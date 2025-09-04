Jisoo化身賽車女神演繹TOMMY HILFIGER！學院風百褶裙展現美式精神

記者鮑璿安／綜合報導

粉絲們又有Jisoo全新美照可以收藏啦！TOMMY HILFIGER 宣布推出 2025 秋季形象廣告，以「Hilfiger 賽車俱樂部」為主題，將經典美式風格帶入賽車場，結合懷舊氛圍與大膽現代精神語言。廣告由全球品牌大使、K-Pop 巨星 Jisoo領銜，再次把品牌標誌性的美式態度帶到嶄新高度。





▲本次形象大片由攝影師尹智勇 (Yoon Ji Yong) 掌鏡，Jisoo 已是第四度參與 TOMMY HILFIGER 廣告，她以自信優雅展現品牌經典美式精神 。（圖／品牌提供）

本次形象大片由攝影師尹智勇 (Yoon Ji Yong) 掌鏡，Jisoo 已是第四度參與 TOMMY HILFIGER 廣告，她以自信優雅展現品牌經典美式精神，為賽車場注入新層次的時尚氛圍。她也表示，很興奮能在 Tommy 打造的奢華賽車世界中詮釋最新系列，並強調該系列兼具舒適、趣味與精緻感，讓她能展現個性與自信。2025 秋季系列以紐約為靈感，透過層次、面料與結構的變化重塑美式休閒風格。JISOO 身穿海軍藍大學風外套搭配徽章毛衣，或以百褶裙結合駝色立體剪裁外套，展現女性力量與摩登優雅，呼應 TOMMY 一貫的無畏精神。





▲Jisoo穿Dior訂製蝴蝶結裙甜炸全場，幕後工藝圖片釋出。（圖／品牌提供）

Jisoo同時身兼Dior品牌大使身分，在全球巡演洛杉磯場中，穿上了Dior 新上任創意總監Jonathan Anderson 特別為她量身打造的舞台造型，一套量身訂製的粉色絲質造型震撼全場。該造型由Dior工坊耗時超過100小時精製打造，蝴蝶結造型上衣搭配縐褶迷你裙，柔和色調與閃耀質地交織出優雅甜美的舞台氣質，同時也呼應她一貫的高貴浪漫風格，並巧妙搭配Dior靴款，增添一抹率性。