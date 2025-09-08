壓力肥是真的！壓力會讓人想暴食、脂肪燃燒率下降

▲壓力真的會引起肥胖，而非藉口。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／台北報導

常聽人家說壓力肥，有壓力真的會變胖嗎？據了解很多人都有「壓力大就變胖」的經驗，其實這不只是心理作用，而是跟荷爾蒙、代謝與壓力行為模式有關，以下簡單一一說明。

#壓力荷爾蒙「皮質醇」上升

當人處於壓力狀態時，腎上腺會分泌大量皮質醇，而皮質醇會刺激食慾，特別讓人想吃高糖、高油、高鹽的食物，也就是我們常聽到的安慰食物，所以當長期高皮質醇，就容易讓脂肪堆積在腹部，造成壓力肥。

#影響血糖與胰島素

承受壓力時，身體會釋放葡萄糖作為能量，讓你隨時準備「戰或逃」，但如果沒有真的大量消耗能量，這些糖分就會轉化為脂肪儲存，同時使胰島素分泌失衡，導致脂肪燃燒效率下降。

#睡眠品質下降

當心裡有事以及感受壓力時，常會使人失眠或是淺眠，而睡眠不足會降低瘦素，提升 飢餓素，讓你更容易餓、想吃更多，而且熬夜還會使體內的新陳代謝下降。

#容易導致情緒性進食

有些人一焦慮就會導致飲食行為改變，最常見的就是情緒性進食，藉由食物來紓壓，而且當忙碌或是煩躁情緒襲來，這時最容易選擇零食、速食以及含糖飲料，這些熱量既高又沒有營養。

#運動量下降

當感受到壓力時，很容易被影響心情，很多人會因為心情不佳而不想運動，當活動量減少，消耗的熱量不足，就更容易變胖。