，既輕盈透亮，又留有沉靜餘韻，非常適合夏季午後或傍晚使用。

▲Santa Maria Novella Cinquanta 京都旅程香水，50ml／NT$3,450；100ml／NT$5,080。（圖／Santa Maria Novella

前調｜佛手柑、葡萄柚、橙花

中調｜綠茶、玫瑰

基調｜雪松、麝香、琥珀、廣藿香

Santa Maria Novella Alba di Seoul 首爾曙光香水

另一款「首爾曙光」靈感則來自首爾清晨的山林。佛手柑與肉豆蔻開場，清新中帶點辛香，像晨光裡的第一縷風。中調的薰衣草、紫羅蘭葉與茉莉逐漸展開，營造出清爽花香的層次感。尾韻則由雪松、廣藿香與琥珀麝香構成，沉穩而溫暖，像是清晨裡可靠的擁抱。這款香氛帶有「守護感」，適合在忙碌的夏日城市中，給自己一份安心與清新。

▲Santa Maria Novella Alba di Seoul 首爾曙光香水，50ml／NT$3,450；100ml／NT$5,080。（圖／Santa Maria Novella）

前調｜佛手柑、肉荳蔻

中調｜薰衣草、紫羅蘭林、茉莉

基調｜雪松、廣藿香、琥珀、麝香

