營養師曝榴槤高營養價值　提醒「一類人」不宜食用

▲榴槤富含高營養，但熱量偏高要適量食用。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

水果之王榴槤讓人又愛又恨，有的人就愛這個味兒，但有人才聞到味道就受不了，營養師夏子雯分享，當榴槤果肉越熟，氣味就會變得更濃郁，就營養價值來看，榴槤也是水果中的佼佼者，但因高鉀特性，提醒腎臟病患者不宜食用。

「水果之王」榴槤的營養價值

#富含膳食纖維

助消化、非水溶性纖維可以促進腸道蠕動、幫助排便、預防便祕。

#維生素B群

助於能量代謝，穩定神經系統；維生素B6作為輔酶，能將色胺酸轉化為血清素及褪黑激素，改善情緒和睡眠品質。

#豐富鉀、鈣、鎂、錳

鉀有助於放鬆血管，降低心血管疾病風險；鈣、鎂、錳等礦物質則對骨骼健康有益

#維生素C、抗氧化物

如多酚類、黃酮類化合物等，能幫助清除體內自由基、幫助提升免疫力

#備孕及補血

含有葉酸和鐵，有助於紅血球生成，適合女性食用。

雖說榴槤營養價值高，但營養師夏子雯分享，一瓣榴槤熱量就高達220大卡，熱量直逼4份水果，建議每天攝取量控制在一瓣以內，剩下的可以放冷凍庫慢慢享用，若要再搭配其它水果也以1份水果為限制，勿過量。

除了熱量高外，夏子雯也提醒因榴槤有高鉀特性，若罹患腎臟疾病患者，不建議食用，同時因屬於熱性水果，當有體質燥熱、容易長痘、口乾舌燥、便秘者應減少食用量，以免症狀加劇。