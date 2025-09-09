下半年最新話題聯名！飛天小女警太可愛、The North Face夢幻合作準備開搶

文／美人圈

轉眼間時序邁入2025下半年，各大品牌依舊沒有要放過大家荷包的意思，最新一波聯名驚喜滿滿，從球鞋、服裝到聯名餐點全都不放過！如果你也想知道近期有哪些 「必收話題聯名新品」，這篇一次幫你整理，趕緊下滑看下去。

▲下半年必收話題聯名新品。（圖／品牌提供）

最新聯名新品：The North Face X Aimé Leon Dore

The North Face驚喜攜手紐約時尚生活方式品牌Aimé Leon Dore共同推出限量聯名系列，藉由Aimé Leon Dore的美學視角，通過義大利Casentino羊毛、優質皮革和高強度尼龍布料等高性能材質，全新升級Nuptse羽絨服、Denali抓絨外套、Borealis雙肩包和Verto高性能登山鞋等經典單品。全新The North Face與 Aimé Leon Dore聯名系列將自9月19日（五）起於全球The North Face指定門市開始販售。

▲The North Face X Aimé Leon Dore備受期待。（圖／The North Face）

最新聯名新品：Studio Doe X 植村秀

致力於打造極簡經典女裝的時尚品牌Studio Doe在七夕前夕驚喜攜手專業彩妝品牌shu uemura植村秀，聯手打造夏日質感LOOK，推出2款聯名時髦單品。活動期間於植村秀官網或指定專櫃購買「無極限家族系列粉底」，即有機會獲得Studio Doe × unlimited緞面方巾髮圈或Puffy束口肩背包，為妝容與造型增添一抹專屬風格。

▲Studio Doe聯名shu uemura植村秀。（圖／Studio Doe）

Studio Doe X 植村秀上市活動資訊：

8／15（五）植村秀官網或指定專櫃消費滿額$2,500（需含任1粉底），即贈Studio Doe x unlimited緞面方巾髮圈乙個。數量有限，贈完為止。

9／1（一）植村秀官網或指定專櫃消費滿額$6,000（需含任1粉底），即贈Studio Doe x unlimited Puffy束口肩背包乙個。數量有限，贈完為止。

最新聯名新品：LUSH X 《馴龍高手》

最懂聯名的LUSH又來放火啦，這次攜手《馴龍高手》展開奇幻冒險旅程！此次聯名揉合了馴龍家族的經典元素，精心研發共6款產品，包括沒牙汽泡彈、猛烈兇魘沐浴露、亞絲翠斧頭泡泡浴芭泡泡浴芭、身體噴霧、香氛皂、頭髮及鬍鬚護理產品和與1款護理配件，讓每日的護理時光都充滿博克島的歡樂氣息。

▲LUSH X 《馴龍高手》。（圖／LUSH）

最新聯名新品：Converse X Tyler, The Creator

Converse 1908系列推出全新配色，此次上新延續1908 Jogger復古慢跑鞋的經典輪廓，融合Tyler, The Creator標誌性的色彩美學與趣味細節，為經典注入現代潮流氣息，詮釋跨時代的風格傳承。在1908 Jogger復古慢跑鞋的設計上，Tyler保留了經典的包覆式後跟與楔形外底，推出兩款全新配色暗影黑與薄霧綠，細節處採用跳色標識、編織鞋舌標與蜂蜜棕外底，呈現出融合復古質感與街頭風格的獨特美學。

▲全新Converse 1908系列鞋款1908 Jogger，建議售價為新台幣3,080元，目前已於INVINCIBLE官方網站獨家限量發售，喜歡的朋友務必把握機會收藏購入！（圖／Converse）

最新聯名新品：ASICS X SHUSHU/TONG

2025下半年最讓少女們期待的聯名球鞋非ASICS與上海設計師品牌SHUSHU/TONG的新作GEL-KINETIC™ FLUENT莫屬！以油畫中的舞者為靈感，將舞者身上的芭蕾舞裙的柔美蕾絲裝飾轉化為鞋面上的立體細節， 充滿SHUSHU/TONG標誌性的仙氣精髓，加上ASICS球鞋辨識度的流線結構，整雙鞋充滿強烈視覺對比，甜美中帶點小叛逆，令人一見傾心。

▲ASICS X SHUSHU/TONG GEL-KINETIC™ FLUENT已於ASICS官網正式開賣。（圖／ASICS）

▲ASICS X SHUSHU/TONG GEL-KINETIC™ FLUENT 運動休閒鞋，NT$7,980（圖／ASICS）

最新聯名新品：Kipling X 《飛天小女警》

準備好迎接可愛攻擊了嗎？來自比利時的包袋品牌Kipling找來經典動畫 IP《飛天小女警》（The Powerpuff Girls）聯手出擊，打造最強正能量聯名系列，將花花、泡泡、毛毛與魔人啾啾角色個性融入包袋設計，推出九款風格鮮明的包款與五款吊飾及拉鍊扣等配件，完美將童趣美學與實用機能注入，帶領女孩們穿梭日常、拯救造型危機，讓包袋成為你的時尚超能力分身！

