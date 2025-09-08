fb ig video search mobile ETtoday

i-dle宋雨琦確定來台！以FENDI品牌大使身分9／10現身台北101

>

記者鮑璿安／綜合報導

南韓超人氣女團i-dle大陸成員宋雨琦即將來台！預計9月10日（三）出席FENDI 所舉辦的BFF House星光記者會 ，大約在當天17:00-17:30 現身台北101一樓松智廣場，屆時也一定會吸引許多粉絲到場追隨女神，《ET FASHION》會直擊活動現場為大家帶來即時報導。

▲▼ i-dle宋雨琦確定來台！ 。（圖／翻攝自IG）

▲ i-dle宋雨琦確定來台，預計9月10日（三）出席FENDI 所舉辦的BFF House星光記者會 。（圖／翻攝自IG）

宋雨琦在去年2024正式成為FENDI 品牌大使，作為舞者與歌手的她，擅長將舞台能量融入品牌影像中，她曾為 FENDI 的 Peekaboo ISeeU 系列拍攝廣告短片，以原創單曲結合電子音樂與舞蹈律動，將Z 世代活力散發得淋漓盡致，也讓大家期待這次宋雨琦來台為FENDI站台會換上什麼精彩造型？當天活動的出席嘉賓還有演員劉以豪、丁春誠以及吳速玲，陣容十分吸睛。

▲▼ 葉舒華 。（圖／記者徐文彬攝）

▲台灣成員舒華在上週9月2日特別返台出席「SKECHERS x SHUHUA 我的舒式主場」限時快閃店 。（圖／記者徐文彬攝）

事實上i-dle今年6月才全員來台舉辦專屬簽名見面會，而台灣成員舒華也在上週9月2日特別返台出席「SKECHERS x SHUHUA 我的舒式主場」限時快閃店。這是她成為SKECHERS品牌代言人後首次實體合作，現場吸引破500位粉絲守候，人潮爆滿，舒華一身甜美的粉色背心搭配褲裙現身，不斷與粉絲比心十分親民。

關鍵字：

i-dle, 宋雨琦, FENDI, 星光記者會, 台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

詹懷雲、李俊昊、曾敬驊穿Berluti皮衣合體

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

LV彩妝登場　55款唇膏超狂

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

張員瑛優雅甜美當BVLGARI大使

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

實測 / 8款眼線液、睫毛膏不脫妝

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

好友不用多　當邊緣人其實更快樂

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

林柏宏搶先戴上浪琴復古飛行錶

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

別被體重數字綁架　搞懂4個常見迷思

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

Rosé x Puma夢幻新鞋一次看

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

金珉奎穿Calvin Klein大秀冰塊腹肌

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

一雙夾腳拖奪Lyst 2025 Q2最熱單品

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

星巴克今起「連三天」大杯以上買一送一　85度C咖啡9／9第二杯35折

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

好高騖遠的三大星座！TOP 1根本理想主義者　想得太美忽略現實落差

氣質女神張鈞甯40+依然少女感滿分！保養秘訣公開：慢跑、刮痧板按摩

氣質女神張鈞甯40+依然少女感滿分！保養秘訣公開：慢跑、刮痧板按摩

只賣一天的Swatch史努比錶又來了　月相的爆米花呼應「玉米月」 拆穿對方說謊的3個方法　專家：「用一句話」對方就能變誠實 星巴克「連3天」大杯以上買一送一　9／8起星禮程會員限定 學蔡依林九點半睡起床超漂亮！早睡的5個驚人好處　網友超推助眠香氛 卡蒂B愛馬仕柏金包多到擺滿地　浮誇穿搭一次戴10個卡地亞手環 i-dle宋雨琦確定來台！以FENDI品牌大使身分9／10現身台北101 美周記／YSL最新粉底露讓肌膚自帶光、LANEIGE把草莓蛋糕變成唇膜了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面