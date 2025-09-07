fb ig video search mobile ETtoday

友情降溫期怎麼辦？保持界線、先安頓好自己最重要

▲▼友情降溫期。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲和朋友保持距離不是懲罰，而是讓自己先回到舒服狀態。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

友情能夠長久通常都是有來有往，通常關係開始有裂痕都是因為對他人有期待而失望，也就是發現對方顧慮自己多、考慮你少，於是心裡覺得受傷甚至生氣，要處理這種矛盾，建議從幾個面向來下手。

#先釐清「在意」的是什麼

你在意的可能不是單純的「自私行為」，而是對方沒有把你放在心上。當你明白真正的需求是「希望被重視」，就能更清楚地找到解決方式，而不是陷在情緒裡。

#接受每個人都有自私的一面

沒有人能完全無私，朋友可能在某些事情上表現得自我，但不代表他不在乎你。有時候是性格、家庭習慣或情境造成的。嘗試從這個角度理解，可以減少被刺傷的感覺。

▲▼友情降溫期。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#表達感受而不是指責

如果真的影響到你們的關係，可以找一個平靜的時機，用「感受」而不是「指責」來表達，例如：「有些時候我覺得自己不太被重視，會有點難過。」這樣比直接說「你很自私」更容易讓對方理解。

#減少過度期待，給彼此空間

當你對朋友的期待太高，就更容易失望。適度降低期待，把重心放回自己身上，例如經營其他社交圈、發展興趣，會讓你不至於把全部情感壓在同一個人身上。有時候朋友可能根本沒意識到自己的行為讓你不舒服。如果你不再「隨傳隨到」，對方或許會慢慢意識到你的感受。

▲▼友情降溫期。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#評估關係的價值

如果讓你長期感到受傷，那就要思考：這段關係是否值得維持？朋友不是必須勉強的人，適度拉開距離，有時反而能讓彼此更舒服。這件事也能幫助你了解自己在友情中需要什麼。如果能更清楚自己要的，也更容易找到讓你安心自在的朋友。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