▲花花、泡泡、毛毛與魔人啾啾變可愛包袋。（圖／Kipling）

Kipling X 飛天小女警聯名系列運用Kipling經典壓紋尼龍材質打造輕盈、耐用且防潑水的日常商品，聯名設計包含首爾包、牛角包、兩用斜背包、托特包、收納包與吊飾，每款都融入角色專屬配色與可愛刺繡，搭配多夾層收納、筆電隔層與愛心造型口袋等實用設計，還有可替換式角色拉鍊扣，讓女孩們每日切換不同風格。

▲Kipling X 飛天小女警聯名系列。（圖／Kipling）

最新聯名新品：樂敦 X《航海王》

以酷涼爽快感深受眾多上班族與學生喜愛的「樂敦勁眼藥水」，攜手風靡全世的日本經典動漫《ONE PIECE航海王》，推出限量聯名包裝。此次同時推出魯夫與索隆兩款包裝，抽色設計凸顯魯夫、索隆帥氣堅毅的神情，強烈的色彩對比讓視線更聚焦在角色犀利的眼神，傳達「樂敦勁眼藥水」帶來的強勁涼感與提振精神！外盒打開內藏有驚喜地圖，而眼藥水瓶身上人物與雲朵的多層次設計，重現魯夫、索隆在遼闊的大海與壯麗的天空下夢想啟航的氛圍，帶領著大家一起航向偉大的航道！

▲樂敦勁眼藥水推出魯夫與索隆兩款包裝。（圖／樂敦）

最新聯名新品：To b. by agnès b. X green label relaxing

To b. by agnès b.與United Arrows green label relaxing首度攜手，推出聯名服飾系列。以貼近生活的永恆經典為核心理念貫穿聯名服飾系列，每件單品皆低調內斂且歷久彌新，能輕鬆打造隨興自在的都會休閒風格，不受潮流轉換影響。在簡約輪廓中注入具品牌意象的標誌性細節，藉由不同配搭方式，展現個人獨特魅力。

▲To b. by agnès b.與United Arrows green label relaxing首度攜手。（圖／To b. by agnès b.）

此次聯名系列由To b. by agnès b.經典款式進行變奏，包含釘釦開襟外套、刺繡手寫字樣“b. cool !!”T恤、巴黎風景照片印花T恤等，每款皆提供多種色選。為延續agnès b.關注環保永續精神，聯名系列部分單品採用對環境友善的有機棉材質，在服裝製程中持續實踐永續承諾並善盡社會責任。To b. by agnès b. x green label relaxing聯名系列已於agnès b.台灣網路商店首賣，8／20起於 To b. by agnès b.全台門市販售。

▲聯名系列部分單品採用對環境友善的有機棉材質。（圖／To b. by agnès b.）

最新聯名新品：LOJEL X 成真咖啡

旅行箱界的質感代表LOJEL再度攜手冠軍咖啡品牌成真咖啡Come True Coffee推出全新「跑咖系」 聯名下午茶企劃，更加碼邀請旅行插畫家Oliver以台灣城市風景與生活日常為靈感於象牙白VOJA旅行箱注入創作。

▲LOJEL再度攜手冠軍咖啡成真咖啡。（圖／LOJEL）

這次聯名攜手成真咖啡與插畫家，打造一場視覺 × 味覺 × 靈感交織的療癒系午茶饗宴，以「象牙白 VOJA」為基底，用繪畫注入靈動可愛，搭配全新聯名果香旅程下午茶套餐，麝香白葡萄的酸甜、舒芙蕾的鬆軟綿密，以及玫瑰拿鐵充滿香氣的醇郁，獻上最時髦的夏日微醺無酒精體驗。旅行不必忙碌而疲憊，可以是停留在舒適的咖啡廳，來一杯香氣馥郁的拿鐵，徜徉於放鬆氛圍中，是一種生活風格的宣言，更是記錄屬於自己的旅途回憶。

▲全新聯名果香旅程下午茶套餐。（圖／LOJEL）

為歡慶本次聯名企劃，成真咖啡於全台指定門市推出限時「LOJEL × Come True Coffee × Oliver」美學下午茶活動，即日起至9月30日展開，打造今夏最文青的咖啡之旅打卡景點。凡於活動期間至門市享用聯名下午茶套餐，並追蹤LOJEL TAIWAN與Come True Coffee Facebook，即可獲得聯名明信片與專屬折扣，更有機會參加留言抽獎活動把全新純白VOJA行李箱帶回家！

