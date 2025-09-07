fb ig video search mobile ETtoday

別被情緒拉著跑！「5個重點」教你保持平常心　培養自我慈悲很重要

>

▲▼「5個重點」教你保持平常心。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲保持平常心不過度被情緒牽動是一種智慧。（圖／翻攝自tvN DRAMA，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有時我們常常因為太在意某些事，而讓情緒被牽動，甚至陷入焦慮或低落。所謂「平常心」，並不是要我們完全冷漠，而是一種智慧。當我們不被過度的情緒牽動，而是以一種更穩定、更客觀的態度來面對人事物。想要培養平常心，建議從以下幾個重點著手。

#學會「接受無常」

很多事情並不會因為我們過度擔心就改變，反而會讓自己陷入惡性循環。當下次遇到煩惱時，不妨提醒自己：「這件事可能並不像我想得那麼嚴重。」練習接受不確定性，能讓心境逐漸穩定。

▲▼「5個重點」教你保持平常心。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#練習「專注當下」

人容易把心思拉去過去的遺憾或未來的擔憂，但真正能掌握的只有此刻。可以透過深呼吸、靜坐，或單純地把注意力放在正在做的小事上，例如細心品嘗食物、感受走路時的步伐，讓心回到當下，就不容易被雜念干擾。

#調整「看事情的角度」

很多時候，困擾來自於我們對事情的解讀。如果換個角度，把難題當作磨練，把批評當作提醒，就會減少情緒上的起伏。能看見其中的正面意義，心情自然比較不會被影響。

▲▼「5個重點」教你保持平常心。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#培養「自我慈悲」

當事情不如預期，先不要急著責怪自己。適度對自己說「沒關係，我已經盡力了」，這樣才能減少不必要的壓力。對自己寬容一點，也能更包容他人。

#保持「生活的平衡」

充足的睡眠、運動、規律飲食，都是調整情緒的基礎。有好的身心狀態，更容易維持平常心。

關鍵字：

情緒管理, 平常心, 心理健康, 焦慮, 自我慈悲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

健忘代表的三大星座！TOP 1注意力都在新鮮事　導致容易忘東忘西

健忘代表的三大星座！TOP 1注意力都在新鮮事　導致容易忘東忘西

學蔡依林九點半睡起床超漂亮！早睡的5個驚人好處　網友超推助眠香氛

學蔡依林九點半睡起床超漂亮！早睡的5個驚人好處　網友超推助眠香氛

Lisa入手愛馬仕夢幻包　總店造型柏金包身價逾500萬 星巴克「連3天」大杯以上買一送一　9／8起星禮程會員限定 外表花心內心超深情星座Top 3 ！第一名最能默默付出　專情指數爆表 只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」 伴侶差幾歲最適合？　經濟學家解密 Dyson發表「筆型吸塵器」僅重一公斤　打掃不再手痠痠 拆穿對方說謊的3個方法　專家：「用一句話」對方就能變誠實

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面