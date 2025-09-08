i-dle宋雨琦確定來台！以FENDI品牌大使身分9／10現身台北101

記者鮑璿安／綜合報導

南韓超人氣女團i-dle大陸成員宋雨琦即將來台！預計9月10日（三）出席FENDI 所舉辦的BFF House星光記者會 ，大約在當天17:00-17:30 現身台北101一樓松智廣場，屆時也一定會吸引許多粉絲到場追隨女神，《ET FASHION》會直擊活動現場為大家帶來即時報導。





▲ i-dle宋雨琦確定來台，預計9月10日（三）出席FENDI 所舉辦的BFF House星光記者會 。（圖／翻攝自IG）

宋雨琦在去年2024正式成為FENDI 品牌大使，作為舞者與歌手的她，擅長將舞台能量融入品牌影像中，她曾為 FENDI 的 Peekaboo ISeeU 系列拍攝廣告短片，以原創單曲結合電子音樂與舞蹈律動，將Z 世代活力散發得淋漓盡致，也讓大家期待這次宋雨琦來台為FENDI站台會換上什麼精彩造型？當天活動的出席嘉賓還有演員劉以豪、丁春誠以及吳速玲，陣容十分吸睛。





▲台灣成員舒華在上週9月2日特別返台出席「SKECHERS x SHUHUA 我的舒式主場」限時快閃店 。（圖／記者徐文彬攝）



事實上i-dle今年6月才全員來台舉辦專屬簽名見面會，而台灣成員舒華也在上週9月2日特別返台出席「SKECHERS x SHUHUA 我的舒式主場」限時快閃店。這是她成為SKECHERS品牌代言人後首次實體合作，現場吸引破500位粉絲守候，人潮爆滿，舒華一身甜美的粉色背心搭配褲裙現身，不斷與粉絲比心十分親民。