fb ig video search mobile ETtoday

營養師曝榴槤高營養價值　提醒「一類人」不宜食用

>

▲▼營養師曝榴槤高營養價值 。（圖／Unsplash）

▲榴槤富含高營養，但熱量偏高要適量食用。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

水果之王榴槤讓人又愛又恨，有的人就愛這個味兒，但有人才聞到味道就受不了，營養師夏子雯分享，當榴槤果肉越熟，氣味就會變得更濃郁，就營養價值來看，榴槤也是水果中的佼佼者，但因高鉀特性，提醒腎臟病患者不宜食用。

「水果之王」榴槤的營養價值

#富含膳食纖維

助消化、非水溶性纖維可以促進腸道蠕動、幫助排便、預防便祕。

#維生素B群

助於能量代謝，穩定神經系統；維生素B6作為輔酶，能將色胺酸轉化為血清素及褪黑激素，改善情緒和睡眠品質。

#豐富鉀、鈣、鎂、錳

鉀有助於放鬆血管，降低心血管疾病風險；鈣、鎂、錳等礦物質則對骨骼健康有益

#維生素C、抗氧化物

如多酚類、黃酮類化合物等，能幫助清除體內自由基、幫助提升免疫力

#備孕及補血

含有葉酸和鐵，有助於紅血球生成，適合女性食用。

▲▼營養師曝榴槤高營養價值 。（圖／Unsplash）

雖說榴槤營養價值高，但營養師夏子雯分享，一瓣榴槤熱量就高達220大卡，熱量直逼4份水果，建議每天攝取量控制在一瓣以內，剩下的可以放冷凍庫慢慢享用，若要再搭配其它水果也以1份水果為限制，勿過量。

除了熱量高外，夏子雯也提醒因榴槤有高鉀特性，若罹患腎臟疾病患者，不建議食用，同時因屬於熱性水果，當有體質燥熱、容易長痘、口乾舌燥、便秘者應減少食用量，以免症狀加劇。

關鍵字：

榴槤, 水果, 營養, 膳食纖維, 維生素B群

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密

外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表

外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表

「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用

「對他越好越不珍惜」的星座男Top 3 ！第一名超反骨　冷處理才有用

年輕人愛上「零糖社交」　不強求即時回覆、無負擔是最理想相處模式 「錶王」鋼錶估價3億至6億　編號1更夢幻被譽為「獨角獸」 卡蒂B愛馬仕柏金包多到擺滿地　浮誇穿搭一次戴10個卡地亞手環 5種「假朋友」要斷捨離！只在有事才找你、背後還會說壞話 舒淇抵達威尼斯私服時髦度完勝！BV焦糖色編織包搭運動鞋鬆弛感滿點 朱智勛一件襯衫帥翻粉絲、李到晛曬高級貴公子風　男星同款單品搜出來 星巴克今起連續3天「大杯以上買一送一」　限定16款現賺一杯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面