▲明星款 VOJA 全新象牙白行李箱，時髦百搭不搶戲！（圖／LOJEL）

最新聯名新品：小林眼鏡 X 小魔女Doremi

小林眼鏡首度與小魔女Doremi夢幻聯動推出兩大系列授權鏡框。「魔女見習」全系列共10款，每款提供2種配色選擇，以Ultem框面搭配TR材質高清鏡腳，框型日常百搭，鏡腳內側有多款人氣角色的細緻圖案，除了有春風Doremi、藤原羽月、妹尾愛子等的經典頭像，更推出「小魔女Doremi-25週年水彩風格」款式，以柔和筆觸與透明感色彩，呈現溫暖又夢幻的氛圍。

▲小林眼鏡與小魔女Doremi夢幻聯動。（圖／小林眼鏡）

「魔女閃耀」全系列共22款，每款同樣提供2種配色選擇，採用不鏽鋼合金打造，搭配俐落框面，佩戴起來輕盈又時尚。鏡腳外側還藏著滿滿驚喜，以魔法帽、波龍、轉換器等經典道具化身為吊墜與立體鑄件點綴。此外還有金銀兩色見習生徽章圖案低調藏於鼻墊內側，真的是細節滿滿！將魔法元素融合設計巧思，不僅保有童趣可愛，也能增添穿搭層次感，悄悄喚醒童心的同時，也為日常注入夢幻氛圍。

▲鏡腳外側還藏著滿滿驚喜。（圖／小林眼鏡）

最新聯名新品：NEW ERA X《魷魚遊戲》

NEW ERA攜手《魷魚遊戲》推出全新聯名系列，透過品牌經典版型與《魷魚遊戲》的戲劇張力結合，打造出兼具街頭潮流與劇集特色的潮流單品。設計上將影集內的遊戲元素融入其中，完整還原影集內童趣元素，以簡約外型融合衝突視覺，絕對是今夏最具話題性的潮流單品！

▲NEW ERA攜手《魷魚遊戲》推出全新聯名系列。（圖／NEW ERA）

NEW ERA X 魷魚遊戲系列共推出兩種帽款和三款服飾，帽款包括黑白配色9FORTY TRUCKER和米色的9FORTY；服飾方面則推出黑色及白色的T恤。本系列設計，無論是帽簷上的細節刺繡，或服飾上的藝術印花，均忠實還原劇中特色，同時巧妙融入《魷魚遊戲》的標誌性元素，如劇中參賽者、執行者角色形象，以及韓國當地孩子會玩的小遊戲「打畫片」、「跳繩」、「轉陀螺」和「踢毽子」等經典關卡場景，重現劇中強烈的視覺風格，為粉絲提供獨特的收藏選擇。

▲還原韓國當地孩子會玩的小遊戲「打畫片」、「跳繩」、「轉陀螺」和「踢毽子」等經典關卡場景。（圖／NEW ERA）

最新聯名新品：GELATO PIQUE X 哆啦A夢

GELATO PIQUE真的太懂少女心啦！由MASH STYLE LAB推出的居家服飾品牌GELATO PIQUE攜手藤子・F・不二雄筆下的經典角色哆啦A夢，推出全新合作系列！以「早安」與「晚安」為主題，帶來讓人愉悅又舒適的45款全新單品，陪你從清晨到夜晚，每一刻都充滿療癒能量！

▲GELATO PIQUE X 哆啦A夢。（圖／GELATO PIQUE）

以表情豐富的哆啦A夢與哆啦美提花圖案為主角，搭配GELATO PIQUE經典配色條紋，全新推出休閒上衣與短褲套裝、襪子、針織室內拖鞋等人氣單品登場。採用輕盈柔軟的AIRY MOCO材質，打造蓬鬆又舒適的穿著體驗，讓居家時光更加療癒放鬆。設計中巧妙融合原創圖案的哆啦A夢、哆啦美與各式道具元素，搭配GELATO PIQUE經典提花LOGO，細節滿滿。外套拉鍊頂端點綴鈴鐺造型，背面則有可愛的哆啦A夢提花圖樣，從正面到背影都充滿魅力，讓人一眼愛上！本系列同步推出WOMEN、HOMME、JUNIOR、KIDS、BABY及CAT & DOG尺寸，無論是大人、小孩，甚至毛孩都能一起穿上，享受全家人一起搭配的樂趣與幸福時光。

▲系列同步推出WOMEN、HOMME、JUNIOR、KIDS、BABY及CAT & DOG尺寸。（圖／GELATO PIQUE）

另外，以哆啦A夢與哆啦美為靈感的造型髮帶，設計別具巧思，立體的「竹蜻蜓」與蝴蝶結細節，可愛度滿分，為日常穿搭增添亮點，也是這次必收的亮點單品呦。

▲立體的竹蜻蜓髮帶與化妝包。（圖／GELATO PIQUE）

