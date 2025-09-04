為什麼拜拜後的供品容易壞？營養師解惑：和好兄弟無關　

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼為什麼供品容易壞？營養師幫你解惑 。（圖／unsplash）

▲香灰燃燒不完全容易讓供品變質。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

中元節即將到來，放眼望去都在普渡拜拜，有沒有發現每次拜過的供品都特別容易壞，難道真的是因為好兄弟吃過？別胡思亂想、聽聽營養師高敏敏怎麼說。

▲▼為什麼供品容易壞？營養師幫你解惑 。（圖／翻攝自 b/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

★祭拜後食物容易壞的原因

#陽光直曬

祭拜常常在戶外，天氣又熱，只要放10分鐘在戶外曬太陽，細菌就開始繁殖，建議戶外祭拜建議不超過1小時，室內最多2小時就收。

#香灰、香火亂飛

很多人在拜拜時，會直接把香插在食物上或旁邊的飯菜裡，營養師高敏敏提醒，這動作容易有食安風險，因為香燃燒時會產生灰燼、煙霧，甚至釋放出微量的化學物質，如果掉進食物裡，不只影響味道，長期下來也可能對身體造成負擔。當香不完全燃燒時，還可能釋出一氧化碳、乙烯等物質，一氧化碳會讓肉類色澤變紅，雖然看起來很新鮮，其實可能早已變質，乙烯會催熟水果，讓水果一下就變軟、變爛。

#拜後未妥善保存

在室外高溫下放了一陣子 ，細菌早就悄悄跑出來了，若沒有及時好好保存，供品就容易變味、酸掉，這時候趕快丟掉才保險。

#蚊蟲灰塵亂入

祭拜時如果直接把包裝打開，像是餅乾、水果沒包好，很容易吸引蚊子、蒼蠅或灰塵飛過來，這些看不見的污染，其實才是讓食物變質的主因之一。

#水果呼吸作用變快

天氣一熱，水果的呼吸作用會變得更快，容易把裡面的糖分、蛋白質、脂肪都分解掉，結果就是水果變得不甜、口感也跑掉了，這就是因為水果自己熟過頭了！

關鍵字：

中元節, 拜拜, 供品, 食物, 變質

