別被情緒拉著跑！「5個重點」教你保持平常心　培養自我慈悲很重要

▲保持平常心不過度被情緒牽動是一種智慧。（圖／翻攝自tvN DRAMA，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

有時我們常常因為太在意某些事，而讓情緒被牽動，甚至陷入焦慮或低落。所謂「平常心」，並不是要我們完全冷漠，而是一種智慧。當我們不被過度的情緒牽動，而是以一種更穩定、更客觀的態度來面對人事物。想要培養平常心，建議從以下幾個重點著手。

#學會「接受無常」

很多事情並不會因為我們過度擔心就改變，反而會讓自己陷入惡性循環。當下次遇到煩惱時，不妨提醒自己：「這件事可能並不像我想得那麼嚴重。」練習接受不確定性，能讓心境逐漸穩定。

#練習「專注當下」

人容易把心思拉去過去的遺憾或未來的擔憂，但真正能掌握的只有此刻。可以透過深呼吸、靜坐，或單純地把注意力放在正在做的小事上，例如細心品嘗食物、感受走路時的步伐，讓心回到當下，就不容易被雜念干擾。

#調整「看事情的角度」

很多時候，困擾來自於我們對事情的解讀。如果換個角度，把難題當作磨練，把批評當作提醒，就會減少情緒上的起伏。能看見其中的正面意義，心情自然比較不會被影響。

#培養「自我慈悲」

當事情不如預期，先不要急著責怪自己。適度對自己說「沒關係，我已經盡力了」，這樣才能減少不必要的壓力。對自己寬容一點，也能更包容他人。

#保持「生活的平衡」

充足的睡眠、運動、規律飲食，都是調整情緒的基礎。有好的身心狀態，更容易維持平常心。